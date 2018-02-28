/Поглед.инфо/ САЩ губят симпатии в света, както се смята заради Диналд Тръмп. Но в действителност това става вече от доста време. След завършването на студената война Вашингтон реши, че разпадането на СССР е негова заслуга, а не в следствие на вътрешните проблеми на страната. Затова Америка „се възгордя“ и в своето високомерие извърши редица грешки, заради които днес губи влияние, твърди експертът на Global Times Цзин Цанжун.

Общопризнат факт е, че днес САЩ заемат позицията на световен лидер, пише професорът от Института за международни отношения при Народния университет на Китай Цзин Цанжун, в статията си за Global Times. Американското лидерство стои на четири опори: научно-технически достижения , военна мощ, финансови лостове и накрая „мека сила“. Именно благодарение на последната влиянието на Америка е толкова силно.

Но в последно време властовият елит в САЩ все по-често се тревожи, че заради президентството на Доналд Тръмп „меката сила“ на Америка става все по-малко. За това неотдавна писа даже самият създател на понятието „мека сила“ Джозеф Най, който като се позовава на многобройните допитвания, отбелязва как с идването на власт на републиканския лидер в света са започнали да се отнасят към Америка с по-малко симпатия.

Но според автора на статията не може да се вини за всичко изключително Тръмп. Загубата на „меката сила“ е неедновременен процес. И на първо място на днешен ден той е обусловен от това, че след студената война САЩ както във външната политика, така и във вътрешната извърши цяла редица грешки, които нанесоха сериозен удар по тяхната „мека сила“. А значи и отговорността лежи едновременно върху няколко президента, сменяли се един друг след завършването на студената война, а също и напредставителите на политическия елит.

(рус.ез.)

В плане внешней политики главная ошибка Вашингтона состояла в том, что он неправильно интерпретировал свою «победу в холодной войне», утверждает китайский аналитик. По его словам, США действительно выиграли в противостоянии с СССР, но случилось это из-за внутренних проблем Советского Союза, которые и развалили страну. Тем не менее эту победу американские власти приписали себе в заслуги, Вашингтон «возгордился» и в своём высокомерии начал притеснять других. Особенно это видно по отношению к России, в которой США всегда видели «страну, проигравшую войну», — именно в этом и кроется основной корень противоречий между Москвой и Вашингтоном.

Сперва россияне надеялись на экономическую помощь американцев, а также на их невмешательство в сфере безопасности. На деле же, США наградили российскую экономику «шоковой терапией», организовав приватизацию всех государственных предприятий страны. И поначалу россияне радостно ринулись скупать акции, однако затем галопирующая инфляция всё обесценила и от многомиллионного государственного имущества не осталось и следа. Тогда-то жители страны смогли трезво взглянуть на «помощь» Запада.

Экономикой дело не ограничилось. В сфере безопасности после холодной войны России тоже досталось от США. Взять хотя бы безостановочное расширение НАТО на восток вопреки всем обещаниям. Заполучив Балтийские страны, альянс тут же нацелился на Грузию и Украину, вступление которых в НАТО сделало бы Россию наиболее уязвимой. Этого Москва уже не могла терпеть и поэтому начала усиленное сопротивление.

Ещё одной внешнеполитической ошибкой Америки стала «арабская весна», полагает эксперт. Изначально в регионе всё крутилось вокруг обострения внутренних противоречий, но силами западных стран всё встало с ног на голову — стабильные секулярные режимы были повержены. В этом процессе Россия утратила немало своих традиционных союзников на Ближнем Востоке, и после того как осталась одна только Сирия, неудивительно, что Владимир Путин решил вмешаться в разразившуюся там гражданскую войну.

Описанное выше отношение к России — «очень большая ошибка» США, уверен Цзинь Цаньжун. Если бы американцы сразу поняли, что их «победа» в холодной войне не их заслуга, а «подарок небес», если бы они изменили своё отношение к России и помогли бы ей интегрироваться в международную систему, теперь бы им жилось куда лучше.

Подобное высокомерное отношение США испытывает на себе и Китай, когда Вашингтон пытается оказывать давление через вопрос независимости Тайваня, инцидентов в Южно-Китайском море или случаев вроде обыска в Саудовской Аравии китайского гражданского судна «Иньхэ», которое заподозрили в перевозке в Иран материалов для создания химического оружия. Также неправильно Америка повела себя и с мусульманами. Начиная с Косова и заканчивая бесконечными войнами на Ближнем Востоке и казнями местных лидеров, США заставили местное население чувствовать, будто оно «ничего не значит».

Вашингтон хозяйничал в Латинской Америке, игнорировал немаловажную Африку и после успешного для него окончания холодной войны совершенно забыл о нуждах своих европейских союзников. Заносчивость и стала самой главной ошибкой американцев.

Во внутриполитическом аспекте происходили похожие вещи. Интеллигенция сочла «победу» в холодной войне победой либеральной демократии, которую в виде неолиберализма попытались внедрить и в экономику. И всё было хорошо, богатели элиты, богател и средний класс — пока в 2008 году манипуляции не вылились в глобальный кризис, в котором средний класс существенно пострадал, а реальные виновники остались безнаказанными. Отсюда начались массовые протесты против власти корпораций и призывы «оккупировать Уолл-стрит».

Таким образом, США стали терять свою «мягкую силу» вовсе не из-за прихода к власти Дональда Трампа, который стал только следствием больших перемен в общественном мнении американцев. Ведь этот президент победил на выборах главным образом потому, что его программа строится на популизме и направлена против элит. Поэтому последним необходимо пересмотреть своё отношение и ко внешней, и к внутренней политике, оставить своё высокомерие, но проблема в том, что они уже лишились умения пересматривать.

С другой стороны, уменьшение американской «мягкой силы», конечно, факт, однако нельзя забывать, что Запад в целом по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции на мировой арене и его преимущество пока очевидно, напоминает китайский эксперт.

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