/Поглед.инфо/ В общата история на Русия и Турция има много неизвестни страници. Една от тях е невероятното приключение на турското момиче Айше, което започва от района на Одрин в края на XIX век. През март 1878 г. офицерът Михаил Савенко от Кексхолмския полк, участвал в Руско-турската война от 1877-1878 г., вижда умиращо от глад петгодишно дете сред купчина мъртви тела до изгорена къща в село Куручешме, Одринско. Савенко увива детето в шинела си и се връща в полка.

Оказало се, че семейството на Айше е станало жертва на боевете, както и мнозина цивилни. Отначало смятали да я дадат за отглеждане на някое българско семейство, но офицерите така се привързали към детето, че единодушно решили Айше да остане като дъщеря на полка. Така момичето останало в полка; при това се храни в офицерската столова.

След края на войната заминава заедно с полка за Русия. Там Айше се покръства и получава името Мария. Кръстник й става капитан Константин Коновалов. В резултат на това Мария получава „бащино” име Константиновна и „фамилия” Кексхолмская в чест на полка, където остава да живее. Създават и специален фонд за издръжката на Мария в размер на 1% от офицерските им заплати. Преди да навърши възрастта за училище, Мария Кексголмская е възпитавана от семейството на командира на полка, генерал-майор Панютин.

(рус.ез.)

Как Айше стала Марией

В общем прошлом России и Турции, впервые установивших дипломатические отношения почти 520 лет назад, есть множество неизвестных нам страниц, которые до сих пор остаются в тени…

Небольшое путешествие во времени по турецко-российской истории на этот раз впервые проливает свет на невероятное приключение турецкой девочки Айше (Ayşe), которое началось в конце XIX века с Эдирне и впоследствии продолжилось сначала в Варшаве, а затем в России. Вот киноподобная история ее жизни…

Согласно исследованию, проведенному на основе нескольких разных источников, во время марша Кексгольмского полка, принимавшего участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, офицер Михаил Савенко увидел умирающего от голода ребенка рядом со сгоревшим домом в деревне Куручешме (Эдирне). Савенко по счастливой случайности заметил пятилетнюю девочку среди множества окоченелых мертвых тел, завернул ребенка в шинель и вернулся в строй.

Савенко рассказал об этом своим товарищам, и во время марша русские военные по очереди несли обессиленного ребенка на руках. В российских источниках того времени отмечается, что мать девочки погибла во время боев. Эти источники сообщают: «Девочка сказала, что ее зовут Айше. До окончания войны девочка оставалась при обозе на попечении капитана Петерсена. Изначально приняли решение передать девочку какой-нибудь из болгарских семей, но затем на общем офицерском собрании было принято решение, чтобы Айше, к которой все сильно привязались, осталась в полку. Айше кормили из офицерской столовой».

После войны полк вернулся к месту своего квартирования в Варшаву, которая в то время находилась в составе России. В Варшаве Айше крестили и в православии нарекли именем Мария. Крестным отцом новоиспеченной Марии стал капитан Константин Коновалов. В результате Мария получила отчество «Константиновна» и фамилию «Кексгольмская» в честь полка, которому она была обязана жизнью. В полку был создан специальный фонд для Марии, в который офицеры каждый месяц отчисляли 1% от своего жалования. До поступления в учебное заведение Марию Кексгольмскую воспитывала семья командира полка генерал-майора Панютина.

В это время произошло знаменательное событие…

В августе 1879 года российский император Александр II, принявший участие в офицерском собрании в Кексгольмском полку в Варшаве, заметил фотографию Марии, которая висела на стене в гостиной. Командир полка Панютин рассказал царю историю Марии и попросил императора о помощи устроить Марию в Александро-Мариинский институт благородных девиц в Варшаве.

Александр II, впечатленный этой историей, обещал лично поговорить с императрицей. И действительно Мария вскоре с позволения императрицы получила право обучаться в этом институте.

В 1890 году на одном военном мероприятии Марию, которая к тому времени успешно окончила институт, заметила императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III. Марию пригласили в царскую ставку, откуда она вместе с членами царской семьи наблюдала за маршем Кексгольмского полка. Мария, у которой была возможность побеседовать с царской четой, снискала и их симпатии. История Марии нашла отражение даже на страницах американских и британских газет под заголовком «Дочь полка Мария».

В 1892 году, когда Марии было около 20 лет, она вышла замуж за офицера Измайловского полка Александра Шлеммера. На пышную свадьбу собралась практически вся русская общественность в Варшаве и высокопоставленные военные. По случаю свадьбы царская семья прислала золотой браслет, украшенный бриллиантами, и поздравительную телеграмму.

После замужества Мария занималась благотворительной деятельностью, связанной со строительством церквей и памятников в России, вносила пожертвования, во время Первой мировой войны служила сестрой милосердия в военных госпиталях.

В это время Мария заболела туберкулезом, а в ходе революции 1917 года, возможно, из чувства долга и благодарности перед царской семьей заняла сторону Белой армии и тех, кто боролся с революцией.

Сначала ее старший сын Павел, офицер Белой армии, погиб в боях, затем большевики расстреляли ее мужа.

В 1920 году Мария, будучи не в силах победить болезнь, ушла из жизни в городе Ялта (Крым), не дожив до 50 лет, и там же была похоронена. Ее второй сын Георгий, который воевал в рядах Белой армии и бежал в Европу, в 1974 году скончался в Германии.

В 2001 году в городе Приозерск Ленинградской области была учреждена премия имени Марии Кексгольмской, которой награждают лучших учениц. Итак, жизнь Айше, которая началась в Эдирне, оборвалась в Ялте, но память о ней будет жить всегда…

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