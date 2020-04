/Поглед.инфо/ Няма такова нещо като частична свобода.



Никъде няма лесна разходка до свобода.

Защото да бъдеш свободен не е просто да хвърлиш своите вериги, а да живееш по начин, който уважава и засилва свободата на другите.

Смелият човек не е този, който не изпитва страх, а този, който побеждава този страх.

Докато сме освободени от собствения си страх, присъствието ни автоматично освобождава другите.

Нека вашият избор отразява вашите надежди, а не страховете ви.

Нашият поход към свободата е необратим. Не трябва да позволяваме на страха да застане на пътя ни.

По идея на Максим Кръстев

Източник: Поглед.инфо

