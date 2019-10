/Поглед.инфо/ Американските медии, позовавайки се на данни от уебсайта Global Firepower, сравниха броя на танковете в Русия и страните от НАТО.

Според We Are The Mighty, Русия разполага с около 22 хиляди танка. Европейските страни от НАТО притежават приблизително 11 хиляди танка. Ако се добавят танковете на САЩ и Канада, тогава НАТО ще има 18 хиляди бойни машини.

Отбелязва се, че сред страните от НАТО Турция има най-много танкове - 3200.

Превод: В.Сергеев

