/Поглед.инфо/ Макар да проклинат цикличността на историята, тя е неизбежна. Датата на началото на Великата отечествена война неволно подтиква да се правят паралели между войната тогава и войната сега, която бушува на територията на бившата Украйна. Бивша, защото тази война направи Украйна различна.

Оная, предишната война, продължи дълго и кърваво пет години и завърши с разгрома на фашизма в Берлин.

Настоящата война продължава пет години и нейният край още не се вижда, макар противникът съвсем да не е Вермахта. Освен това противниците са съплеменици, които по някаква причина приеха свастиката и навиците да изгарят хора и да убиват деца. Нищо чудно, че тази война наричат "украинско-украинска". Но дали е така?

През 1941 г., заедно с частите на Вермахта и ОУН, пресичат границата и нахлуват в СССР въоръжени сили на Италия, Унгария, Румъния, Финландия, Словакия и Хърватия, унищожавайки украинци, руснаци, евреи, белоруси. След тях нахлуха и белгийските 27-и и 28-и SS дивизии „Лангемарк” и „Валония”, фламандски SS легион, българска противотанкова бригада, датските дивизията Norland и корпуса Dunmark, норвежкият SS легион, Гуралският SS легион от Полша, две латвийски и една естонска дивизия, френската дивизия "Карл Велики" и албанската "Скандерберг".

В тази война бандеровците не са сами. Заедно с тях, в Донбас пристигат да убиват литовски инструктори и полски специалисти по снайперистки операции. В окопите, украинските войници и офицери се запознават с канадски спецназовци, с британски щабни офицери, с норвежки и шведски военни и наемници. Не минава и без потомци на Вермахта, на хърватски усташи, на български съветници, доставящи мини и снаряди, както и на бивши войници на ЦАХАЛ.

(рус.ез.)

1941-й вернулся в Донбасс в 2014-м. Наступит ли 1945-й?

Известно, что цикличность истории проклятая, но неизбежная. Дата начала Великой Отечественной войны невольно подталкивает провести параллели межу войной той и нынешней, войной, что идет на территории уже бывшей Украины. Бывшей, потому что именно эта война сделала Украину другой.



Та, далекая, война велась долгих и кровавых пять лет и завершилась сломанным хребтом фашизму в Берлине.



Эта война идет уже пять лет, и ее окончания пока не видно, хотя в противниках далеко не вермахт. Больше того, в противниках соплеменники, отчего-то принявшие свастику и повадки сжигать людей и убивать из минометов малышей. Не зря эту войну стали называть «украино-украинской войной». Но так ли это?



Давайте вспомним ту войну, в которой, как сегодня уверяет граждан Украины УИНП, «украинцы воевали на два фронта – против Сталина и против Гитлера». Причем против последнего, оказывается, воевали те, кто оставался подведомственным абверу, восхвалял «Гитлера-освободителя» и переполнял добровольцами как дивизию СС «Галичина», так и шуцманбатальоны.



В 1941 году перешли границу СССР вместе с частями вермахтом и оуновцы. Уничтожать украинцев, русских, евреев, белорусов шли и вооруженные силы Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии.



С ними шли и бельгийская 27-я и 28-я дивизии СС «Лангемарк» и «Валлония», фламандский легион СС, болгарская противотанковая бригада, датские дивизия «Норланд» и корпус «Данмарк», норвежский легион СС, Гуральский добровольческий легион СС из Польши, две латышские и одна эстонская дивизии, дивизия французов «Шарлемань» и албанцев «Скаденберг».



Тогда бандеровщина взялась за выполнение своей мечты — дойти «от Сяна до Дона», но их походные группы дошли лишь до Киева. Немцы дальше не позволили.



1941-й вернулся на украинские земли в 2014 году и продолжается до сих пор. В 1941 году оборона Донбасса началась осенью 1941 года. К тому времени значительная часть УССР была уже оккупирована вермахтом и его союзниками. 26 сентября был сдан Киев, героически отбивалась Одесса, держал свою первую оборону Харьков. Но тогда оккупация Донбасса, захваченного лишь летом 1942 года, продолжалась всего год.



В нынешней войне бандеровцы все же дошли до Донбасса, хотя многие из них, следуя логике киевского мэра, «стали ближе к земле». Свои геополитические интересы в этом регионе украинство подчеркивало не только строчкой из украденного у поляков гимна.



В этой войне бандеровцы тоже не одиноки. Сегодня вместе с ними убивать Донбасс прибыли литовские инструкторы и польские специалисты снайперских операций, уже освоившие передовую. В окопах солдаты и офицеры ВСУ познакомились со спецназом и инструкторами Канады, британскими штабистами, норвежскими и шведскими военными и наемниками. Здесь не обошлось без потомков вермахта и хорватских усташей, болгарских советников, поставляющих мины и снаряды, и бывших бойцов израильского ЦАХАЛ.



В составе ВСУ воюет «грузинский легион», два «батальона» ичкерийцев, «тактическая группа Билорусь», батальон крымских татар.



В окопах против донбассцев сошлись украинские армяне и азербайджанцы. Сюда подтянулись полицаи и власовцы из России.



И, разумеется, здесь хватает американцев. В окопы они активно не суются (зачем, если там так много пушечного мяса?), они осуществляют подготовку, вооружают и планируют. Иногда с проверкой пребывает представитель Госдепа Курт Волкер.



Собственно, это и объясняет то, что в такой компании бандеронацисты и армейские гастарбайтеры смогли дойти до окраин Луганска и Донецка, хотя и были не раз показательно биты.



Их готовы бить и сегодня, отогнав как минимум до границ области. Но формат минских соглашений не дает развернуться ополченцам, а ряд моральных норм заставил руководство ЛДНР отказаться от идеи переноса диверсионной и партизанской войны на территорию, контролируемую Киевом.



В 1941 году в сопредельных окопах сидели враги, заморские гады, пришедшие сюда убивать, насиловать и рушить.



Нынешняя война отличается от той тем, что противником донбассцев являются их сограждане, пусть даже де-факто бывшие. И нацисты из ДУК ПС* или УДА — тоже сограждане. Но эти сограждане, особенно в лице комбригов, позволяют себе то, что даже не сделали бы иностранцы: отдают приказы на расстрел КПП и ремонтных бригад насосных станций, приказывают обстреливать школы и больницы.



Эта война не начиналась вероломным переходом границы. Просто «сев в лужу» с Крымом «стопроцентный украинец» Турчинов решил показать мускулы, а «соколы ВВС» оказались подлецами, направляя ракеты на центральные улицы Луганска и Донецка, где не стояли подразделения «российских десантников» и «бурятский спецназ», а ходили мирные гражданские. Летчики и артиллеристы ВСУ поступали именно как фашисты утром 22 июня – прямой наводкой по домам и детям.



В ту войну Германия перешла черту именно в момент вероломного перехода границ, за что и была раздавлена и поделена.



Киев перешел черту 14 апреля, когда Турчинов провозгласил начало т. н. АТО, а Ярош объявил мобилизацию нацистов, пообещав вырезать мятежников. Потом была одесская Хатынь, бандеровская вакханалия в Харькове, фосфорные снаряды и тактические ракеты «Точка-У» по мирным городам, расстрел из танков девятиэтажек, пытки и массовые убийства донбасских, «горловская Мадонна» Кристина Жук и сотни «донецких ангелов».

Это прощать уже было нельзя ни по каким законам. Потому атошников жгли в Изварино и Иловайске, их громили в Дебальцево и расплющили «киборгов» в ДАП. Как гитлеровцев, потому что они были хуже, ибо подняли руку на своих.

В Великой Отечественной войне не было возможности вести переговоры, аналогичные минским, в этой войне от полной ликвидации ВСУ спасли договоренности в белорусской столице, где трусливый и циничный Порошенко подписал документ, который стал для него роковым.



Но одновременно договор не дал окончить эту войну. В Киеве, Харькове или даже на границе освобожденных Донецкой и Луганской областей. Минск остановил 1945-й в новых реалиях. Но Минск не остановил войну, более того, в Киеве все чаще заявляют, что Минск уже не работает.



И вот жители Донбасса, пережившие 1941-й, погибают и умирают в 2018-м. Так и не дождавшись победы. Но заканчивать войну надо. Если «Минск не работает», то принуждая к миру, как Саакашвили в 2008-м. Или миротворцами, но по своей схеме.

Сегодня в Донбассе опять1941-й, наступит ли 1945-й?

*организация запрещена в РФ.

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