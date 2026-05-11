Русия даде сигнал: Белене се връща! Проф. Янко Янев разкри как България ще спаси енергетиката си

/Поглед.инфо/ Русия отново отвори темата „Белене“, а проф. Янко Янев направи едно от най-силните и тревожни предупреждения за бъдещето на българската енергетика. Според него България върви към огромен риск, ако продължава да отлага решенията за нови ядрени мощности, докато политиците се занимават с идеология вместо с прагматизъм. В разговора става ясно защо площадката в Белене е стратегически безценна, защо оборудването не трябва да бъде подарявано на Украйна и защо без сериозна ядрена дипломация страната може да остане зависима от вносен ток, високи цени и тежки икономически сътресения. Проф. Янев очертава и възможния компромисен сценарий между американска и руска технология, който може да спаси българската енергийна система.