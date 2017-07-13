/Поглед.инфо/ Миналата седмица целият свят гледаше Владимир Путин. Когато по време на срещата на върха на страните от "Г-20" руският президент най-накрая седна на масата за дългоочакваната среща с американския президент Доналд Тръмп, всички затаиха дъх. Никой не можеше да откъсне поглед. И нищо не отрази така добре притегателността на Путин, както една вирусна снимка, стремително разпространила се в социалните мрежи.

Тази вирусна снимка, изобразява едва ли не парализираните от възторг турски президент Реджеп Ердоган и турски външен министър Мевлют Чавушоглу, които почти с обожание гледат към Тръмп. Ако обикновената снимка може да замени хиляда думи, то тази би заменила милион. Можеше, ако беше истинска.

А Путин, с помощта на фотошопа, го туриха на празно кресло. Много от потребителите обаче бързо осъзнаха, че снимката е фалшива, или както е модерно да се казва – „фейк”.

През 2012 г. учените изчислиха, че 86% от фейковите изображения на урагана „Санди”, се разпространяват чрез препубликуване (re-tweet). Не е нужно ползувателят да изтегли фалшивото фото и след това да го качи отново, за да се превърне в съучастник на нанесената вреда...

(рус.ез.)

Как плохо подделанное фото Владимира Путина захватило Twitter

https://twitter.com/evanmcmurry/status/884121904029806592?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Finosmi.ru%2Fpolitic%2F20170711%2F239774572.html

На прошлой неделе весь мир смотрел на Владимира Путина. Когда российский президент во время саммита «двадцатки», наконец, сел за стол для долгожданной встречи с Дональдом Трампом, все затаили дыхание. Никто не мог отвести взгляд. И ничто так хорошо не отразило притягательность Путина, как одно вирусное фото, запечатлевшее парализованных восторгом — чуть ли не обожанием — Трампа, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu). Если ваша обычная фотография могла бы сказать тысячу слов, то эта сказала бы миллион.

Или могла бы — если бы была настоящей.

За выходные фотография распространилась по социальным сетям, собрав сотни тысяч ретвитов и репостов. Некоторые пользователи быстро поняли, что фото — фейк: Путина с помощью фотошопа просто посадили в пустое кресло. Несмотря на это, фотография продолжила распространяться, провоцируя возникновение множества мемов и шуток по поводу ситуации, которая вообще-то никогда и не происходила.

Неясно, где была сделана эта картинка. @Hasavrat, турецкая пользовательница Twitter, собрала более 15 тысяч ретвитов и 25 тысяч лайков за свой твит с этой фотографией от 8 июля, подписанный: «Картина Ренессанса нашего времени».

Мне она сказала, что нашла фото в «турецком Twitter» и не знает, кто его создал. «Это была какой-то ресурс из тех, что занимаются политической сатирой и созданием мемов, — по-турецки мы называем их #Goygoy», — рассказала она.

Среди тех, кто раньше всех запостил отфотошопленное изображение, — российский журналист Владимир Соловьев, который расшарил его в своем Facebook 8 июля, а затем удалил, как только выяснилось, что это фейк.

В результате кое-кто стал утверждать, что фото было создано российскими СМИ, чтобы показать власть Путина. На фотографии с помощью фотошопа Ангеле Меркель «прикололи» георгиевскую ленточку, украшение, которое часто носят российские военные как символ поддержки российского правительства. Была бы картинка сфабрикована деятелями официальной российской правительственной пропаганды, работа в фотошопе, как вы понимаете, была бы определенно тоньше.

Несмотря на то, что создатель фото сейчас неизвестен, совершенно ясно, что разные люди распространяли фото по разным причинам.

«Я и не думала, что она настоящая, когда постила ее в Twitter, — сказала мне @Hasavrat. — Я была очень удивлена и пожалела, что вообще ее опубликовала».

Она говорит, что подписала изображение словами «нашего времени», имея в виду использование фотошопа, мемов и гифок в современном политическом дискурсе. Ее целевой аудиторией были ее турецкие подписчики, которые, как она полагала, поймут шутку.

«Я действительно подумывала удалить ее, — говорит она, — потому что заметила, что люди непрестанно писали „[это] фотошоп", и стало понятно, что многие думают, что она настоящая. Я не удалила ее, потому что мне это показалось забавным, особенно когда ее начали подхватывать журналисты, аналитики, депутаты и так далее. Люди, которые, по моему мнению, вообще-то должны бы знать, как пользоваться поиском Google Image».

«У всех есть свой внутренний тролль, во всяком случае, у меня точно есть. Я просто отключила уведомления к этой публикации».

Фейковая фотография продолжила расползаться под шутливыми подписями, свидетельствующими, что многие не подвергают сомнению ее подлинность.

Пользовательница Twitter @ParkerMolloy расшарила изображение, подписав его текстом из мюзикла 1978 года «Бриолин» с отсылкой к сцене, где «Розовые Леди» окружают главного героя, Сэнди. @ParkerMolloy собрала десятки тысяч ретвитов изображения, однако удалила его 10 июля. «Похоже, люди считают, что я пытаюсь выдать ее за настоящую, так что я удалила ее», — написала она.

9 июля пользователи Twitter начали распространять новость о том, что фото — подделка. Эван Макмарри (Evan McMurry), медиа-редактор ABC, собрал 13,5 тысяч ретвитов, опубликовав сообщение, где сранивает отфотошопленное и реальное изображения. Ранее в тот же день редактор BuzzFeed Мэттью Чемпион (Matthew Champion) собрал почти 600 ретвитов, поделившись этой новостью. Давно известно, что разоблачительные посты никогда не распространяются хотя бы так же стремительно, как сами фейковые посты, и этот инцидент, похоже, — не исключение. Хотя твит Макмарри и собрал больше репостов, чем обычное разоблачение, в интернете множество людей по-прежнему не подозревают, что это изображение — фейк.

В 2012 году ученые подсчитали, что 86% фейковых изображений, посвященных урагану Сэнди, распространились путем ретвитов. Вам не обязательно загружать поддельное фото к себе, а потом выкладывать его снова, чтобы стать соучастником нанесенного им вреда. Чтобы помочь вам избежать этого, New Statesman написала исчерпывающее руководство по тому, как определять фейковые изображения.

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