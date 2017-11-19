/Поглед.инфо/ Вечерта на 15 ноември Владимир Путин вдигна телефона, за да разговаря с ръководителя на Донецката народна република Александър Захарченко и колегата му от Луганската народна република Игор Плотницки. Това е първият официален контакт на руския лидер с ръководителите на сепаратистките проруски региони в Донбас, които от 2014 г. се отбраняват срещу кръвопролитната война на Киев.

Задължението за обмен на пленените в боевете между двете страни, както е договорено в споразуменията от Минск от септември 2014 г., продължава да е в мъртва точка. В продължение на 14 месеца по този въпрос нищо не е направено. Преговорите се провеждат под формулата "всички срещу всички" в рамките на "Нормандската четворка" под патронажа на Франция и Германия, както и на ниво специални представители на САЩ и РФ – Кърт Волкър и руския му колега Владислав Сурков. Украйна обаче отказва да освободи повечето пленници, тъй като ги смята за военнопрестъпници.

(рус.ез.)

Прямая линия Владимира Путина с донбасскими сепаратистами

Восточная Украина: ничья земля

Вот уже 14 месяцев по договоренности об обмене пленными, которая прописана в Минских соглашениях, не наблюдается никаких подвижек.

Вечером 15 ноября Владимир Путин взял трубку, чтобы поговорить с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко и его коллегой из не менее самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким. Речь идет о первом (по крайней мере, официально) прямом контакте российского лидера с руководителями сепаратистских пророссийских регионов Донбасса, которые с 2014 года ведут кровопролитную войну с Киевом.

Инициатива последовала за состоявшимся в тот же день разговором в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре между президентом России и лидером пророссийской партии «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, чья дочь — крестница Путина. В присутствии патриарха православной церкви Кирилла и перед объективами камер украинский олигарх обратился с просьбой о прямом вмешательстве Кремля для обмена пленными между Донбассом и Киевом. Сам он прекрасно разбирается в этом вопросе: в мае 2016 года он участвовал в переговорах о возвращении в Киев украинской летчицы Надежды Савченко (в тот момент она находилась в заключении в России) в обмен на двух захваченных в плен на Украине российских солдат.

«Украина готова освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. Именно поэтому хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик», — заявил Медведчук. Несколько часов спустя собеседники Путина, который, как отмечают в Кремле, затребовал масштабного обмена пленными с обеих сторон, согласились с таким предложением. В общем и целом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Захарченко и Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу», однако обратили внимание на то, что нужно «дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Всех на всех

Ситуация с обменом пленными, который прописан в заключенных в сентябре 2014 года минских соглашениях, не может сдвинуться с мертвой точки. За 14 месяцев в этой области ничего не было сделано. Переговоры ведутся по формуле «все на всех» в рамках «нормандской четверки» под патронажем Франции и Германии, а также на уровне спецпредставителя США Курта Волкера (Kurt Volker) и его российского коллеги Владислава Суркова. Украина же отказывается освобождать пленных, поскольку считает их военными преступниками.

В четверг Служба безопасности Украины приветствовала принятые российскими властями меры для преодоления тупика в ситуации с заложниками, не забыв отметить при этом шумную пропагандистскую кампанию. Как отметила в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко, Украина давно готова отпустить всех, кого можно освободить» за исключением тех, кого, по Минским соглашениям, освободить нельзя, так как на их совести серьезные преступления.

Это действительно так по современным украинским законам, признал Медведчук, который все же подчеркнул необходимость нового этапа. По его словам, тот может позволить вернуть в семьи до 380 человек.

Опровержение развертывания миротворцев

13 ноября представители США и России провели уже третью встречу в Белграде, однако она не позволила ни в чем продвинуться вперед. Из 29 американских предложений по выходу из унесшего жизни более 10 000 человек затяжного конфликта Россия приняла лишь три, как отметил Сурков.

Кстати говоря, официальный представитель Кремля опроверг появившуюся в The Wall Street Journal информацию о том, что Вашингтон предложил Москве развернуть на Украине 20 000 миротворцев. «Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил Песков. Некоторое время назад президент России поддержал мысль об отправке на Украину миротворческих сил, но только вдоль линии соприкосновения и лишь для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Однако и здесь переговоры, судя по всему, зашли в тупик.

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