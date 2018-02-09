/Поглед.инфо/ Както администрацията на Барак Обама, днешните американски власти продължават яростно да се обявяват против строителството на газопровода „Северен поток-2“ от Русия в Германия, отбелязва наблюдателят на Foreign Policy Бренда Шафер. Но според нея тази позиция на Вашингтон вреди на интересите на САЩ, защото води до разногласия между Америка и Европа.

Доналд Тръмп постоянно поставя акцента върху това, че Белият дом се отдалечава от политиката на Барак Обама в сферата на енергетиката. Но като минимум в един аспект администрацията на Тръмп следва по стъпките на своите предшественици – те продължават яростно да противодействат на изграждането на газопровода „Северен поток-2“ от Русия в Германия, пише в статията си за Foreign Policy заместник професора от Центъра за изследвания на Евразия, Русия и Източна Европа при Университета Джорджтаун, Бренда Шафер.

Администрацията на Обама се обявяваше против проекта „Северен поток-2“, а администрацията на Джордж Буш – младши се обявяваше против изграждането на успоредния газопровод „Северен поток“ докато той не започна да действа през 2011 година, напомня авторът.

Миналата седмица във Варшава държавният секретар Рекс Тилерсън още веднъж потвърди озвучената по-рано позиция на САЩ, съгласно която проектът за новия газопровод от Русия „подкопава енергийната сигурност и стабилност в цяла Европа“.

Новият газопровод, който заедно със „Северен поток“ ще отговаря за една четвърт от внасяния в Европа газ, през август миналата година даже стана цел на антируските санкции на САЩ. И тази позиция винаги е провокирала разногласия между Съединените щати и Русия.

„Но фактът, че противодействието на САЩ срещу „Северен поток-2“ се подкрепя от двете американски партии не означава, че това е правилно. В края на краищата, неприемането на Вашингтон на „Северен поток“ е разорителна лудост и пречка за интересите на Америка“ - подчертава авторът.

(рус.ез.)

Всё это правда по целому ряду причин. Во-первых, США необходимо тщательно выбирать поле битвы со своими союзниками в Европе. Вашингтону следует выступать против политики своих европейских союзников только по жизненно важным вопросам и только в тех случаях, когда он может одержать победу. Тут важно понимать, что «Северный поток» активно поддерживают не только в Москве, но также и в Берлине. И американским властям вряд ли удастся добиться того, что Германия поменяет своё решение, поскольку немецкие политики выступают как за сам газопровод, так и за расширение прямой торговли газом с Россией.

Более того, попытки Соединённых Штатов помешать экспорту российского голубого топлива в Европу уже не раз терпели фиаско. Так, в 1981 году администрация Рональда Рейгана ввела санкции против американских и европейских компаний, участвовавших в строительстве газопроводов из СССР во Францию и Западную Германию. Это привело к расколу между Вашингтоном и Европой. И когда стало ясно, что Европа не отступится, несмотря на противодействие со стороны США, американские власти пошли на попятную.

Во-вторых, Европе нужно больше газа из всех возможных источников, в том числе из России. За последние два года его импорт в европейские страны значительно вырос. Если в Европе сохранятся нынешние темпы экономического роста, то на фоне снижения добычи европейского газа импорт голубого топлива увеличится ещё сильнее. И хотя доля возобновляемых источников энергии на континенте растёт, потребление угля остаётся очень высоким, особенно на фоне постепенного закрытия атомных электростанций. Дополнительные поставки газа в Европу упростят столь необходимый переход с угля на голубое топливо, которое меньше вредит окружающей среде и не так сильно способствуют изменению климата. Как результат, европейские страны не могут обеспечить безопасную поставку энергоносителей путём сокращения поставок газа из России.

«К сожалению, российский газ в большинстве случаев нельзя заменить экспортируемым из США сжиженным природным газом (СПГ)», — подчёркивается в статье.

Большая часть наиболее зависимых от российского импорта стран Европы не имеют выхода к морю, а значит, туда не получится поставлять СПГ. Более того, даже такие страны, как Литва, у которых имеются объекты, позволяющие ввозить сжиженный природный газ, всё ещё стремятся импортировать топливо из России из-за значительной разницы в ценах между СПГ и российским газом из газопровода.

В-третьих, попытки Вашингтона вынудить Россию отправлять свой газ через Украину подрывают энергетическую безопасность Европы, считает автор. Страны-транзитёры неизбежно делают поставки газа менее стабильными, и российская компания «Газпром» совершенно резонно пытается избежать этого там, где только возможно. На сегодняшний день половина поставок российского газа в Европу идёт через Украину. За последние два десятка лет они прерывались уже несколько раз в результате конфликтов между Москвой и Киевом, в том числе из-за того, что Украина не в полной мере оплачивала поставляемый ей газ из России.

В свою очередь, у Германии с Россией уникальные взаимозависимые отношения в сфере газовой торговли, поскольку Москва поставляет 35% импортируемого Берлином голубого топлива. Более того, торговля и сотрудничество между Германий и Россией играют важную роль для стабильности в Европе и являются краеугольным камнем для выстраивания связей между Востоком и Западом на основе более активного взаимодействия. По мнению автора статьи, Германии и дальше нужно играть эту роль, а Вашингтону следует координировать свои действия с Берлином, а не заниматься подрывной деятельностью.

Что касается Украины, обозреватель Foreign Policy Бренда Шаффер считает, что уход российских энергетических компаний с украинского рынка на самом деле в интересах Киева. Потерю доходов от транзита газа украинские власти могут компенсировать усилением своей энергоэффективности, в том числе повышением цен на газ, а сокращение присутствия российских компаний в критически важных секторах Украины поможет Киеву укрепить свой суверенитет и снизить уровень коррупции.

«Действительно, Украина, лишившись своей роли страны-транзитёра, потеряет часть геополитического влияния на Россию, однако США и Европейский союз не могут без зазрения совести читать Москве лекции о том, что та должна действовать по правилам рынка в своей газовой торговле с Европой, и при этом блокировать (российский. — ИноТВ) проект ради достижения своих геополитических целей», — пишет автор.

На протяжении практически всего периода времени после Второй мировой войны Вашингтон выступал в качестве поборника европейской энергетической безопасности, иногда относясь к этому вопросу даже серьёзнее, чем сама Европа, указывается в статье. Но США добивались успеха только тогда, когда выступали за ту или иную политику, координируя свои действия с европейскими странами, а не тогда, когда пытались навязать Европе своё видение того, что для неё лучше.

Америка «должна использовать тот же самый подход к «Северному потоку — 2», даже если это именно то, чего хочет России», — подытоживает обозреватель Foreign Policy Бренда Шаффер.

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