/Поглед.инфо/ Дипломатите могат кратко и точно да формулират своите мисли, когато не се изказват официално. В доверителен телефонен разговор в (германското) Министерство на външните работи миналия четвъртък относно дейността на Съвета НАТО–Русия, по повод на конфликта в Украйна се казва: "Както се очакваше, налице са диаметрални мнения и няма напредък по темата УКР." И по-нататък: "От руска гледна точка диалогът по темата е безполезен."

Съветът НАТО–Русия не е органът, в който се водят решаващи преговори между Запада и Москва за войната в източната част на Украйна. Затишието и безмълвието, които германските дипломати констатират, царува в момента на всички нива, които са ангажирани с урегулиране на конфликта. Споразумението от февруари 2015 г. в Минск предвиждаше постепенно облекчаване на напрежението. Вместо това, през последните месеци положението се влоши. В тази ситуация Ангела Меркел реши да предприеме забележителна стъпка: да посети Владимир Путин в Русия на 2 май. Тази стъпка представлява рязка промяна в позицията й. Преди това канцлерът казваше, че посещение при Путин може да се осъществи само когато може да се очаква конкретен напредък в Източна Украйна или Сирия. А сега тя му идва на крака, въпреки че не може да разчита на отстъпки от руската страна. Това показва колко сериозно тя счита, че е създадената ситуация...

(рус.ез.)

«По представлениям Путина»

Дипломаты могут очень кратко и точно формулировать свои мысли, когда они не высказываются официально. В доверительном телефонном сообщении министерства иностранных дел о Совете Россия — НАТО в позапрошлый четверг по поводу конфликта на Украине говорилось следующее: «Как и следовало ожидать, диаметральные представления и никакого продвижения по теме УКР». И дальше: «Диалог на эту тему с российской точки зрения бесполезен».

Совет Россия-НАТО не является тем органом, в котором ведутся решающие переговоры Запада с Москвой по поводу войны в Восточной Украине. Однако затишье и безмолвие, которое описывают немецкие дипломаты, царит в настоящее время на всех уровнях, где занимаются конфликтом. Собственно говоря, заключенное в феврале 2015 года Минское соглашение предусматривает постепенное ослабление напряженной ситуации. Вместо этого ситуация в прошлые месяцы ухудшилась.

В этой ситуации Ангела Меркель решилась на примечательный шаг: 2 мая она приедет к Владимиру Путину в Россию. Это резкое изменение ее позиции. До этого канцлер заявляла, что визит к Путину может состояться лишь тогда, когда можно будет ожидать конкретного прогресса в Восточной Украине или в Сирии. И вот теперь она едет, хотя на уступки с российской стороны рассчитывать не приходится. Это говорит о том, насколько серьезной она считает сложившуюся ситуацию.

Ведомство канцлера обосновывает визит Меркель в Кремль подготовкой к встрече «большой двадцатки» в июле в Гамбурге. Канцлер посетит также целый ряд других государств-членов «большой двадцатки», сообщает ведомство. Но это только повод. Меркель едет в Москву не за тем, чтобы говорить с Путиным о развитии в Африке или о дигитализации.

В действительности визит является попыткой предотвратить самое худшее. Вступление в должность Дональда Трампа привело в замешательство всю систему международной политики. Спустя пять месяцев после победы Трампа на выборах, в Вашингтоне фактически нет никакой политики в отношении России.

Доверительное сообщение по телефону показывает, насколько опасным считают нынешнее положение дел немецкие дипломаты. Они опасаются, что нерешительность американцев придаст Путину решимость для того, чтобы создать на Украине новые факты и продвинуть вперед раздел страны. Глава Кремля мог бы попытаться «форсировать решение в УКР-конфликте по его собственным представлениям», говорится в сообщении немецкого посольства в Москве. Далее говорится, что «возможно, будет дан ход гибридному развитию событий». Это позволило бы российскому правительству, говорится далее, официально подтверждать свою приверженность Минскому процессу, однако одновременно указывать на развитие ситуации в Восточной Украине и на «новое положение дел, с которым всем нам придется считаться», — сообщает посольство.

Ситуация — взрывоопасная, но совсем иная, чем ожидалось в ведомстве канцлера. Там после избрания Трампа опасались, что тот договорится с Путиным за счет европейцев. Однако получилось наоборот. Вашингтон настолько сдержанно держится по отношению к Москве, что становится просто трудно работать. Проблемой стала не чрезмерная близость между Вашингтоном и Москвой, а полная тишина.

Для Меркель было бы огромной потерей для ее имиджа, если бы Трамп и Путин договорились по Украине и похоронили Минское соглашение. Она в значительной мере способствовала заключению этого соглашения и твердо настаивала на продлении санкций ЕС против Москвы. Договоренность между Москвой и Вашингтоном через ее голову означала бы крах ее политики в отношении России.

Тем временем ситуация выглядит иначе. Обвинения в том, что Россия будто бы манипулировала американскими выборами, и расследования по поводу возможных нелегальных контактов сотрудников Трампа с российскими дипломатами настолько заставили Трампа перейти к обороне, что он не может позволить себе пойти навстречу Путину. «В настоящее время Трамп во всем, что касается Москвы, почти недееспособен», — говорят в федеральном правительстве.

Меркель тем самым выполняет роль посредника между Москвой и Вашингтоном. Когда она три недели назад была в Вашингтоне, она объяснила Трампу, о чем, собственно говоря, идет речь в конфликте на Украине. Также и в среду после газовой атаки поддерживаемого Москвой режима Асада оба политика говорили по телефону. При этом Меркель пыталась разъяснить американскому президенту российскую геостратегию — от Украины через Балканы и Сирию до Египта, Ливии и Афганистана. Дополнительный урок по мировой политике для самого влиятельного человека в мире.

Ведомство канцлера хочет вернуть американцев в игру. Потому что до тех пор, пока они блокированы, прогресс маловероятен. А так как американцы отмалчиваются, то Москва не видит причин, чтобы идти на уступки. Также и украинцы не двигаются, потому что отсутствует давление из Вашингтона. «Попытка номер Х с помощью нового перемирия ограничить большое количество нарушений режима перемирия», — кратко говорится в отчете министерства иностранных дел после встречи минской контактной группы 29 марта. «Если мы позволим, чтобы в минском процессе возникла настоящая остановка, то на самом деле это будет шаг назад», — предупреждает министерство иностранных дел.

Однако не только Вашингтон отмалчивается. Кремль занял выжидательную позицию. Хочет посмотреть, какие силы победят в Вашингтоне — дружественные по отношению к России или враждебные. Царит опасный вакуум. Поэтому Меркель, по данным из ее окружения, хочет подтолкнуть Путина к диалогу с американцами. Особого оптимизма она не испытывает. До нее министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в начале марта во время своего визита в Москву агитировал за то, чтобы Россия более активно искала диалог с новым правительством США. Именно потому, что внешняя политика США еще не утверждена, есть, по его словам, шанс успешно говорить с теми силами в Вашингтоне, которые готовы к улучшению отношений с Россией, — так звучало послание Габриэля главе Кремля. Также и глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во время своей встречи с Путиным в середине марта высказывался за сближение. Однако у обоих политиков сложилось впечатление, что Путин уклоняется от ответа.

Если переговоры Меркель по Украине не принесут никакого результата, то для главы ХДС эта поездка будет полезной по крайней мере во внутриполитическом плане. СДПГ подумывает о том, чтобы сделать жесткую позицию Меркель по отношению к Путину темой предвыборной борьбы. «Как СДПГ мы не бросаемся Путину на шею, но мы делаем ставку на диалог», — говорит заместитель председателя фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). «Я бы хотел, чтобы и канцлер во время ее визита в Москву высказалась за улучшение германо-российских отношений».

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