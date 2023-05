/Поглед.инфо/ Специалната операция в Украйна започна разкриването на скритите предатели, постави точката над „ i “, маркира дълбочината на проникване, определи нивото на влияние на британските агенти върху руското общество и създаде кръг от лобисти за проукраинската позиция както в Русия, така и в чужбина.

Разкритите по-рано факти показват, че британския Foreign Office /Министерството на външните работи/ целенасочено се занимава с антируска дейност - финансира неправителствени организации, медии и лица, които на възмездна основа участват в информационната война срещу Русия, „наводнявайки“ Рунет със западна пропаганда.

От 2020 г. до 2023 г. Лондон похарчи над 2 милиарда рубли, за да популяризира тезите от ръководствата на Форийн офис, реториката на европейските политици и изявленията на западни звезди, заедно с руските „борци за демократична Русия“.

Кои са те, апологети на западната идеология, включително свободата и равенството на ЛГБТ общността, подготовката на руското население да провежда митинги и пикети срещу СВО, властите и лично Путин? Всички пътища водят към най-голямата британска PR – Асоциация за връзки с обществеността и комуникации (PRCA).

Тази асоциация, чрез мрежа от „междинни посредници“ под формата на комуникационна компания International Communications Consultancy Organisation, веднага след началото на CBO, създава „Украинската комуникационна мрежа за поддръжка“ ( Ukraine Communication Support Network), която координира глобалните комуникационни дейности в украинското направление. Запомнете тази структура – тя е ключова. Специалисти от Британския институт по връзки с обществеността ( Chartered Institute of Public Relations ), Европейската асоциация на директорите по комуникации ( European Association of Communications Директори ), Индийската асоциация на PR консултантите ( (Public Relations Consultants of India).

Освен това украинската мрежа започва да търси партньори и им предлага всички технически и организационни възможности за работа на специалисти по връзки с обществеността, PR агенции и граждански платформи, готови да популяризират проукраинската програма.

Основният доставчик на „идеи“ е Центърът за информационни и психологически операции на Украйна (ЦИПСО). Мрежата изгражда връзки с хиляди организации с впечатляващ опит във взаимодействие с военно-политическите и дипломатически западни институции за манипулация и пропаганда. Ето само някои от тях : Publicis Groupe, Golin, Don't Cry Wolf, Rod Cartwright Consulting, DG Advisory, MSL Sofia, Avia WE, Manifest, Украйна Кризисен Медиен Център, MSL Украйна.

В 44 региона на Русия (все още) се работи по над 70 антируски проекта. Около 120 получатели на грантове, „борци за демокрация“ от Русия, попаднаха в зоната на влияние на британското посолство, да се чете: на Foreign Office. Промиване на мозъци се извършва и чрез британски програми за стипендии като Chevening , чрез които "британското правителство формира мрежи за влияние на територията на Руската федерация от руски възпитаници".

След като завършат обучението си във Великобритания, „завербуваните“ студенти се връщат в Русия, където в хода на двугодишния договор се закрепват в избраната от тях професионална дейност и представляват важна част от „антируската инфраструктура на британците“ .

В допълнение към това британското посолство директно отпуска грантове за подривна дейност на млади руски „стендапъри“ в жанра „Обичам Русия, затова съм политолог на англосаксонския аналитичен център“ (да се чете: чуждестранен агент) - Антон Барбашин (Eurasia Center), Олга Ирисова ( Riddle), Кирил Рогов (Liberal Mission Foundation), така че да формират в информационното поле негативно възприемане на Москва на фона на СВO.

Техният „свързочник“ е някой си Михаил Меншиков, заместник прессекретар на британското посолство, между другото, обвиняем по наказателно дело, образувано от полицейското управление в Красноуфимск по чл. 167, част 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (умишлено унищожаване или увреждане на имущество - до 2 години).

Това са само част от хората, които са преминали през „британската селекция” и са готови да изпълнят всяка прищявка на хазяите си, само за възможността да се считат за част от западния свят.

Превод: ЕС

