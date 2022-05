/Поглед.инфо/ След внимателна оценка Кремъл пренарежда геополитическата шахматната дъска, за да сложи край на еднополюсната хегемония на „незаменимата нация“.



Но това е нашата съдба / Да нямаме къде да си починем, / Като страдащи смъртни / Сляпо падащи и изчезващи / От един час / В следващия, / Като падаща вода / От скала на скала, надолу / В продължение на години към несигурност.

- Холдерлин, Песента на съдбата на Хиперион



After careful evaluation, the Kremlin is rearranging the geopolitical chessboard to end the unipolar hegemony of the “indispensable nation”.



But it’s our fate / To have no place to rest, / As suffering mortals / Blindly fall and vanish / From one hour / To the next, / Like water falling / From cliff to cliff, downward / For years to uncertainty.



Holderlin, Hyperion’s Fate Song

Операция Z е първият залп на титаничната борба: три десетилетия след падането на СССР и 77 години след края на Втората световна война, след внимателна оценка, Кремъл пренарежда геополитическата шахматна дъска, за да сложи край на еднополюсната хегемония на „незаменимата нация“ “. Нищо чудно, че Империята на лъжите е напълно полудяла, обсебена от пълното изгонване на Русия от западноцентричната система.

САЩ и техните кученца от НАТО не могат да се справят с недоумението си, когато са изправени пред зашеметяваща загуба: няма повече право, позволяващо изключително геополитическо използване на сила за увековечаване на „нашите ценности“. Няма повече доминиране по всички спектри.

Микрокартината също е ясна. Дълбоката държава на САЩ дои на Kingdom Come планирания украински гамбит, за да прикрие стратегическата си атака срещу Русия. „Тайната“ беше да принудят Москва да започне вътрешнославянска война в Украйна, за да прекъснат „Северен поток 2“ – и по този начин да отделят Германия от руските природни ресурси.

Това приключва – поне в обозримо бъдеще – перспективата за бисмаркова руско-германска връзка, която в крайна сметка ще накара САЩ да загубят контрол над евразийската суша от Ламанша до Тихия океан и до зараждащия се пакт Китай-Русия-Германия.

Американският стратегически гамбит досега върши чудеса. Но битката далеч не е приключила. Психонеоконите/неолибералконските силози вътре в Дълбоката държава смятат Русия за толкова сериозна заплаха за „базирания на правила международен ред“, че са готови да рискуват, ако не и да предприемат „ограничена“ ядрена война, отвъд техния гамбит. Това, което е заложено на карта е ни повече, ни по-малко от загубата на управлението на света от англосаксонците.

Овладяването на петте морета

Русия, на базата на паритета на покупателната способност (ППС), е 6-ата икономика в света, точно след Германия и пред Обединеното кралство и Франция. Нейната „твърда“ икономика е подобна на производството на стомана в САЩ, което може да е приблизително същото, но интелектуалният й капацитет е значително по-добър. Русия има приблизително същия брой инженери като САЩ, но те са много по-добре образовани.

Мосад приписва икономическото чудо на Израел в създаването на еквивалент на Силиконовата долина на базата от милион руски имигранти. Тази израелска Силиконова долина се оказва ключов актив на американския MICIMATT/ВИКРМАМТТК (военно-индустриално-конгресно-разузнавателен-медийно-академичен-мозъчно-тинк-танковски-комплекс), както е добре наречен от Рей Макгавърн.

Медиите в НАТОстан истерично лаят, че БВП на Русия е с размерите на Тексас, което е глупост. PPP е това, което наистина има значение; това и превъзходните инженери на Русия са причината руските хиперзвукови оръжия да изпреварват поне две или три поколения от САЩ. Просто попитайте незаменимия Андрей Мартянов.

Империята на лъжите няма отбранителни ракети, достойни за името на такива, и няма еквиваленти на г-н Циркон и г-н Сармат. Сферата на НАТОстан просто не може да спечели нито една война срещу Русия само поради тази причина.

Оглушителният „наратив“ на НАТОстан, че Украйна побеждава Русия, дори не се квалифицира като безобидна шега (сравнете го с руската стратегия „достигни и докосни някого“). Корумпираната система на фанатиците на СБУ, смесени с укронацистките фракции, е капут. Пентагонът го знае. ЦРУ не може да го признае.

Това, което Империята на лъжите е спечелила досега, е медийна „победа“ за укронацистите, а не военна победа.

Генерал Александър Дворников, прочут в Сирия, има ясна задача: да завладее целия Донбас, напълно да освободи Крим и да подготви настъплението към Одеса и Приднестровието, като същевременно сведе една остатъчна Украйна до статута на провалена държава без никакъв достъп до морето.

Азовско море – свързано с Каспийско море чрез канала Дон-Волга – вече е руско езеро. Черно море е следващо - ключовата връзка между Хартленда и Средиземно море.

Системата на Петте морета – Черно, Азовско, Каспийско, Балтийско, Бяло – утвърждава Русия като де факто континентална военноморска сила. Кой има нужда от топли води?

Движейки се "със скоростта на войната"

Циферблатът за болка отсега нататък ще се повишава непрекъснато. Реалността – както и фактите на място – скоро ще станат очевидни дори за LugenPresse [лъжливата преса - от немски, бел.р.] в целия НАТО.

"Будният" [в смисъл на woke - т.е. либерален, про-джендърен, про-мултикултурен] председател на Обединения щаб на началник щабовете, генерал Марк Мили, очаква операция Z да продължи години. Това е глупост.

Руските въоръжени сили може да си позволят да бъдат доста методични и да отделят необходимото време за правилно демилитаризиране на Украйна. Колективният Запад от своя страна е притиснат от време – защото обратният удар от реалната икономика вече е настъпил и ще стане порочен.

Министърът на отбраната Шойгу каза съвсем ясно: всички превозни средства на НАТО, които доставят оръжие в Киев, ще бъдат унищожени като „законни военни цели“.

Доклад на научната служба на Бундестага установява, че обучението на украински войници на германска земя може да се равнява по международното право на участие във война. И това става още по-трудно, когато се съчетае с доставките на оръжия от НАТО: „Само ако в допълнение към доставката на оръжия обучението на конфликтната страна или обучението за такива оръжия също е въпрос дадената страна да напусне защитената зона на не-война.”

Сега поне е безвъзвратно ясно как Империята на лъжите „се движи със скоростта на войната“ – както е описано публично от търговеца на оръжие, сложен като глава на Пентагона, Лойд „Raytheon“ Остин. На пентагонски това беше обяснено от пословичното „официално лице“ като „комбинация от кол център, етаж за наблюдение, заседателни зали. Те изпълняват боен ритъм, за да подкрепят вземащите решения."

Пентагонският „боен ритъм“, предлаган на предполагаемо „надеждната, устойчива и боеспособна украинска армия“, се захранва от система EUCom, която по същество премества поръчките за оръжие от складовете на Пентагона в САЩ към клоновете на Империята на базите в Европа и след това към източния фронт на НАТО в Полша, където се превозват с камиони през Украйна точно навреме, за да бъдат надлежно изпепелени от руските прецизни удари: богатството от опции включва свръхзвукови ракети P-800 Onyx, два вида „Искандер“ и г-н Кинжал, изстрелян от МиГ- 31Кс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Москва е напълно наясно, че САЩ, НАТО и Великобритания прехвърлят не само оръжия, но и купища информация.

Успоредно с това колективният Запад преобръща всичко с главата надолу 24/7, оформяйки нова среда, изцяло насочена срещу Русия, без да се интересува дори от привидно партньорство в която и да е област. Колективният Запад дори не обмисля възможността за диалог с Русия.

Следователно, разговорът с Путин е „загуба на време“, освен ако „поражението на Русия“ в Украйна (в отзвук на яростния киевски пиар) не го направи „по-реалистичен“. Въпреки всичките си грешки, Le Petit Roi Макрон/Маккинзи беше изключение, говорейки по телефона с Путин по-рано тази седмица.

Неооруелската хитлеризация на Путин го свежда, дори сред така наречената евро-интелигенция, до статута на диктатор на нация, хлороформирана в своя национализъм от 19-ти век. Забравете за всяка наченка на исторически/политически/културен анализ. Путин е един по-късен Август, прикриващ своята Империя като република.

В най-добрия случай европейците проповядват и се молят – чихуахуа, които подскачат по Гласа на господаря си – за хибридна стратегия на „сдържане и ангажиране“, която да бъде отприщена от САЩ, в едно непохватно копиране на драсканиците на жителите на тази интелектуална зона, забранена за полети, а именно Тинк-Танкландия.

Но всъщност европейците биха предпочели да „изолират“ Русия – все едно 12% от световното население, „да изолират“ 88% (разбира се: тяхната уестърнизирана „визия“ напълно игнорира Глобалния юг).

„Помощ“ за Русия ще дойде, само когато санкциите са ефективни (както никога: обратният удар ще бъде норма) или – крайната мокра мечта – има смяна на режима в Москва.

Крахът

Агентът на укронацисткия пиар Урсула фон дер "Люген" [вместо Лайен, Lugen - "лъжи" на немски, бел.р.] представи шестия пакет от санкции на Европуделския (Не)съюз.

Най-важното в законопроекта е да се изключат още три руски банки от SWIFT, включително Сбербанк. Седем банки вече са изключени. Това ще наложи "пълната изолация" на Русия. Безсмислено е да се коментира нещо, което само заблуждава LugenPresse.

След това има и „прогресивно“ ембарго върху вноса на петрол. Няма повече внос на суров петрол в ЕС за шест месеца и няма повече рафинирани продукти преди края на 2022 г.

В момента МАЕ показва, че 45% от руския износ на петрол отива за ЕС (22% за Китай и 10% за САЩ.). Гласът на неговия господар продължава и ще продължи да внася руски петрол.

И, разбира се, се появяват и 58 „лични“ санкции, насочени към много опасни персонажи като Патриарх Кирил на Православната църква и съпругата, синът и дъщерята на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Тази зашеметяваща проява на глупост ще трябва да бъде одобрена от всички членове на ЕС. Вътрешният бунт е гарантиран, особено от Унгария, въпреки че толкова много остават готови да извършат енергийно самоубийство и да объркат живота на своите граждани, за да защитят неонацисткия режим.

Алистър Крук привлече вниманието ми към поразителна, оригинална интерпретация на случващото се, предложена на руски от сръбския анализатор проф. Слободан Владушич. Основната му теза, накратко:

„Мегаполисът мрази Русия, защото тя не е Мегаполис – не е влязла в сферата на антихуманизма и затова остава цивилизационна алтернатива. Оттук и русофобията."

Владушич твърди, че вътрешнославянската война в Украйна е „голяма катастрофа за православната цивилизация“ – отразяваща неотдавнашния ми първи опит да започна сериозен дебат за сблъсъка на християните.

И все пак основният разкол не е в религията, а в културата:

„Ключовата разлика между бившия Запад и днешния Мегаполис е, че Мегаполисът програмно се отказва от хуманистичното наследство на Запада.“

Така че сега „възможно е да се изтрие не само музикалният канон, но и цялото европейско хуманистично наследство: цялата литература, изобразително изкуство, философия” поради „тривиализация на знанието”.

Това, което остава, е празно пространство, всъщност културна черна дупка, „запълнена от популяризиране на термини като „постхуманизъм“ и „трансхуманизъм““.

И тук Владушич стига до същината на въпроса: Русия яростно се противопоставя на Голямото зануляване, измислено от „хакваните“, самоопределящи се като „елити“ на Мегаполис.

Сергей Глазев, който сега координира проекта за нова финансова/парична система на Евразийския икономически съюз (ЕаС) в партньорство с китайците, адаптира Владушич към фактите на място.

Глазев е доста по-откровен, отколкото в своите щателни икономически анализи. Въпреки че отбелязва целите на Дълбоката държава да унищожи руския свят, Иран и да блокира Китай, той подчертава, че САЩ „няма да могат да спечелят глобалната хибридна война“.

Основната причина е, че колективният Запад „постави всички независими държави пред необходимостта от намиране на нови инструменти на глобалната валута, механизми за застраховане на риска, възстановяване на нормите на международното право и създаване на свои собствени системи за икономическа сигурност“.

Така че да, това е Totalen Krieg, Total War/Тотална война – както го изписва Глазев без притеснение и както Русия го осъди тази седмица в ООН:

„Русия трябва да се изправи срещу Съединените щати и НАТО в конфронтацията им, довеждайки я до логичното й заключение, за да не бъде разкъсана между тях и Китай, който безвъзвратно става лидер на световната икономика“.

Историята може в крайна сметка да отбележи, че 77 години след края на Втората световна война, психопатите неокони/неолиберали във Вашингтон, които подклаждат междуславянска война, като нареждат на Киев да започне блицкриг срещу Донбас, са създали искрата, която е довела до падането на Империята на САЩ.

Превод: СМ

