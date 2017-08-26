/Поглед.инфо/ Русия провежда мащабни военни учения много по-често от Запада. В тях участват над 1500 войници; тази цифра е много по-висока от данните за участниците в ученията, провеждани от Запада. Освен това Русия провежда многобройни мероприятия за проверка на боевата си готовност, каквито Западът не провежда. Високопоставени военни от НАТО уверяват, че няма причина за безпокойство. Но наистина ли е така? И доколко наистина е готов Западът за военен конфликт с Русия?

Според шведският експерт Йохан Норберт, Русия разполага с асиметрично преимущество. Но дали Кремъл мисли да използва това преимущество във военно отношение? Особено като се има предвид, че конфронтация с НАТО с използване на конвенционални оръжия, бързо може да прерастне в ядрен конфликт, от който нито една от страните, дори да оцелее, няма да излезе победител. Въпреки това, налице е оперативно превъзходство на източния фланг на НАТО. Опасението, че във всеки момент може да стане обект на нападение, внася у Запада несигурност и страх от война. Това без съмнение съответства на духа на наскоро приетата руска военна доктрина.

(рус.ез.)

Россия проводит военные учения в три раза чаще, чем НАТО

Учения «Запад-2017»

По данным исследования газеты FAZ, Россия в 2015 году провела значительно больше военных учений, чем НАТО и члены альянса в Европе. Результаты вызывают тревогу на Западе.

Российская сторона проводит учения значительно чаще. Масштабные маневры при этом — только верхушка айсберга. Российские учения с задействованием более 1500 солдат многократно превосходят по числу западные маневры. А неофициальные цифры могут быть еще выше. Кроме того, Россия проводит многочисленные мероприятия по проверке боевой готовности, в то время как Запад не провел ни одного такого мероприятия.

В середине сентября они снова начнутся. Российские войска направятся на ежегодные осенние маневры. И снова все это должно затмить то, что видит у себя Запад. 100 тысяч солдат, как предполагают западные эксперты, в настоящее время готовятся к проведению учений «Запад» на восточном фланге НАТО, хотя российская сторона говорит только о 13 тысяч солдат. Цифра не случайная. Если Москва заявит хотя бы на одного солдата больше, тогда Кремль по условиям соглашений между членами ОДКБ должна допустить наблюдателей к учениям.

Маневры, которые готовятся на протяжении многих месяцев, вызывают тревожные воспоминания о временах холодной войны не только из-за названия. И программа вызывает беспокойство. Учения проводятся вокруг самой чувствительной части территорий стран НАТО — Балтики. Учения пройдут в Белоруссии, на Балтийском море и в Калининграде, который от Белоруссии отделяет всего 100 километровая польско-литовская граница. Если Прибалтика — самое уязвимое место территорий НАТО, то эта граница — их ахиллесова пята, ее не получится удержать под напором превосходящих по силам российских войск, которые вероятно смогли бы в течение нескольких часов окружить войска НАТО в Прибалтике.

Участие 1-ой гвардейской танковой армии способствует тому, что учения «Запад» вызывают еще больший резонанс. Реорганизованное крупное соединение в ходе Второй мировой войны было острием Красной армии во время наступления на Берлин и объединило в себе хорошо подготовленных солдат с современной бронетанковой техникой. Правда, такие высокопоставленные военные, как командир американских сухопутных войск в Европе, заверяют, что нет причин для беспокойства. «Мы будем готовы», — сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges) газете New York Times относительно отправки 600 американских десантников в балтийские государства. Но насколько в действительности готов Запад к военному конфликту с Россией?

Вероятно, в меньшей степени, чем предполагалось ранее. О чем можно сказать точно, так это то, что НАТО своими многонациональными батальонами в Эстонии, Латвии и Литве и Польше, включая местные войска, не смогли бы ничего противопоставить превосходящим по силам российским войскам при наступлении. Максимум 60 часов — столько, по мнению аналитического центра Rand, потребовалось бы русским, чтобы оказаться в Риге, Таллине или обеих столицах одновременно. И даже если страны НАТО на бумаге не боятся сравнений с Россией, готовы ли они освобождать Эстонию, Латвию и Литву, несмотря на обязательство всех стран НАТО оборонять территории альянса — это вопрос доверия.

Присутствие в Балтике считается — как и в случае Западного Берлина во время холодной войны — больше политическим, чем военным инструментом устрашения, потому что в подобном случае автоматически затронутыми оказывается ряд стран альянса. С целым НАТО, так считают, Кремль тягаться не будет. Однако НАТО, невзирая на это, собирается противостоять России организацией дополнительных учений и маневров. Нелегкая задача.

Уже был известен тот факт, что крупные маневры НАТО не достигают масштаба российских учений. Но теперь понятно, что альянс от поставленной цели по увеличению масштаба учений дальше, чем думали ранее. Согласно исследованиям FAZ, учения России во много раз превосходят маневры НАТО и спустя три года после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. К этому выводу пришли на основе анализа англоязычных сообщений для прессы ВС России, а также информации НАТО и их союзников. В период с января 2015 года до середины августа были проанализированы учения, в которых было задействовано от 1500 солдат. Эта цифра — минимальный состав бригады, то есть самостоятельного соединения сухопутной армии. Результаты тревожные, к тому же есть указания на то, что интенсивность российских учений в действительности может быть еще больше. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) требует от России большей прозрачности.

В то время как на стороне НАТО за приведенный в анализе период зафиксировано 38 учений с участием свыше 1500 солдат, Россия за тот же период провела 124 маневров — то есть более чем в три раза больше. Можно предположить, насколько лучше российские соединения готовы к координации в более масштабных соединениях. Различия тем больше, чем меньше учения. Если соотношение в учениях с участием свыше 10 тысяч солдат 2 к 1, то в учениях с участием от 5001 до 10 тысяч солдат — 3 к 1, а в учениях с 1500 до 5000 солдатами — 4 к 1.

Кроме того, Россия проводит сотни проверок боевой готовности войск в год, когда внезапно по тревоге поднимаются военные соединения от нескольких сотен солдат до десятков тысяч. FAZ насчитала 22 проверки за указанный период с участием свыше 1500 солдат. НАТО до сегодняшнего дня не провела ни одной такой проверки.

При попытках залатать дыры в учениях НАТО продвигается с трудом. И это только из-за того, что российская сторона несколько снизила активность, вероятно из-за обязательств, в том числе в Сирии. Количество российских учений с участием свыше 1500 солдат снизилось с 54 в 2015 году до 44 в 2016 году. В этом году, вероятно, ожидается примерно такое же количество, пока что было проведено 26 учений. НАТО и их союзники повысили свою активность маневров в исследуемом периоде с 2015 по 2016 год только с 13 до 14 маневров. В текущем году пока что зафиксировано 11 учений.

Если соотношение маневров в 2015 году еще было 4 к 1, то в 2017 году — 2,5 к 1. При этом количество российских учений — ориентировочная цифра. Другие исследования, которые основываются на докладах о дополнительных учениях на русском языке, подтверждают эту позицию, также как и доктрина Герасимова из российского Генштаба. Кроме многократно цитируемого гибридного ведения военных действий, из нее можно узнать, что в Москве отсутствует интерес к полной информации о собственной военной активности.

При этом направление российских действий очевидно. Частота учений в Западном и Южном военных округах, которые граничат с территорией стран НАТО и Украиной, очень велика. Также часто учения проводятся на востоке, в регионах, где расположены важные тренировочные базы, а также на границе с Монголией, Китаем и Северной Кореей. НАТО, напротив, в Прибалтике проводит намного меньше учений, чем Россия в приграничных регионах. Большая часть учений альянса проводится, как и прежде в Германии, где расположена большая часть американских войск в Европе.

Западные исследователи наблюдают, что российские вооруженные силы на протяжении долгих лет готовятся во все большем масштабе к крупным боевым операциям, зачастую с имплицитной возможностью эскалации, которая предполагает применение ядерного оружия. «В 2011 году проверка боевой готовности или стратегические учения с участием 100 тысяч солдат была бы сенсацией», — говорит шведский эксперт Иохан Норберг (Johan Norberg). «Теперь это новый порядок вещей». По его словам, тем самым Россия располагает ассиметричным преимуществом.

Это преимущество мало говорит о том, действительно ли Кремль думает о его использовании в военном плане в один прекрасный день. Тем более что противостояние с применением обычных вооружений с НАТО быстро может вылиться обмен ядерными ударами, из которой ни одна из сторон, даже если она вообще выживет, не выйдет победителем. Однако оперативное превосходство на восточном фланге НАТО достигает цели. Страх, что в любой момент можно стать объектом нападения, привносит нестабильность и страх войны на Западе. Это, без сомнения, соответствует духу недавно принятой военной доктрины России.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели