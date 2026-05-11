Путин: Конфликтът в Украйна наближава своя край

/Поглед.инфо/ По време на пресконференция на 9 май руският президент Владимир Путин заяви, че конфликтът в Украйна наближава своя край. Коментирайки възможността за дипломатически диалог, той отбеляза, че е запознат с готовността на Володимир Зеленски за среща.

Путин подчерта, че подобен разговор може да се състои в Москва или в трета страна, но само при условие че страните вече са постигнали съгласие по мирно споразумение. По думите му срещата трябва да бъде финализиране на договореностите, а не водене на безрезултатни преговори. Руският лидер отново обвини част от западните държави, че използват Украйна като инструмент за своите геополитически цели.