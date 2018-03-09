/Поглед.инфо/ Истинската заплаха за Запада и Съединените щати не е способността на Русия да нанася съкрушителен ядрен удар. Много по-опасни са възможностите от използването на неядрените оръжия. Във връзка с масовото въвеждане на свръхзвукови оръжия, Русия изглежда е изпреварила всички останали. "Кинжал" и «Авангард» сами по себе са изключително опасно оръжие.

На Запад бе обърнато особено внимание на онази част от речта на Путин, в която представи новото оръжие на руските въоръжени сили, срещу което вероятно няма защита. Това са междуконтиненталната ракета „Сармат“, хиперзвуковия комплекс „Кинжал“, ракетата „Авангард“, торпедата на апокалипсиса, които могат да се изстрелват от безпилотната атомна торпедна лодка „Статус-6“, ядрената крилата ракета...

Ако Путин започне да предлага хиперзвуковите си оръжия за продажба по целия свят, разпространението им значително ще намали способността на САЩ да използват огромната си военна сила във всички части на планетата. Именно възпиращите оръжия са най-голямата заплаха срещу хегемонията на САЩ.

(рус.ез.)

Гонка вооружений. Российский медведь показывает когти — что за чудо-оружие у Путина?

Послание Путина Федеральному Собранию - 2018

В прошлом году Дональд Трамп озвучил, что у него самая большая ядерная кнопка. После последней речи Путина, пожалуй, Трампу придется это переосмыслить. Российский президент представил целый арсенал высокотехнологичного оружия.

Президент России Владимир Путин воспользовался своим обращением к нации на прошлой неделе для развертывания мощной предвыборной кампании. Он говорил о гигантском росте экспорта зерна, строительстве Крымского моста, развитии портов и борьбе с бедностью в стране. Но на Западе особое внимание привлекла та часть его речи, в которой Путин представил новое оружие российских вооруженных сил. Оружие, против которого, якобы, нет никакой защиты.

Среди экспертов это не вызвало большого удивления, было уже известно о том, что Россия работает над разработкой вышеупомянутого оружия, и, соответственно, уже его производит. Но кое-что оказалось новым: есть большая разница между сомнительными фотографиями чертежей торпеды «конца света» «Статус-6», всплывающими в интернете, и объявлением российского президента о разработке и испытаниях системы. И даже если эта речь в основном служит поддержке избирательной кампании, следует внимательно рассмотреть это представленное чудо-оружие.

Межконтинентальная ракета «Сармат»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» (РС-28) — это известная система, которая должна была пройти испытания в конце прошлого года. Новое оружие заменит старые ракеты времен СССР. Однако «Сармат» — это нечто намного большее, чем просто новая ракета. Она обладает большей дальностью полета и могла бы атаковать США не только через Северный полюс, но и через Южный полюс. Кроме того, «Сармат», якобы, располагает сложным оборудованием для обмана системы противоракетной обороны США.

Также есть предположения, что эта ракета стартует быстрее и стремительнее, чем ее предшественники. Кроме того, у ракеты намного больший забрасываемый вес, поэтому она может транспортировать гораздо больше боеголовок. Эксперты ожидают, что настоящие боеголовки будут сопровождаться роем ложных. Но предполагается, что ракета «Сармат» будет транспортировать не обычные боеголовки, а более быстрые гиперзвуковые. Сверхбыстрый глайдер Ю-71 был разработан под названием проект 4202. Его чрезвычайно высокая скорость полета и способность к изменению курса в настоящее время делают его перехват невозможным.

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Гиперзвуковое оружие, то есть системы со скоростью, превышающей звуковую в четыре-пять раз, считаются ключевой технологией для сегодняшней гонки вооружений. Наряду с уже известной и прошедшей испытания ракетой «Циркон», запускаемой с кораблей, Путин представил ракетный комплекс «Кинжал». Это оружие запускается с переоборудованного истребителя-перехватчика МиГ-31. Видео показывают, что это оружие уже опробовано вооруженными силами.

Ракета «Кинжал» выигрывает тем, что запускается не с площадки и не с земли, а с быстро летящего истребителя. Высокая стартовая скорость облегчает проблемы конструирования прямоточного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя. Высокая скорость — речь идет о десятикратной скорости звука, а именно о 12 тысячах километров в час — и способность к уклоняющимся маневрам делает невозможным поражение «Кинжала» ракетами противовоздушной обороны. Эта ракета особенно опасна своей высокой дальностью действия, считается, что она составляет две тысячи километров. МиГ-31 мог бы запустить эту ракету далеко за пределами действия комплекса противовоздушной обороны противника. Система может быть снаряжена традиционными и ядерными зарядами. Ее можно использовать против целей, находящихся глубоко на территории противника и, конечно, комплекс «Кинжал» мог бы стать классическим истребителем авианосцев.

Торпеда Апокалипсиса

Первые снимки беспилотной подводной атомной лодки «Статус-6» появились в конце 2015 года на мобильных телефонах. В принципе, система напоминает гигантскую торпеду длиной 24 метра. Несмотря на свой размер, «Статус-6» может запускаться и с подводных лодок. Особенностью этого оружия является чрезвычайно большая дальность действия, достигающая десяти тысяч километров, и очень высокая подводная скорость. Называют скорость от 100 до 185 километров в час. Учитывая глубину погружения, достигающую тысячи метров, «Статус-6» в настоящее время невозможно остановить. На Западе опасаются того, что суперторпеда может быть оснащена водородной бомбой. Ее взрыв мог бы вызвать мега-цунами, который обрушил бы стену воды высотой в 500 метров на побережье США.

Ракета «Авангард»

Еще одной новинкой в гиперзвуковом арсенале Путина является ракета «Авангард». Стартовый ускоритель доставляет глайдер в верхние слои атмосферы, а оттуда он мчится обратно на Землю с 20-ти кратной звуковой скоростью. Ее способность к внезапному изменению курса и высокая скорость делают ее перехват невозможным. В атмосфере ее поверхность разогревается до двух тысяч градусов. «Она идет к цели как метеорит, как огненный шар», — сказал Путин. По словам российского президента и других официальных лиц, «Авангард» уже находится в серийном производстве.

Ядерная крылатая ракета

Самой большой неожиданностью стало объявление о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой. Это оружие тоже должно быть чрезвычайно быстрым и маневренным, и, таким образом, должно преодолевать противовоздушную оборону противника. Особенностью является ядерная энергетическая установка, которая должна придать системе практически неограниченную дальность действия. Об этом оружии с его футуристической энергетической установкой изначально было ничего неизвестно. Соответственно западные эксперты настроены скептически, хотя российская сторона и утверждает, что система уже прошла испытания. На протяжении десятилетий о такой форме энергетической установки не было ничего слышно, однако в 60-е годы уже проводились соответствующие исследования.



Насколько это опасно?

Насколько опасно это оружие? Короткий ответ: очень. Хотя с помощью этих системам Россия и не может захватить власть над миром, но тем не менее теперь Москва может противостоять США в любом конфликте. То, что Россия ищет пути, чтобы преодолеть американский противоракетный щит, не является чем-то новым, и об этом было объявлено Кремлем неоднократно. По сравнению с временами холодной войны по-настоящему новой ситуации не возникло: однажды запущенные стратегические ракеты не могут быть перехвачены, так было тогда и, видимо, есть и сегодня.

Но если предположить, что американский противоракетный щит был установлен не против воображаемых ракет Ирана, а из-за России, то необходимо отметить, что дорогостоящая попытка Вашингтона нейтрализовать стратегический арсенал России потерпела неудачу. В то же время способность России перехватывать даже атакующие ракеты очень высока. К 2020 году вокруг Москвы должно быть установлено всего лишь четыре батареи зенитной ракетной системы С-500 «Прометей».

Это оружие блокирует США

Реальная опасность для Запада и США — это не способность России нанести сокрушительный ядерный удар. Гораздо более опасны возможности, которые возникают ниже уровня применения ядерного оружия. В особенности в деле широкомасштабного внедрения гиперзвукового оружия с большой дальностью действия Россия в настоящее время, кажется, опережает всех. Можно сомневаться, когда будут готовы к эксплуатации и будут ли вообще ракеты с ядерной энергетической установкой. Но ракета «Кинжал» и комплекс «Авангард» сами по себе чрезвычайно опасное оружие. Дальность действия комплекса «Кинжал» две тысячи километров, и он не оставляет для США практически никаких зон Anti-Access, Area-Denial (A2/AD), то есть территорий, защищенных от российского оружия. Или, другими словами, США должны очень быстро разрабатывать контрмеры для защиты своих дорогостоящих носителей ядерного оружия. Потому что в настоящее время они как на ладони.

В прошлом году также можно было наблюдать существенные изменения в позициях российских экспортеров оружия. В отличие от недавнего прошлого, теперь Кремль готов экспортировать и такое современное оружие, как система ПВО С-400 за столь необходимую ему валюту. Если Путин предложит свое гиперзвуковое оружие на продажу по всему миру, то его распространение заметно снизит способность США использовать свою подавляющую военную мощь во всех уголках планеты.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели