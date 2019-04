/Поглед.инфо/ Тази листа /окончателната, променената - б.р./ е революционна.....не просто за една партия, а за държавата въобще. Тя чертае пътища дълбоко в бъдещето. Моторът отново е НС на БСП.

Направена е така, че в нея е заложен реален шанс да бъде пренаредена от хората.

"Милениум" (това име и без това няма да се запомни по друг начин) vs Иво Христов;

Станишев vs Румен Гечев;

Валери Жаблянов vs Деница Златева;

Велизар Енчев vs Емил Георгиев......???

Ако не различни "светове", това са доста различни представи и начини за социализъм, към който се стремим.

Нещо повече. Моралната компонента, която не е без значение, е с различна тежест у всички тези хора. Вярвам, че някои от тях имат изключителния шанс не просто да успеят, но да превърнат политиката в честна работа!

За тази честна работа - всяка жертва си струва.

Радарът на левия човек е изключително фино настроен, защото опитът му е чудовищен. Той знае, затова е мъдър. Търпелив е и ще направи разликата до последния детайл. Ще избере, да не кажа - ще отсече.

И, представяте ли си - всички тези теми са реално живи в една партия.....

Изключителен букет от разнообразие.

Разкош! Истинско пиршество от политически нюанси в едно семейство.

Съвършенно ясно е: НС беше достатъчно мъдър да гласува така, че клишето "тези избори ще са борба на ядрата" да е обезсмислено.

Сигурна съм. Първите пет места на тази листа няма да изглеждат по този начин на 26 май. Ще изкристализира представата на болшинството за новия социализъм, новата справедлива и социална държава.

Личната съдба на тоя или оня ще бъде пренебрегната. Стари приятелства ще се развалят, нови ще бъдат направени. Но, накрая, ние всички ще знаем какво приблизително има да става през следващите трийсетина години.

Разговорът през следващия месец и половина ще бъде за новия социализъм, защото той е неминуем.

Венсеремос!

