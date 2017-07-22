/Поглед.инфо/ Кирстен Вестфал е експерт в областта на енергийната политика. Тя е скептично настроена спрямо планираните от САЩ нови санкции срещу Русия. Според нея, те ще засегнат много фирми в Германия и в други европейски страни, които сътрудничат с Русия в нефтогазовия сектор.

Освен това те ще нарушат принципите на трансатлантическото сътрудничество. „САЩ нагло укрепват позициите си с помощта на санкциите”, счита госпожа Кирстен Вестфал в интервю за германското издание Handelsblatt.

(рус.ез.)

«Здесь идет жесткая борьба»

Газовый поток в Европу

Handelsblatt: Госпожа Вестфаль, запланированные санкции США против России рассматриваются как целенаправленная атака на проект трубопровода «Северный поток — 2» концерна Газпром. Не слишком ли это поверхностно?

Кирстен Вестфаль: Да, проект Сената США выходит далеко за рамки «Северного потока — 2». Эти санкции затронули бы любую фирму, которая участвует в России в строительстве новых или в эксплуатации существующих нефте- и газопроводов. Такие вторичные санкции экстерриториального масштаба болезненно затрагивают европейские предприятия.

— Как могли бы конкретно выглядеть эти санкции?

— Даже сравнительно небольшие инвестиции, которые непосредственно или в значительной степени направлены на сохранение, расширение и строительство, модернизацию и эксплуатацию трубопроводов, должны облагаться штрафами. Тем самым нарушаются несколько принципов трансатлантической кооперации. Новые односторонние санкции не согласованы с партнером ЕС и не осуществляются совместно. Речь уже не идет только о том, чтобы наложить санкции на будущие возможности России по добыче, а о том, чтобы уже в ближайшее время ограничить экспорт нефти и природного газа. Это окажет воздействие на снабжение газом Европы. Если любое европейское предприятие, которое работает в России в секторе газо- и нефтепроводов, должно рассчитывать на санкции США, то у американцев будет в руках мощное средство давления.

— Не хотят ли американцы в действительности подготовить почву для экспорта своего газа в Европу?

— Здесь совпадают интересы, ибо американцы смогли бы усилить свои позиции в международном газовом бизнесе. Тут идет жесткая конкурентная борьба за доли рынка. До сих пор еще не было такого, чтобы США и Россия конкурировали друг с другом за сбыт в Европе. Пока Европа от этого выигрывает. Однако картина может измениться.

— Как Вы оцениваете возможные экономические последствия для Германии?

— Тогда европейцы и особенно Германия должны были бы получать больше сжиженного природного газа из США. Таким образом немецкий экспортный баланс сдвинулся бы в пользу США. Превышение немецкого экспорта над импортом для США как бельмо в глазу.

— Считаете ли Вы возможным, что революция в области фреккинга может подвигнуть американцев к тому, чтобы включиться в европейский газовый бизнес?

— Это не столь неожиданно. Американцы получили с помощью фреккинга возможности для внешнеполитических действий. Они используют их теперь, чтобы отстаивать свои интересы. Однако то, что они хотят укрепить свои позиции столь нагло с помощью санкций против России, вызывает удивление. Озабоченность вызывают также последствия для трансатлантической кооперации и сплоченности ЕС.

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