/Поглед.инфо/ Сенатът на САЩ одобри нови санкции срещу Русия, възнамерявайки да сложи кръст не само за изграждането на газопровода "Северен поток-2", а и да нанесе също още един удар на руската икономика и остатъчната независимост на Европа. Но загриженост и несъгласие със законопроекта на САЩ изразяват не само европейците, а и американски енергийни компании. Не всички ще спечелят от санкциите, и не всички в ЕС са глупаци.

Големите петролни компании Exxon Mobil и Chevron, например, са недоволни от новите санкции, защото трябва да прекратят нефто-газовите си проекти с руски партньори по света. Европейците пък не са готови да бъдат превърнати в "енергийни аборигени" по волята на американските сенатори.

(рус.ез.)

Энергетика санкций: Exxon Mobil и Европа против Белого дома

Сенат США одобрил введение новых санкций против России, желая поставить крест не только на строительстве газопровода «Северный поток-2», но и нанести очередной удар по российской экономике и остаточной независимости Европы. Озабоченность и несогласие с законопроектом США выразили не только европейцы, но и американские энергокомпании.

Законопроект выгоден США, как полагает Владимир Чижов, российский представитель при ЕС. Он защищает интересы энергетических компаний США, заинтересованных в продаже сжиженного природного газа в Европу и вытеснении российских компаний с европейского рынка.

Отсюда и громкие заявления сенаторов, что они всеми силами будут противодействовать строительству «СП-2», якобы пагубно влияющего на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в регионе в целом. Смелое утверждение, оставляющее «за бортом» мнение самих европейцев. Хотя данный «санкционный заход» раскритиковали в Германии и Австрии, заявив, что Белый дом навязывает Европе американский сжиженный газ.

Вроде бы все понятно: лоббисты-политиканы продвигают интересы «сланцевиков», окучивая европейских простачков. Да вот только не все энергокомпании окажутся в выигрыше, и не такие уж простачки в ЕС.

Крупные нефтегазовые компании Exxon Mobil и Chevron недовольны новыми санкциями. Их ужесточение сулит им убытки, ведь будут остановлены нефтегазовые проекты с участием российских партнеров по всему миру. Да, лоббистам и русофобам придется поднапрячься, чтобы протолкнуть данный законопроект в Конгрессе, ведь эти компании проигнорировать не получится. Исполнительный директор Американского института нефти Джек Джерард заявил, что «это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России». Другими словами, хотели, как лучше, а получилось, как всегда! Выгодной такая позиция Конгресса окажется для энергетических компаний «неамериканского происхождения». Кроме того, дипломатический диалог с Москвой будет не настолько гибким и доверительным, как хотелось Белому дому. «Сланцевикам», конечно, хочется перехватить европейский рынок и доминировать в регионе, вытеснив Россию, но их позиции не настолько сильны, чтобы идти на подобные риски.

Несомненно, Европа ведет себя еще как послушная собачка США, но проявления недовольства и стремление к восстановлению собственного суверенитета становятся все заметней. Что касается энергобезопасности, то сенаторам придется учесть следующий фактор: Евросоюз принял решение о создании единого рынка, без национальных различий и функционирующего по единым правилам. Никаких приоритетов. Никому. Дальше - дело выбора покупателя, при учете его финансовых возможностей и договороспособности. Покупка газа из различных источников – это рациональное решение, следовательно, конкурентоспособность европейских стран сохраняется. Но есть и исключения… Так, Литва и Польша изъявили желание (по политическим мотивам!) покупать газ вдвое дороже, главное, не российский. Сами себе яму вырыли, так как стали глобально менее конкурентоспособными. Литва, итак, занимает местечко «на галерке», поэтому ее глупость особой роли не играет. Но Евросоюз в целом не может позволить себе таких экспериментов. Тут уж не смотрят, какой газ покупают: «демократический» или нет! Главное, выгодный продукт с точки зрения экономики.

И что мы имеем в «чистом остатке»? Крупные энергокомпании и компании в других отраслях США не рады новой инициативе Конгресса США. Европейцы также не желают превращаться в «энергетических аборигенов» по указке сенаторов. Россия же открыто обвиняет Штаты в нечестной игре на рынке. И все замерли в ожидании саммита G20, на котором Трамп встретится с Путиным. Как пойдет разговор и чем завершится беседа, никто не знает.

Единственное, что хочу отметить напоследок: сенаторы в Штатах «забыли» о таком важном моменте, как выгодность и безопасность поставок трубопроводного российского газа. Когда Европе нужны дополнительные объемы, она рассчитывает на Россию. Так, в 2016 году конкуренцию выиграли российские газовики, поставив порядка 30 млрд. кубометров, а СПГ из США пришло всего-то на 3 млрд. кубометров. И с кем Штаты хотят конкурировать? Правильно, не получится. Потому и нужны санкции… Правда, свои же энергокомпании ими и недовольны. Замкнутый круг: Россия снова в выигрыше!

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