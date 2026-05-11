Русия подготвя нова ядрена доктрина: Караганов иска право на превантивни удари по Европа

/Поглед.инфо/ Сергей Караганов публикува един от най-радикалните текстове, излизали от руския стратегически елит след началото на войната в Украйна. Авторът вече не говори за „сдържане“, а за подготовка на Европа за реален страх от ядрено унищожение, за удари по западни елити и за нова доктрина, в която Русия трябва да спечели глобалния конфликт чрез ескалация, а не чрез изтощение.

Сергей Караганов вече не пише като академичен анализатор. Текстът му прилича повече на проект за военнополитическа доктрина, написан от човек, който е стигнал до извода, че старата архитектура на ядреното възпиране е приключила. И точно това прави статията опасна. Не защото е емоционална. Напротив. Тя е студена. Почти административна.

В Москва все по-рядко говорят за „специална военна операция“. Караганов директно използва понятието „световна война“. Според него конфликтът не започва през 2022 г., а още през 1917 г., когато Русия излиза от западната капиталистическа система. От тази гледна точка Украйна е просто текущият фронт на исторически конфликт между Запада и Русия. Не отделна война. Не регионален спор. А многодесетилетен процес.

Тук е ключовата промяна.

Руският стратегически елит постепенно изоставя тезата, че конфликтът може да бъде „уреден“ чрез компромис със Запада. В текста няма почти никаква вяра в дипломацията. Минските споразумения са описани като историческа грешка. Преговорите – като форма на самозаблуда. Европа – като реваншистка сила, която използва Украйна, за да компенсира поражението си през XX век.

Караганов прави още една крачка. Той твърди, че Русия е сгрешила не защото е започнала войната, а защото я е започнала „твърде меко“. Това вече е различен тип логика.

Тук започва най-тревожната част.

Авторът настоява, че Русия е била въвлечена в изтощителна окопна война по правила, удобни за НАТО. Според него Москва е трябвало още в началото да използва много по-агресивно ядрено възпиране. Не задължително чрез реален удар, а чрез създаване на убедителен страх, че ударът е възможен.

Това не е маргинална теза в руските среди. Караганов я развива от години. Разликата е, че днес тя вече не звучи като интелектуална провокация. След провала на украинската контраофанзива, след изчерпването на европейските арсенали и след постепенното оттегляне на САЩ от директна конфронтация, подобни идеи започват да се придвижват към центъра на стратегическия дебат в Москва.

Особено показателен е начинът, по който Караганов описва Европа.

Не като независим играч. Не като съюзник на Вашингтон. А като политически елит, загубил инстинкт за самосъхранение.

Това е важна формулировка.

Според автора европейските общества живеят в състояние на „стратегически паразитизъм“ – убедени, че истинска война е невъзможна и че ядреното оръжие е само реторика. Именно затова Караганов иска Европа отново да започне да се страхува.

Не дипломатически натиск.

Не санкции.

Страх.

Той буквално пише, че европейските елити трябва да осъзнаят, че „те и техните близки“ могат да станат цели. Това е изключително тежка формулировка, защото премества разговора от абстрактната държава към персонализирано възпиране. В текста има почти мафиотска логика: противникът трябва лично да почувства уязвимостта си.

После идва Германия.

Караганов директно поставя под съмнение правото на Германия да има най-силната армия в Европа. Причината е историческа – двете световни войни. Но зад това стои нещо по-дълбоко: страхът в Москва, че Германия постепенно се освобождава от следвоенните ограничения и отново започва да се превръща във военен център на континента.

Руснаците внимателно следят германската военна индустрия. Rheinmetall. KNDS. Производството на Taurus. Разширяването на заводите в Източна Европа. Новите логистични коридори през Полша и Балтика. За Москва това вече не е просто помощ за Киев. Това е началото на дългосрочно европейско превъоръжаване.

Караганов отговаря по характерен начин: чрез заплаха.

Той настоява Русия да промени ядрената си доктрина така, че при агресия от държава с по-голям икономически и демографски потенциал Москва да бъде задължена да използва ядрено оръжие. Не „може“. „Задължена“.

Тук вече не става дума само за теория.

Това е опит за пренаписване на логиката на Студената война.

Досега ядреното възпиране се основаваше на взаимното гарантирано унищожение. Караганов предлага друга схема: ограничена, контролирана ядрена ескалация с цел принуждаване на противника към отстъпление.

Той дори открито атакува стария постулат, че „в ядрена война няма победители“. Според него това е американски мит, който трябва да бъде разрушен.

Това е вероятно най-опасната част от текста.

Защото тук вече се нормализира идеята за „печелима“ ядрена война.

Именно това плаши западните военни анализатори през последните години. Не самото наличие на ядрени оръжия, а постепенното свикване с мисълта, че те могат да бъдат използвани ограничено, тактически, регионално.

Караганов на практика казва следното: ако Европа вярва, че Русия никога няма да натисне бутона, тогава Европа ще продължи ескалацията. Следователно Москва трябва да убеди Запада, че е готова да го направи.

Това е логиката.

Жестока, но последователна.

Интересно е и друго. В текста почти липсва Украйна като самостоятелен субект. Тя присъства като територия, плацдарм, инструмент, фронтова зона. Основният противник е Западът. Това означава, че в част от руските елити войната окончателно е престанала да бъде „украински конфликт“. Тя вече се възприема като глобално преразпределение на силите.

Караганов вижда няколко фронта едновременно – Европа, Близкия изток, Южна Азия.

Той свързва натиска срещу Иран, кризата около Израел, напрежението около Китай и войната в Украйна в единна картина. Това също е типично за новото руско стратегическо мислене: светът се разглежда като система от свързани театри на конфронтация.

Оттук идва и предложението за временен отбранителен съюз между Русия и Китай.

Много важно.

Доскоро Москва избягваше подобни идеи, защото не искаше да изглежда зависима от Пекин. Сега Караганов вече говори открито за общо възпиране срещу Запада. Това показва колко сериозно руските елити оценяват риска от продължителна конфронтация със САЩ и Европа.

В текста има и друг пласт – вътрешноруски.

Авторът ясно предупреждава, че продължителната война може да изтощи самата Русия. Той говори за загуба на „най-добрите мъже“, за демографско напрежение, за опасност държавата да бъде въвлечена в безкрайна война на ресурси. Тоест дори най-твърдите ястреби в Москва започват да осъзнават цената.

И затова търсят по-брутална форма на възпиране.

Това е същността на текста.

Не призив към хаотична война.

А призив към концентриран страх.

Караганов иска Западът да повярва, че Русия е готова да прекрачи психологическата граница на ядреното използване. Според него само така може да бъде спряна по-голяма катастрофа.

Проблемът е, че подобна логика работи и в двете посоки.

Колкото повече едната страна се опитва да изглежда готова за ескалация, толкова повече другата започва да се подготвя за най-лошия сценарий. Оттук идват новите военни бюджети в Европа, бункерите в Германия и Полша, разговорите за връщане на наборната служба, ускореното производство на ракети и противоракетни системи.

Именно това прави текста толкова важен.

Той не е просто статия.

Той е симптом.

Симптом, че в Москва вече се обсъждат сценарии, които допреди няколко години изглеждаха немислими дори за най-твърдите руски среди. И ако подобни идеи продължат да се придвижват към официалната политика, Европа ще навлезе в период, в който ядреното възпиране отново ще стане ежедневна част от политическия живот.

Не като исторически спомен.

Като оперативна реалност.