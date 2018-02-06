/Поглед.инфо/ Организацията "Хайат Тахрир Ал Шам" – бившо подразделение на „Ал Кайда” в Сирия, пое отговорност за свалянето на руския военен самолет в Северна Сирия, за който се предполага, че е бил свален от преносим зенитно-ракетен комплекс. Пилотът е убит след като успя да катапултира. Часове след атаката срещу руския щурмовик, Москва заяви, че е унищожила повече от 30 терористи в региона.

В този контекст възниква въпросът откъде сирийските терористи са се снабдили с тези „преносими зенитно-ракетни комплекси”, за доставката на които непрекъснато молят своите чуждестранни покровители? Прес-секретарят на Държавния департамент Хедър Науерт опроверга съмненията, че Съединените щати са доставяли зенитно-ракетни комплекси в Сирия. Използването на „преносими зенитно-ракетни комплекси” в провинция, където турските военни части присъстват номинално, не може да не предизвиква гняв в Русия. През последните месеци двете страни работят заедно за подобряване на отношенията и си сътрудничат в Сирия; въпреки че през 2015 г., когато Турция подкрепяше терористите и свали руски военен самолет в небето над Сирия, настъпи рязко влошаване на отношенията.

Миналата година Турция монтира наблюдателни пунктове на Идлиб под претекст да следи как се развиват военните действия между терористите и правителствените сили. Но тя също е обвинявана в установяване на връзки с организацията "Хайат Тахрир Ал Шам"...

(рус.ез.)

Россия наносит ответный удар по сирийским повстанцам, взявшим на себя ответственность за уничтожение самолета и убийство летчика

Бывшее отделение «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация — прим. ред.) в Сирии в субботу взяло на себя ответственность за уничтожение российского военного самолета на севере Сирии, который предположительно был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом. Летчик был убит после катапультирования, когда вступил в перестрелку с боевиками на земле, о чем сообщило российское Министерство обороны и группа мониторинга.

Сильный повстанческий альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», который в прошлом году официально отделился от «Аль-Каиды», сделал заявление о том, что штурмовик Су-25 были сбит из ПЗРК, когда пролетал на малой высоте над удерживаемым оппозицией населенным пунктом Саракеб.

Российское информационное агентство «Интерфакс» подтвердило данное заявление со ссылкой на Министерство обороны. То же самое сделал находящийся в Британии «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Данный инцидент может привести к усилению напряженности между Россией и Турцией, которая ведет наблюдение за «зоной деэскалации» в северной провинции Идлиб в рамках соглашения, достигнутого в столице Казахстана Астане во время сирийских мирных переговоров.

В связи с этим также возникает вопрос о том, откуда взялись эти «переносные зенитно-ракетные комплексы», поставить которые сирийские повстанцы постоянно умоляли своих зарубежных покровителей. Соединенные Штаты выступали резко против таких поставок, опасаясь того, что зенитное оружие может попасть в руки к экстремистским группировкам.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт (Heather Nauert) назвала не соответствующими действительности утверждения о том, что ПЗРК в Сирию поставили Соединенные Штаты. Она также опровергла сообщения о том, что российский самолет был сбит из американского оружия. «Соединенные Штаты никогда не поставляли ПЗРК ни одной сирийской группировке, и применение такого оружия вызывает у нас глубокую обеспокоенность», — сказала она.

В последние дни Саракеб подвергается мощным бомбардировкам со стороны российской и сирийской авиации, а правительственные силы пытаются вернуть под свой контроль стратегически важное шоссе, которое соединяет Дамаск и Алеппо. Организация гражданской обороны «Белые каски» в субботу заявила о том, что в результате по меньшей мере 25 ударов, наносимых главным образом по жилым кварталам, в том числе, с использованием бочковых бомб, погибли семь мирных жителей.

Спустя несколько часов после атаки на российский штурмовик Москва заявила, что уничтожила в этом районе более 30 боевиков. Министерство обороны сказало, что в ходе ударов применялось «высокоточное оружие», однако детали уточнять не стало.

Использование ПЗРК в провинции, где номинально присутствуют турецкие войска, тоже может вызвать возмущение у России. Две страны в последние месяцы улучшают отношения и сотрудничают в Сирии, хотя в 2015 году между ними произошло резкое обострение, когда Турция, издавна поддерживавшая повстанцев, сбила российский боевой самолет в небе над Сирией.

В прошлом году Турция установила в Идлибе наблюдательные посты под предлогом мониторинга боевых действий между повстанцами и правительственными войсками. Но ее также обвиняют в налаживании связей с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Москва вступила в эту войну в 2015 году на стороне президента Башара аль-Асада. Ее вмешательство изменило ход жестокой войны, и сирийские власти сумели освободить от повстанцев город Алеппо, а также отбросить боевиков в других частях страны.

Однако Идлиб остается под контролем боевиков, и «Хайят Тахрир аш-Шам» пользуется существенным влиянием даже в тех районах, которые он формально не удерживает.

В субботу издание «Эбаа Ньюс» (Ebaa News), которым пользуется «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщило: «Командир зенитно-ракетного дивизиона „Хайят Тахрир аш-Шам" Махмуд Туркмани (Mahmoud Turkmani) сегодня вечером сумел сбить военный самолет ракетой ПЗРК в сельской местности в провинции Идлиб».

«Это то минимальное возмездие, которые мы можем продемонстрировать нашему народу, и оккупанты должны знать, что наше небо — не пикник», — заявил этот командир.

В Идлибе находится более миллиона беженцев со всех концов Сирии, и из-за возобновившихся боевых действий с середины декабря около четверти миллиона человек снова были вынуждены бежать, занимая и без того переполненные дома и палаточные городки по всему региону.

Несмотря на неоднократные просьбы и призывы к своим зарубежным сторонникам, повстанческие группировки в Сирии не получали ПЗРК. Но время от времени они используют оружие, захваченное на поле боя. Повстанцы уже сбивали сирийские и российские военные самолеты и вертолеты. В августе 2016 года в небе над Саракебом был сбит российский транспортный вертолет, в результате чего погибли пятеро человек, находившиеся на борту.

Размещенные в сети видеоматериалы показывают предполагаемое место падения самолета в Саракебе, который, по словам ООН, подвергается мощным обстрелам и авиаударам. Как отмечает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате нанесенного на прошлой неделе авиаудара по овощному рынку погибли как минимум 16 человек. Атаке также подвергся городской госпиталь.

Россия и «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» заявили, что летчик погиб во время перестрелки с повстанцами.

Он сообщил по рации, что катапультируется из самолета в районе, удерживаемом силами «Хайят Тахрир аш-Шам». Российское Министерство обороны заявило, что позднее он «погиб в бою с террористами». Министерство также отмечает, что ведет переговоры с Турцией в попытке вернуть тело пилота на родину.

Сирийская война продолжается уже семь лет, и за это время погибли полмиллиона человек. В конфликт втянулись и мировые державы, такие как Россия, США и Иран.

Свой материал для статьи предоставили Закария Закария (Zakaria Zakaria), Эндрю Рот (Andrew Roth) и Антон Трояновский (Anton Troianovski).

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