/Поглед.инфо/ Саудитска Арабия, Китай и други страни тестват цифровите валути



Саудитска Арабия се присъединява към трансграничната програма за цифрова валута на централната банка, доминирана от Китай



Саудитска Арабия се присъединява към проекта за цифрова валута, в който вече са включени Китай, Хонконг, Тайланд и Обединените арабски емирства



Доказаните петролни запаси на Саудитска Арабия са едни от най-големите в света – 1/5 от световните петролни запаси

Здравейте, приятели, името ми е Богатейший Ди. Днес имаме новина, която се разпространява по цялата мрежа. Това видео ще разбие всички слухове, за да стигне до истината, именно, Саудитска Арабия изоставя петродолара.

Ще ви разкажа откъде идват тези слухове, а след това – какво вече е станало и какво ще се случи със щатския долар и пазарите. Между другото, милиардерите вече се подготвят за този срив. Много хора не го очакват, но вие и аз трябва да сме готови.

Нека първо да отговоря на въпроса защо това може да се окаже голям проблем за петродолара?

От една страна, нарастването на цената на златото и цифровите валути е важно защото Саудитска Арабия напълно се отказва от доларовата търговия. Петродоларът бързо ще загуби стойност и много страни първо ще изчакат реакцията на администрацията на Байдън. Ако има такава, ще съобразят своите действия. Защото в миналото, когато някой искаше да напусне доларовия стандарт или поне заплашваше да го напусне, САЩ веднага започват военни операции срещу тази страна. Справка – Ирак, Либия и други.

Ако обаче доларът загуби статута си на резервна валута в някоя страна и САЩ не реагират, други страни ще я последват. Можеше ли това да се случи със Саудитска Арабия? Най-вероятно не, защото напоследък САЩ са твърде заети.

Както пише Binance, Мохамед бин Салман е решил да не подновява споразумението със САЩ, което изтече на 9 юни 2024 г. Тоест днес – 10 юни 2024г., след като не подновява споразумението, Саудитска Арабия буквално си връща правото да продава нефт и други стоки във валути като юан, евро, йена и т.н., а не само в щатски долари. Това е голяма промяна, тъй като поставя под голяма въпросителна господството на петродоларовата система.

Тази система съществува откакто през 1971 г. Съединените щати отвързаха валутата си от златното покритие

Очакваше се решението на Саудитска Арабия да ускори процеса на отдалечаване от щатския долар като обяви, че ще спре да продава нефт само срещу долари, с което ще бъде сложен край на 50-годишния петродоларов пакт, подписан на 6 юни 1974 г. Доклад за това е публикуван от Marty Partу. Това решение ще промени значително динамиката на световната търговия с нефт и може да има широки последици за ролята на щатския долар като доминираща световна резервна валута.

А сега да преминем към историята

Вестник „Ню Йорк Таймс“ публикува на 9 юни 1974 г. статията „Крайъгълен пакт се подписа между САЩ и Саудитска Арабия (‘Milestone’ Pact is signed by US and Saudi Arabia). Накратко ще обобщя какво бе написано. Много любопитно е, защото лично аз не вярвах, че ще дойде днешният ден. Сега обаче считам, че днешният ден е много важен момент в историята и следващите няколко седмици ще определят колко важен е той.

И така, на 9 юни 1974 г. е подписан изключително важен пакт между Съединените щати и Саудитска Арабия. Две години преди това президентът Никсън отмени златния стандарт. САЩ имаха проблеми не само с валутата си, но и с икономиката си, а също и със златото. Икономиките на други държави също бяха в криза. Страни като Франция настояват Съединените щати да репатрира златото им. Франция подтикваше и други държави да изтеглят златото си, съхранявано в САЩ.

По ирония на съдбата през 2016 г. Германия изпрати в САЩ делегация, която си поиска златото, но Федералният резерв заяви, че ще му отнеме 7 години, за да върне златото. Днес виждаме, че някои африкански държави се опитват да си върнат златото. Индия също се опитва да си върне златото.

Този цикъл се повтаря отново 50 години по-късно. Има големи икономически цикли, които се повтарят през 50-100 години. 100-годишният цикъл е следствие от спукването на огромен балон, основан на печатането на пари, водещо до парична експанзия. Докато 50-годишният цикъл е например пактът между Саудитска Арабия и Съединените щати. Този пакт имаше огромно влияние върху света; все още живеем под това влияние.

Но какво стана в Съединените щати след този пакт? Получи се огромна инфлация, защото много страни решиха да купуват нефт. И тъй като Саудитска Арабия каза, че го продава само срещу долари, това доведе до увеличаване търсенето на долари през следващите няколко години – от 1974 до 1976г. В САЩ потекоха пари и това създаде огромен инфлационен балон и последвалия крах.

И така, ето какво е написано в статията от 9 юни 1974 г. „САЩ и Саудитска Арабия подписаха днес мащабно военно и икономическо съглашение,“ което, според двете страни „предвещава ера на все по-тясно сътрудничество.“ Американски официални лица, коментиращи първото подобно споразумение между САЩ и арабска страна, заявиха, че „се надяват новото споразумение да тласне Саудитска Арабия към увеличаване производството на петрол и че самото партньорство ще се превърне в модел за икономическо сътрудничество между Вашингтон и арабските страни. Шест-страничното споразумение бе подписано в сградата на Blair House, намираща се точно срещу Белия дом, от държавния секретар Кисинджър и принц Фанд Ибн Абдел Азиз – втори заместник министър-председател и полубрат на крал Фейсал.“

В резултат, Саудитска Арабия започна да продава нефта само срещу долари, като по този начин предизвика невероятно и ненаситно търсене на долари. Именно оттогава САЩ започнаха да изнасят инфлация в огромни мащаби. Независимо от договореното и подписано споразумение в Бретон Уудс, сделката със Саудитска Арабия беше много важна. Защо?

Защото нефтът движеше света

Тогава не се е добивала слънчева или вятърна енергия и т.н. Имаше само нефт. С помощта на Съединените щати Саудитска Арабия започна да добива нефт в огромни количества. Тъй като имаше толкова много нефт – изобилен и евтин и тъй като го продаваха само в щатски долари, това доведе до невероятен бум на Съединените щати.

И ето, че преди две години се появи информация, че Саудитска Арабия е подписала с Китай споразумение за „50 плюс, плюс години“. Направиха го тихо, без шум. На официално равнище омаловажаваха значението на това събитие. Например статията от 20 ноември 2023 г. В нея се казва, че саудитските официални лица постоянно омаловажават вероятността кралството да започне да продава своя нефт на Китай или на други големи вносители във валути, различни от щатския долар.

И така, Саудитска Арабия подписва споразумение за доставка на нефт на Китай преди около две години, през септември 2022 г. Но в него не се споменава, че ще започне да приема други валути. След това се появиха статии, че Саудитска Арабия обмисля да приема валути, различни от щатския долар. А по-късно между Саудитска Арабия и Китай беше открита линия за валутен суап. През цялото това време Саудитска Арабия танцуваше по тази тънка линия. Правим ли го или действително ще го направим?

Казваха, проучваме този въпрос. Опитаха се да сондират Съединените щати дали ще се противопоставят, но реакция от страна на САЩ нямаше. Докато накрая изтече срокът на договора за петродолара. Така, настъпи нов ден за Саудитска Арабия, Китай, САЩ и останалата част на света. Може ли да се мисли, че сега всичко ще се срине? Не. Може ли да се мисли, че саудитското правителство ще направи официално изявление днес. Малко вероятно е.

Но ето какво според мен [авторът на този текст, бел.пр.] ще се случи през следващите четири седмици. Мисля, че саудитското правителство ще сключи сделка с някого по света за официална продажба на нефт във валута, различна от щатския долар; и мисля, че това ще предизвика шок на петролния пазар, който все още се оценява в долари и индекса DXY (указващ съотношението на щатския долар към кошница от основните валути), което пък естествено ще се отрази на биткойна и златото.

Още на 15 март 2022 г. Wall Street Journal излезе със заглавие „Саудитска Арабия обмисля да приема юани вместо долари.“ Нека подчертая, това бе предизвикателство към Белия дом начело с Байдън, чиято администрация е откровено престъпна и се занимава повече с близане на сладолед и лъжене на всички около тях, вместо действително да направи нещо за нацията.

Така, през 2022 г. Саудитска Арабия обмисля възможностите. Но все още се придържа към споразумението, подписано със САЩ през 1974 г. В същото време през 2022 г. подписва споразумение с Китай за доставка на петрол и го обявява месеци по-късно, когато водещата преса изобщо не го отразява. Така че може да гадаем какво ни очаква в бъдеще.

През 2023 г. Саудитска Арабия откри суап линия с Китай, която дава на арабите достъп до юана. И накрая, само преди ден Саудитска Арабия се присъедини към пилотната версия на програмата за дигитални валути на Централната банка, която е доминирана от Китай.

Да, саудитците продължават да продават нефта на Китай за долари. Китай все още има нужда от долари. Саудитска Арабия все още се придържа към съглашението от 1974 г. А американската валута отива или в доларовата каса, или за закупуване на държавни ценни книжа.

В същото време през последните две години Китай ускорено се чисти от долари, облигации или други ценни книжа. Краят на май 2024 г. беляза рекорд – изчистиха над 53 млрд. долара. Бавно ликвидират активите си, точно както Уорън Бъфет и Джеф Безос продават акциите си. Дори Джейми Даймън продава акции на собствената си банка за първи път в живота си. Защо го правят?

Защото осъзнават, че парадигмата в света се е променила. Днес официално анулираме петродолара, която система съществува от юни 1974 г.

Почувствайте този момент. Жалко, че тези, които нямат злато или биткойн, или друг твърд актив, не са готови за това, което предстои.

Превод: д-р Радко Ханджиев