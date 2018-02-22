/Поглед.инфо/ Разследването на руската намеса в президентските избори на САЩ доведе американската външна и вътрешна политика до кризисна точка. Но зад всички тези проблеми се откроява по-дълбока и по-сериозна заплаха: ускоряване на надпреварата в ядреното въоръжаване между Москва и Вашингтон.

Като резултат е появата на застрашаващо руско военноморско ядрено оръжие под наименованието «Статус-6». Това е ядренооръжие от мегатонен клас, което се изстрелва от безпилотна подводница и може с един апокалиптичен удар да унищожи значителна част от населението по протежение на източното крайбрежие на Америка, съобщава руски източник.

Според други източници, «Статус-6» е „възпиращо оръжие със 100-процентова гаранция за защита“. Създаването му е не само „асиметричен отговор“ на разполагането на американски съоръжения за противоракетна отбрана в Източна Европа, но и реакция на „разполагането на батальони на НАТО в Полша и Прибалтийските страни, както и на други агресивни действия на Вашингтон срещу Русия.“

(рус.ез.)

«Статус-6»: что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн

«Сопутствующий ущерб» от расследования действий России становится все очевиднее. Россия пыталась расколоть законодательную и исполнительную власть в США, расшатать институциональные нормы, посеять недоверие к правоохранительным органам и спецслужбам в вопросах региональных кризисов, например, в Сирии, где ситуация все больше выходит из-под контроля. Это расследование довело американскую внешнюю и внутреннюю политику до кризисной точки. Но за всеми этими бедами, которые в основном помогают газетам увеличивать тиражи, а кабельному телевидению поднимать свои рейтинги, скрывается более глубокая и серьезная угроза: ускорение темпов гонки ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном.

Даже в довольно спокойные и безоблачные 1990-е годы Кремль всегда держал палец на ядерной кнопке. Отчасти это было обусловлено слабостью его неядерных сил, но с другой стороны, это была реакция на пробудившийся у НАТО интерес к проведению операций вне зоны своей ответственности. Последовательные волны натовской экспансии, начавшиеся в 1999 году, вполне предсказуемо привели к значительному усилению стратегической напряженности, а программы противоракетной обороны еще больше усугубили и без того взрывоопасную ситуацию. Таким образом, когда администрация Обамы начала разговоры о «перезагрузке» российско-американских отношений, Кремль уже приступил к масштабной модернизации своих ядерных сил. Но окончательно эту плотину прорвал украинский кризис, начавшийся весной 2014 года. Холодная война вернулась с новой силой, а расследование действий России продолжается, вступив в новую фазу, и оно мертвой хваткой удерживает Вашингтон и крайне негативно отражается на российско-американских отношениях. Многочисленные антироссийские ястребы на Капитолийском холме и в Вашингтоне сегодня громче и пронзительнее кричат с левого, нежели с правого фланга. И результатом этого воинственного бреда можно считать появление у России поистине устрашающего военно-морского ядерного оружия под названием «Статус-6».

Этот ядерный боеприпас мегатонного класса, как его называет один российский источник, доставляется к цели беспилотной подводной лодкой, и он способен уничтожить значительную часть населения США одним апокалиптическим ударом, нанесенным по восточному побережью Америки. Этот источник поясняет: «Основной задачей беспилотного подводного аппарата „Статус-6" является поражение важных прибрежных элементов экономики противника и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени». Вдобавок ко всему этот источник поясняет, что данный аппарат способен уничтожать базы ВМС, авианосные ударные группы, наземные авиационные базы. Издание «Бэр Кейв» (Bear Cave) проводит краткий анализ того, что российские комментаторы рассказывают о «Статусе-6».

Но прежде всего надо сказать, что «Нэшнл Интерест» уже опубликовал несколько статей, в которых проведен неплохой анализ этого нового оружия. В частности, прекрасный исследовательский материал на эту тему подготовил Дейв Маджумдар (Dave Majumdar). Он приводит слова эксперта по подводной войне из аналитического Центра стратегических и бюджетных оценок Брайана Кларка (Bryan Clark), который объясняет, что данный аппарат — это далекое от совершенства оружие, на пути создания которого могут возникнуть вполне реальные технические трудности, так как боеприпас мощностью 100 мегатонн может оказаться чрезвычайно тяжелым, а управлять таким оружием будет трудно. Эксперт по ядерному оружию из Монтерея Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) говорит: «Думаю, мы сможем создать оборонительную систему для защиты от него. Это будет проще, чем осуществить перехват ракеты, наверняка». Надо сказать очевидное с самого начала: главное преимущество российского аппарата состоит в том, что он обходит всю систему противоракетной обороны. Естественно, это грозный симптом, свидетельствующий о приближении и постоянном ускорении холодной войны.

Следует отметить еще несколько деталей, которые приводит источник, связанный с военно-промышленным комплексом. «Статус-6» приводится в движение реактором на жидкометаллическом теплоносителе и имеет крейсерскую скорость 55 километров в час. Но не исключено, что он может развивать спринтерскую скорость до 100-185 километров в час, что позволит ему уходить от всех известных торпед, которые находятся на вооружении у вероятного противника. Данный аппарат имеет рабочую глубину погружения 1 000 метров, его длина составляет 26 метров, а ширина 1,6 метра. Слова данного источника подтверждаются оценкой американской разведки, которая сообщает о проведении успешного испытательного пуска ядерной торпеды 27 ноября 2016 года с борта подводной лодки «Саров». Очевидно, разработкой данного проекта занимается конструкторское бюро «Рубин», специализирующееся на морской технике. «Статус-6» называют «оружием сдерживания со стопроцентной рабочей гарантией».

Рассуждая о комментариях Брайана Кларка, изложенных в вышеупомянутой статье, другой российский источник в январе 2018 года сообщил: «К сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект „Статус-6" не так страшен, как его малюют». Другой российский аналитик менее фриволен в своих высказываниях. Он отмечает, что «Статус-6» - это не только «асимметричный ответ» на развертывание объектов ПРО в Восточной Европе, но и реакция на «размещение натовских батальонов в Польше и Прибалтике, а также на другие агрессивные действия Вашингтона против России». Участники дискуссии отмечают, что впервые данный проект был разработан в начале холодной войны, однако из-за технических трудностей реализовать его в полной мере было невозможно. Но «через полвека проблема с реактором была решена», и теперь данный проект вполне реализуем.

В декабре 2017 года вышла статья под заголовком «США готовят ответ российской ядерной торпеде». Там говорится, что довольно новый сверхбольшой подводный беспилотник (XLUUV) «Косатка» (Orca) является системой, способной «устроить локальный ядерный апокалипсис». Автор статьи признает, что заявленной целью этой американской программы является ведение разведки, поиск и уничтожение мин, а также доставка грузов. Однако он отмечает, что российские специалисты сомневаются в правдивости таких утверждений. Очевидно, они считают, что разработка «Косатки» была активизирована после того, как американцы узнали о программе России по созданию подводного аппарата «Статус-6». Таким образом, американская система вполне «может повлиять на стратегический баланс сил между Россией и НАТО».

Такая точка зрения может заставить российских стратегов задуматься о том, что снова ускорять гонку вооружений бессмысленно. Как минимум в одной из вышеупомянутых российских аналитических статей говорится об этой печальной реальности: «В таком оружии нет смысла. Поэтому мы и дальше будем пугать американцев советскими скелетами, а они будут делать вид, что испугались. Главное:… финансирование выделено».

Естественно, в обеих странах немало заинтересованных лиц и групп, которые могут выгадать от новой холодной войны. Военно-промышленный комплекс, к которому первым привлек внимание президент Эйзенхауэр в своей прощальной речи в январе 1961 года, наверняка заметил, что противодействие России (и Китаю) приносит намного большую (и стабильную) прибыль, чем борьба с терроризмом. Все более агрессивные левые, униженные и раздраженные своим поражением в борьбе за Белый дом, который занял новичок в политике, вполне могут встать под американское знамя и заявить, что они более патриотичны, поскольку открыто говорят о «полном спектре» российской угрозы. Правые вряд ли смогут воспротивиться этому призыву вернуться к «добрым старым дням», когда страной правил Рональд Рейган, и она согласилась, что ее главным врагом является Кремль. Но в результате таких ограниченных и легкомысленных махинаций Америка и Россия будут намного меньше преуспевать, а опасностей у них появится гораздо больше, особенно если они станут поощрять безумные замыслы военных стратегов и разработчиков оружия в Москве и Вашингтоне.

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