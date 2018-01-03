/Поглед.инфо/ През последните години американски професори отбелязаха рязко и значително нарастване на интереса на студентите към руския език, пише The Oklahoman. Както се обяснява в публикацията, някои очакват, че знанията по руски ще им помогнат в кариерата, някои искат да четат руска литература в оригинал, а някои се надяват да се присъединят към собствените си корени и историята на своето семейство.

Всеки ден темата за Русия прониква в новините в САЩ, пише регионалното американско издание The Oklahoman. Плюс това, по телевизията върви популярна серия за съветски шпиони "американци". Следователно, не е изненадващо, отбелязват авторите на статията, че интересът към руския език в САЩ нараства.

"Сега Путин стана голям стимул за нас ... Той предизвиква голяма загриженост - признава преподавателката по руски език в университета в Оклахома Емили Джонсън. Разбира се, Путин не е положителна фигура в съвременния свят. При такава заплаха интересът към езика расте."



Според нея, през всичките си години не е виждала такъв значителен и рязък растеж на интереса. Вярно е, че испанският език, който е традиционен за този щат, не може да бъде достигнат от руския, прави уговорка тя. Така че, когато тя започна своята работа преди 18 години, само четири души са изучавали руски език в университета, а сега броят им е достигнал 49. "Не е зле за програма за тежък език в американска провинция, където има много имигранти от Русия", - отбелязват авторите статия.

/рус.ез./

Когда Джонсон пришла на работу в этот университет, никто не мог пообещать ей хороших перспектив. После терактов 11 сентября студенты стали идти на арабский язык, что объяснимо, равно как и интерес к китайскому языку, поскольку Китай воспринимается как растущая экономическая держава. Россия же, как всем казалось, теряла свой вес на международной арене. Теперь же, судя по всему, учить русский там будут всё больше.

«Очевидно, русский очень важен для американской внешней политики и безопасности», — уверена профессор. Так, удалось подсчитать, что по всем Соединённым Штатам в 2013 году почти 22 тыс. человек изучали русский язык, из них 277 человек — в штате Оклахома. Но пиковым годом считается 1990: тогда русским языком интересовалось почти 44 с половиной тыс. американцев.

Причём, отмечают авторы статьи, прошли те дни, когда студенты хотели изучать русский язык, насмотревшись фильмов о Джеймсе Бонде. Так, некоторые из них сегодня отмечают, что знание русского даст им новые возможности для карьерного роста. Другие же учат этот язык, чтобы читать русскую литературу в оригинале и понимать культуру: «Это такой большой пласт культуры. Вот что заставляет меня учить русский. Литература и культура».

Впрочем, отмечают авторы статьи, если кто-то смотрит в будущее, изучая русский язык, то другие, наоборот, пытаются с его помощью не забыть о своём прошлом: таким образом они надеются узнать больше о своих предках или же учат русский, потому что на этом языке говорят члены их семьи. Многие дети иммигрантов потеряли знание родного языка, потому что их семьи хотели поскорее ассимилироваться, пишет The Oklahoman, и теперь некоторые из них пытаются вернуть себе это языковое и культурное наследие.

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