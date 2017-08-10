/Поглед.инфо/ Не само таблоидите публикуват всичките фотосесии със снимки от ваканцията на Путин, но и американските издания „New York Times”, „Washington Рost” и „Time”. Малко държавни глави могат да се похвалят с такъв успех. Особено впечатляващо е, че в същия район на Тува в Южен Сибир Путин е фотографиран гол до кръста и през 2007 г., и през 2009 г. Но защо Кремъл продължава да публикува тези фотоси и защо в международната преса те предизвикват такъв ентусиазъм?

Руският президент е уверен в резултата от изборите през 2018 г., но независимо от това, иска да покаже на избирателите, че след 17-годишно управление, той нито е загубил формата си, нито се е състарил. Освен нова, дали не иска в него да виждат силният лидер, който не се вълнува от санкциите? И западната преса охотно захапва стръвта? Така или иначе, докато американските спецслужби ловят в американските компютърни мрежи руски хакери, Путин спокойно лови щуки...

(рус.ез.)

Почему голый по пояс Путин смеется последним

Путин — молод и силен

Он хочет, чтобы в нем видели сильного лидера, которого не волнуют санкции. Западная пресса охотно заглатывает эту наживку.

Наступил август, и российский президент Владимир Путин отправился в Туву за очередными фотографиями без рубашки. Безусловно, внимание мировой прессы к новой фотосессии кремлевского лидера отчасти связано с затишьем в новостном цикле, однако у него есть и другая причина — невероятные успехи Путина в троллинге.

Целые фотогалереи с отдыхающим Путиным опубликовали не только таблоиды, сотрудничающие с папарацци. Точно так же поступили New York Times, Washington Post и Time. Немногие из глав государств могут похвастаться таким успехом своих официальных пресс-релизов. Это особенно поражает, если учесть, что Путин уже фотографировался голым по пояс в этом южносибирском регионе на монгольской границе в 2007 и 2009 годах (во время его последней поездки туда, в 2013 году, видимо, было слишком холодно, чтобы раздеваться, — однако Путин все равно сумел порадовать социальные сети, поцеловав пойманную большую щуку).

Все знаменитые фотографии Путина с голым торсом — и верхом на лошади, и с удочкой, и во время плавания баттерфляем — были сняты на отдыхе в Туве, в родных краях министра обороны Сергея Шойгу. Красоты местной природы — и отдаленность региона, благодаря которой президента могут увидеть только те, кому положено, — похоже, пробуждают в бледном уроженце Санкт-Петербурга, всю жизнь прожившем в больших городах, брутального романтика и опытного путешественника. Однако почему же Кремль продолжает публиковать эти фотографии — и почему они вызывают у мировой прессы такой энтузиазм?

Очевидный ответ на первый вопрос заключается в том, что Путин решил продемонстрировать свою впечатляющую — особенно для 65-летнего мужчины с сидячей работой — физическую форму внутренней аудитории. Скорее всего, он уверен в исходе выборов 2018 года, которые будут такой же пародией на демократию, как и множество предыдущих голосований. Тем не менее, российский президент, по-видимому, все равно заинтересован в том, чтобы показать избирателям, что за проведенные у власти 17 лет он не ослабел и не состарился. Действительно, по сравнению с фотографиями 2007 года он нисколько не потерял форму, — по крайней мере, так считает московский таблоид MK. В воскресенье он саркастически сравнил Путина с Индианой Джонсом, заключив с иронией: «Ну как можно не проголосовать за такой торс?»

Однако и Путин, и его пресс-служба не могли не понимать, что россияне — в том числе и лояльно настроенное к президенту большинство — отнесутся к этим фотографиям с иронией. Такие вещи обычно очень веселят социальные сети, порождая множество шуток и мемов — зачастую не слишком лестных для президента. Мне особенно понравился коллаж с Путиным, готовящимся нырнуть в огромную грязную лужу на окраине какого-то российского города, через которую по щиколотку в воде бредут школьники. Зачастую к веселью присоединяются даже официальные издания. Когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент два часа преследовал тувинскую щуку, «Российская газета», официальный печатный орган правительства, анонсировала эту новость в Твиттере картинкой с бегуном Усэйном Болтом (Usain Bolt) с щучьей головой.

Даже многочисленные в России любители рыбалки с ходу объявили Путина дилетантом. Они утверждают, что гоняться за рыбой — далеко не идеальная тактика, что щук лучше ловить на удочку, а не охотиться на них с гарпуном, что добыча Путина выглядит слишком маленькой и что его техника подводного плаванья оставляет желать лучшего.

В России охотничьи подвиги Путина мало кого впечатляют — как и его хокейные достижения, как и его постановочные поединки с дзюдоистами. Россияне привыкли, что их правители пытаются выглядеть сверхчеловеками. Я вырос на историях о том, что мозг Владимира Ленина обладал особой физической структурой, которая обеспечивала невиданную гениальность. Повальное саркастическое восприятие подобных попыток обожествить лидера сохранилось еще с советских времен. Управляя Россией, Путин опирается не на культ личности, а на силу и хитрость. И Кремль, когда публикует эти фотографии, не надеется, что они помогут ему создать культ личности — он отлично помнит спокойное отношение общества к предыдущим таким публикациям.

Судя по всему, весь этот мачо-стиль адресован в основном западной аудитории, на которую вид полуголого Путина определенно подействовал. Западная пресса до сих пор иллюстрирует статьи о российском президенте кадрами из его прошлой фотосессии, хотя в России фотографии 2007 и 2009 годов давно не используют даже самые сервильные и прокремлевские СМИ.

В последнем альбоме Рэнди Ньюмана (Randy Newman) есть песня про Путина с такими словами:

Когда он снимает рубашку,

Дамы сходят с ума.

Когда он снимает рубашку,

Мне жаль, что я — не дама.

Это, конечно, тоже шутка, но сильно отличающаяся от российских мемов про Путина, занимающегося подводным плаванием в наполненной водой дорожной выбоине. Западная публика видит в российском лидере сочетание мачизма, дурновкусия и физического шарма «плохого парня» — и ее это как будто гипнотизирует. Фотографии укрепляют имидж Путина как любимого объекта ненависти западных журналистов. По крайней мере, так видят происходящее люди, которые управляют кремлевской пропагандистской машиной.

«Почитала отчет НЙТ об отпуске Путина, — пишет в Твиттере Маргарита Симоньян, возглавляющая пропагандистский канал RT. — Это, конечно, любовь. Обиженная и злая. Потому что неразделенная».

Вряд ли многих американцев в чем-то убедит сравнение мускулистого Путина с тучным Дональдом Трампом, который любит фаст-фуд и, когда играет в гольф, ездит на гольф-каре даже по лужайке. В конце концов, американцы, которым нравится Путин, в основном голосовали как раз за Трампа. Однако Россия и не пытается создать себе привлекательный для западного мира образ. Речь идет о чистом издевательстве и троллинге. Голый по пояс Путин в темных очках, плывущий на лодке по далекому сибирскому озеру, — это явно не тот человек, которого могут всерьез волновать очередные санкции Конгресса. Пока американские спецслужбы ловят в американских компьютерных сетях российских хакеров, Путин спокойно ловит щук.

Вообще-то западные СМИ могли бы ему и не подыгрывать. Но сейчас август — да и без пресловутой неразделенной любви, подозреваю, дело не обошлось. Но, надо вам сказать, коллеги, это была не самая хорошая идея. Может быть, вы лучше фотографии Ангелы Меркель на отдыхе распространять будете? Путина в дополнительной поддержке уж точно не нуждается.

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