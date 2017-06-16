/Поглед.инфо/ Когато Германия напада Съветския съюз, бившият военно-въздушен аташе в Москва полковник Шарл Люге предлага на лидера на "Свободна Франция" генерал Шарл де Гол да изпрати, макар и символичен, екип от пилоти и механици в помощ на сражаващите се съветски летци. Така се формира ескадрилата "Нормандия-Неман", превърнала се в символ на френско-руското бойно другарство.

В края на 1942 г. групата пристига в Съветския съюз през Далечния изток. След няколкомесечни тренировки със самолети „Як-7” и „Як-1”, французите започват бойните си подвизи. Пилотите от полка "Нормандия-Неман" участват в 869 въздушни сражения, успяват да свалят 273 и да повредят 47 вражески самолета. От общо 96 френски летци-доброволци, 45 загиват със смъртта на герои. Четирима от тях са удостоени със званието „Герой на Съветския съюз”.

След капитулацията на Германия Сталин решава да подари на френските летци по един „Як-3”, с които, на 20 юни 1945 г., те тържествено кацат на летище „Бурже”, посрещнати от многобройна ликуваща публика. „Участието на френски пилоти в бойни действия съвместно с Червената армия е олицетворение на мъжеството и смелостта, която "Свободна Франция" на генерал Шарл дьо Гол предложи на руските си другари по оръжие”, изтъква по-късно историкът-документалист Макс Шиавон.

(рус.ез.)

Эпопея полка «Нормандии-Неман»

О войне 1939-1945

В эти дни памяти солдат и жертв Второй мировой войны мы остановимся на достаточно малоизвестном эпизоде французской военной истории: полке «Нормандия-Неман». В СМИ часто говорят об участии Свободных французских сил в высадке в Нормандии, по непонятным причинам пренебрегая при этом ролью французских авиаторов на Восточном фронте.

Происхождение эскадрильи

Когда Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, режим Виши отозвал сотрудников французского посольства в Москве. В их числе оказался бывший военный атташе подполковник Шарль Люге, который решил отправиться в Лондон. Там он встретился с генералом де Голлем, который представил ему свой взгляд на конфликт: у Германии, скорее всего, не получится победить Россию. Люге предложил де Голлю отправить символическое подразделение французов сражаться вместе с советскими войсками. Идея сразу же пришлась генералу по душе. Его отношения с англичанами и американцами складывались не лучшим образом, и сближение с СССР могло стать противовесом доминирующему положению англосаксов. Кроме того, де Голль подготавливал почву на послевоенный период, когда ему должна была потребоваться поддержка французской Компартии, которая вступила в сопротивление в июне 1941 года.

Но какую форму могла принять эта поддержка? Скромная численность СФС (менее 50 тысяч человек) не позволяла направить наземный отряд (к тому же, англичане были против). Люге настоял на формировании воздушной эскадрильи из летчиков и механиков. Советская армия должна была предоставить французским пилотам оборудование и содействие. В феврале 1942 году генерал де Голль дал Люге добро на переговоры с советским представительством в Лондоне. В марте Сталин одобрил проект: он надеялся, что де Голль выступит за открытие второго фронта в Западной Европе.

Через несколько недель советской бумажной волокиты де Голль добился формирования независимого истребительного подразделения в составе Красной армии. Группа состояла из 14 летчиков и полусотни механиков (все они вызвались добровольцами). Стоит отметить, что лишь у семи из них был требуемый опыт в 150 летных часов: остальные солгали, чтобы их взяли. Кроме того, все младшие офицеры получили повышение, что было необходимым для пилотирования самолета в СССР.

Осталось лишь найти для подразделения звучное название… В Свободных французских силах воздушные группы назывались в честь французских провинций. Командир эскадрильи Пуликан хотел, чтобы она носила имя его родной Бретани, однако оно уже было занято. В итоге выбор остановили на Нормандии.

Прибытие в СССР

В конце 1942 года члены нового подразделения отправились в Советский Союз через Ближний Восток. По прибытии на базу в Иваново им предложили на выбор советские истребители Як и американские Airacobra. Французы выбрали Як, что немало порадовало хозяев. Летчики три с половиной месяца тренировались пилотировать Як-7 и Як-1. После проверки в марте 1943 года эскадрилью признали готовой к боевым действиям и направили на базу в Полотняный завод, где она влилась в 303-ю истребительную авиадивизию. В дальнейшем эскадрилья постоянно перемещалась с места на место, побывав более чем на 25 различных базах.

Французам было непросто привыкнуть к холоду (-30ºС), скудной пище и спартанским условиям проживания. Кроме того, им было не по душе систематическое сражение в группе на советский манер, и они с трудом ориентировались в российских степях. Так, пилот Жан Рей был сбит в августе 1943 года, потому что по ошибке залетел на занятую немцами территорию.

Подвиги «Нормандии-Неман»

На первых порах эскадрильи поручали сопровождение советских бомбардировщиков. Крещение огнем состоялось 5 апреля 1943 года: после первой встречи с «Люфтваффе» немцы не досчитались двух самолетов, а все советские машины вернулись на базу. С тех пор ритм боев и потерь нарастал, и с мая Лондону пришлось начать отправлять подкрепления. В июне «Правда» отметила награжденных советскими медалями французских пилотов.

В ходе сражения за Орел с 12 по 19 июля 1943 года сидевшие за штурвалами новых Як-9 французы совершили 112 вылетов: они сбили 17 вражеских машин, но сами потеряли 6. Погибшего в бою командира Тюласна заменил Пуйяд.

В знак признания французских заслуг 14 июля 1943 года на несколько минут был поднят флаг Франции. Боевая группа получила в свое распоряжение новые и эффективные Як-3. Измотанные французские механики (их было слишком мало) отправились в августе на Ближний Восток. Им на смену пришли советские коллеги, что создало определенные проблемы в общении, но позволило сформировать прочные межнациональные связи.

Результаты были налицо, однако и потери оказались серьезными: за полгода 21 летчик был убит, оказался в плену или пропал без вести, тогда как еще четыре получили ранения. «Нормандию» отправили на передышку в Тулу. С декабря 1943 года по февраль 1944 года из Северной Африки прибыли 33 пилота, что довело их общее число до 61 человека (они были разбиты на четыре эскадрильи).

В марте 1944 года «Нормандия» вернулась в бой. Французские летчики поддержали советское наступление в Белоруссии и Литве, которое отбросило немцев на 400 километров. 15 июня машина лейтенанта Де Сейна загорелась во время полета. Ему приказали катапультироваться, однако он решил попытаться совершить посадку, поскольку в самолете находился не имевший парашюта советский механик. Оба они погибли в аварии, и их похоронили рядом друг с другом. Событие облетело все газеты, подчеркнув советско-французскую дружбу. 21 июля 1944 года Сталин лично окрестил полк в честь литовской реки, которую удалось пересечь благодаря его важнейшему вкладу: «Нормандия» стала «Нормандией-Неманом».

Французские летчики записывали на свой счет все больше побед: 16 июля они сбили 29 немецких самолетов за сотню вылетов, не понеся при этом потерь. 22 июля были сбиты 14 вражеских самолетов за 56 вылетов, опять-таки без потерь… В конце ноября полк «Нормандия-Неман» стал первым французским подразделением, которое вступило на немецкую землю в бывшей Восточной Пруссии. 28 ноября лейтенанты Де ла Пуап и Альбер были удостоены звания героя Советского Союза. 30 декабря 1944 года в «Нормандии-Немане» отметили 200 по счету победу.

Славный послужной список

В начале 1945 года исход войны уже не вызывал сомнений: преимущество советской авиации в воздухе составляло 18 к 1! В виду отсутствия противников проект превращения полка в дивизию со второй истребительной группой и подразделением бомбардировщиков был отменен. Кроме того, не все летчики получили замену, и командир Дельфино расформировал две эскадрильи, оставив лишь две, но c полным составом. Лейтенант Жорж Анри принес полку последнюю победу 12 апреля 1945 года.

По итогам 5 тысяч 240 вылетов и 869 боев летчики полка «Нормандия-Неман» одержали 273 подтвержденных победы и 37 неподтвержденных, а также повредили 47 самолетов противника. Из 96 пилотов 45 погибли в бою или пропали без вести, четверо стали героями Советского Союза, а 21 — кавалерами ордена Освобождения. Кроме того, полк был удостоен ордена Почетного легиона, ордена Освобождения и Военной медали, а также советских орденов Красного знамени и Александра Невского.

После капитуляции Германии Сталин решил подарить всем французским офицерам Як-3, которые они пилотировали. 40 летчиков отправились в путь 15 июня и совершили посадку в Ле Бурже 20 июня перед огромной толпой. Самолеты были реквизированы французскими ВВС. Последний экземпляр в настоящий момент находится в Музее авиации и космонавтики в Ле Бурже.

Сражения «Нормандии-Немана» остались в памяти россиян, которые до сих пор возлагают цветы на могилы погибших на их земле летчиков. Как писал Макс Шиавон, французские пилоты, разумеется, не изменили ход войны, однако стали воплощением той ценности, которую могла предложить «Свободная Франция»: людей и отваги.

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