/Поглед.инфо/ Водещата на американския канал CBS News Маргарет Бренън проведе интересна беседа с новия руски посланик в Съединените щати на тема: „Разследване на фактите за намеса на Русия в президентските избори в САЩ през 2016 г.” Посланик Анатолий Антонов каза пред CBS News, че това разследване сериозно усложнява работата му. Много американски официални лица отказват да се срещат с него.

Часове преди интервюто на CBS News с руския посланик, бившият съветник по националната сигурност на президента Тръмп Майкъл Флин призна, че е лъгал пред американското Федерално бюро за разследване (ФБР) за контактите си със Сергей Кисляк – предшественик на Антонов.

(рус.ез.)

Российский посол в США заявляет об отсутствии доказательств вмешательства Москвы в выборы

Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России

Вашингтон. — Ведущая CBS News Маргарет Бреннан (Margaret Brennan) провела интересную беседу с новым послом России в США на тему расследования фактов российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Посол Анатолий Антонов заявил CBS News, что это расследование очень сильно осложняет его работу. Многие американские официальные лица вообще отказываются от встреч с ним.

«Господин Трамп неоднократно и предельно ясно заявлял о том, что он хотел бы улучшить российско-американские отношения. Но я пока не могу сказать, что наши отношения стали лучше, — заявил Антонов. — Каждое утро я вижу непредсказуемость. Я не знаю, что делать, потому что постоянно жду очередных негативных действий со стороны администрации».

«Как вы можете преодолеть то недоверие, которое сложилось после выборов 2016 года?» — спросила Бреннан.

«Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — сказал Антонов.

«Вы хотите сказать, что никакой истории вообще не было?» — задала вопрос Бреннан.

«Нет никаких доказательств российского вмешательства в ваши выборы», — ответил посол.

За несколько часов до интервью CBS News бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что он лгал ФБР о своих контактах с предшественником Антонова Сергеем Кисляком.

«Откровенно говоря, я не понимаю, почему ваши официальные лица не имеют никакого права на разговоры с российским послом», — сказал Антонов.

«Какие выводы вы делаете из всего этого? Я имею в виду, что есть серьезное обвинение, касающееся вашего прежнего посла, которое серьезно осложняет ситуацию», — продолжила Бреннан.

«Да, он — умный и талантливый дипломат, — сказал Антонов, — и меня очень удивляет, что некоторые средства массовой информации решили назвать его шпионом. Это глупость и чепуха».

«Но это говорит ФБР», — возразила Бреннан.

«Нет, это говорите вы», — ответил ей Антонов.

Российский посол списал это противостояние на политические разногласия, существующие внутри США.

«Мне кажется, что атмосферу отравили некоторые чиновники и, простите меня, некоторые журналисты, которые хотят отыскать нового врага для Соединенных Штатов, — сказал Антонов. — А мы хотим быть вместе, мы хотим сражаться с терроризмом, защищать идеи нераспространения, а может быть, даже начать переговоры по вопросам ядерного разоружения».

Антонов, который ранее занимался соглашениями о контроле вооружений с США, также заявил ведущей CBS News, что он хочет сотрудничать с США в вопросах кибербезопасности. Но пока Соединенные Штаты не откликнулись на это предложение.

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