/Поглед.инфо/ Шанхайският клон на Китайската народна банка (КНБ) стартира пилотен проект в местната пилотна зона за свободна търговия, който позволява на фирми да комбинират сметки в юани и чуждестранни валути в една.

Това е най-новият пример за местни политики в сферата на финансовите транзакции, целящи да подобрят ефективността на управление на сметки и спомогнат за привличането на чуждестранни капитали.

Общо 242 търговски обекта от пет финансови институции, включително „Банк ъф Чайна“ (Bank of China) и Китайската индустриална и търговска банка (Industrial and Commercial Bank of China), участват в проекта, според местния новинарски портал Shanghai Observer.

След въвеждането на мярката, компаниите, опериращи в Шанхайската зона за свободна търговия вече няма да е нужно да създават различни сметки за получаване или плащане в различни валути. Проектът се основава на системата за сетълмент между банкови сметки в юани и поддържа транзакции в множество валути.

Дун Дънсин, директор на Института за финанси и ценни книжа към Уханския университет за наука и технологии, казва, че чуждестранните сметки и сметките в юани са били стриктно разделени в миналото поради страх от рискове като недостиг на валута и изтичане на капитал, но това вече не е проблеми в Китай.

„Тъй като тенденцията за дедоларизация се засилва и търсенето на сетълмент в юани се увеличава, поставянето на китайската и чуждестранни валути в една сметка може да помогне за повишаване на ефективността на управлението на сметките, сетълмента и плащанията, както и да намали разходите за превалутиране“, обяснява той.

Дун Дънсин отбелязва също, че реформата дава на компаниите повече свобода да управляват валутите, с които работят, и по този начин е от полза за привличането на чуждестранни капитали.

Според медийни съобщения, други градове също са стартирали подобни проекти като този в Шанхай. Наскоро три града в южнокитайската провинция Хайнан официално започнаха пилотен проект, подобна реформа се случи и в град Циндао в провинция Шандун, се казва в изявление на КНБ.

Тази мярка е последната от усилията на Китай за интернационализация на юана и повишаване дела на тази валута в глобалните разплащания.

Според участници в годишното издание на Форума „Финансова улица“, което се проведе на 22 ноември в Пекин, тенденцията към интернационализация на юана в новата глобална ситуация не се забавя, а точно обратното – все повече финансови, институционални играчи и представители на бизнеса обръщат поглед към него.

„Интернационализацията е абсолютно ключова за компания като нашата, особено в Китай, така че естествената еволюция и интернационализацията на юана е нещо, което ние приветстваме“, каза на форума Юг дьо ла Марние, главен изпълнителен директор на френската финансова компания „Сосиете женерал“ (Société Générale) за Китай.

Според него, участието на мултинационални компании в китайската Система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS), която извършва клиринг и сетълмент на транзакции в юани, е една от стъпките, които биха могли да улеснят интернационализацията на юана. Той също така призова за въвеждането на повече финансови инструменти за компенсиране на колебанията в курса на юана и свързаните с това рисковете.

Саид Хумайд ал-Дахери, подуправител на Централната банка на ОАЕ (CBUAE), също отбеляза на форума, че тенденцията към интернационализация на юана ще донесе ползи на страната. Той спомена, че включването на юана в кошницата от валути със специални права на тираж, е довело до стотици трилиони инвестиции, включително институционални инвеститори и големи пенсионни фондове.

Това допълнително ще увеличи доверието на тези инвеститори в използването на юана в глобалната търговия и финансови транзакции, подчерта ал-Дахери.

Юанът постепенно се оформя като международна валута с бързия растеж на китайската икономика и на фона на глобалното геополитическо напрежение. Делът му в глобалните плащания, възлиза на 2,13 процента през октомври в сравнение с 1,9 процента през юни 2021 г., показват данни на Общността за световна междубанкова финансова телекомуникация (SWIFT).

