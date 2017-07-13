/Поглед.инфо/ Преди около година ФБР започна разследване на „руската намеса” в президентските избори. Разследването се превърна във важна новинарска тема. Наскоро посетих моя роден град и още един в щата Мичиган, които са гласували за Тръмп, и разговарях с местните жители за това разследване. Почти всички мои събеседници казват едно и също: медиите трябва да оставят на мира Тръмп, а разследването за руска намеса е просто за отвличане на вниманието на американците. Оказва се, че извън пределите на американската столица, избирателите почти не се интересуват от възможните връзки на Тръмп с Русия.

Авторката привежда мненията на обикновени американци: според тях, 90% от работещите в медиите не се интересуват от Доналд Тръмп; те просто искат да го изхвърлят от длъжност. Но това не е честно. Той е избран по правилата. И те – от медиите, измислят всичките тези схеми за руска намеса, за това как някъде някой нещо е хакнал... Но това е невъзможно. Руснаците не биха могли да се месят в нашите избори. (рус.ез.)

Что думают простые американцы

Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России

Я спросила сторонников Трампа в Мичигане о расследовании против России. Они сказали, что это фейковые новости.

Прошел почти год с того момента, как ФБР начало расследование российского вмешательства в президентские выборы. За это время направление следствия неоднократно менялось. Сейчас следователи начали изучать связи между Россией с одной стороны, и помощниками Трампа, а также членами его предвыборного штаба с другой. А еще они пытаются выяснить, не препятствовал ли Трамп следствию.

Это расследование с июля прошлого года является важной темой новостей и многочисленных оживленных дебатов, по крайней мере, в округе Колумбия. Но если выехать за пределы столицы США, мы обнаружим, что избирателей не очень-то волнуют возможные связи Трампа с Россией.

Недавно я побывала в своем родном городке и еще в одном маленьком городе в штате Мичиган, которые голосовали за Трампа, и побеседовала с местными жителями на тему расследования. Почти все мои собеседники говорили одно и то же: средствам массовой информации надо оставить Трампа в покое, а расследование российского вмешательства просто отвлекает внимание.

«Мне надоело слушать про Россию. Надо оставить ее в покое и идти дальше. Это СМИ ведут пропаганду. Они просто не хотят, чтобы эта тема ушла на второй план», — сказала местная жительница Нэнси Андроски (Nancy Androsky), чьи внуки учатся в школе в этом районе.

Беседы с жителями городков Линден и Арджентина, которые расположены между Детройтом и Флинтом, подтвердили то, что показали проведенные недавно социологические опросы: сторонники республиканцев считают, что расследование по России не имеет особого значения. Более половины республиканцев полагают, что расследование преследует политическую цель — отвлечь внимание людей. Об этом говорится в анализе Алексии Фернандес Кэмпбелл (Alexia Fernández Campbell), проведенном на основе данных июньского опроса CBS News. Только каждый пятый респондент считает его важным вопросом безопасности.

Как показал февральский опрос общественного мнения, проведенный Квиннипэкским университетом, девять из 10 сторонников Демократической партии заявили, что расследование российского вмешательства в выборы важно или очень важно. С ними согласились всего 35 сторонников республиканцев.

Для жителей Линдена и Арджентины расследование вмешательства России не столь важно, как обещания, которые дал Трамп во время избирательной кампании: укрепить армию, ограничить наплыв беженцев и соискателей убежища, создать рабочие места для американского среднего класса.

На выборах в прошлом году за Трампа проголосовало около 60% жителей этих двух городков. Это больше показателя 2012 года, когда за республиканского кандидата Митта Ромни проголосовало примерно 50%.

Несмотря на то, что Трамп пока не выполнил многие обещания, данные им в ходе гонки, включая смягчение американской позиции в отношении валютных манипуляций Китая, задержку со строительством стены на американо-мексиканской границе, а также отмену реформы здравоохранения Обамы, его сторонники постоянно говорят: «Дайте ему шанс».

«Я думаю, Трамп — намного лучше нашего предыдущего президента. Мне кажется, он добьется своего и будет делать дело, — сказал хозяин местной парикмахерской Рик Маршбэнкс (Rich Marshbanks). — Я считаю, что он — хороший человек и выполнит свои обещания».

Неудивительно, что почти все мои собеседники говорили о своей поддержке Трампа. В Линдене и Арджентине в совокупности проживают примерно 6 500 человек, и это типичные маленькие города Америки. Это те места, где по дороге обязательно встретишь хотя бы одного знакомого, где единственный в городе продовольственный магазин, и где время от времени попахивает навозом с расположенных неподалеку молочных ферм.

«Это очень сплоченное общество, — сказала редактор местной районной газеты Tri-County Times Шэрон Стоун (Sharon Stone). — Этим людям нравится домашняя атмосфера их городков, а также те радости жизни, которые им доступны. У нас в округе очень много озер, да и деньги здесь водятся немалые».

Эти городки населены почти исключительно белыми. В Линдене их 96%, а в Арджентине 97. Это данные переписи 2010 года.

Стоун сказала, что люди здесь очень неравнодушные, но после прошлогодних выборов они разочаровались в политике. «Похоже, им просто до чертиков надоело это политиканство с обеих сторон, — объяснила она. — И дело здесь не только в России, а в политике в целом».

После бесед с местными людьми из числа тех, кто согласился высказать свое мнение, я убеждена в том, что Стоун права. Люди рассказывали, что вашингтонский истэблишмент их просто игнорирует; а они ненавидят либеральные СМИ, и им наплевать на расследование действий России.

«Для нас это пустая трата времени и сил. Мы здесь в глубинке не очень-то беспокоимся о том, что происходит в вашингтонской выгребной яме, — сказал казначей Арджентины Норман Шмидт (Norman Schmidt), проработавший в администрации города более 20 лет. — Это болото. Это настоящее болото».

Вот что думают и говорят по этому поводу местные жители. (Их высказывания сокращены и отредактированы для ясности.)

Рик Маршбэнкс

Бывший военнослужащий, владелец парикмахерской, работающий в ней 32 года

Что я думаю о связях России и Трампа? Я думаю, никто не доказал, что у него есть вообще какие-то связи с Россией. Но либеральные левые это дело так не оставят. Они пытаются уничтожить его. Средства массовой информации, фейковые новости, они выплескивают все, что можно собрать, они стараются его уничтожить. Они ищут любую зацепку, чтобы дискредитировать его и вышвырнуть из Белого дома. И я считаю, что это позор.

Я считаю, что Трамп — намного лучше нашего предыдущего президента. Мне кажется, он добьется своего и будет делать дело. Я думаю, что он — хороший человек. У него добрые намерения.

Я ветеран, и меня беспокоит то, как он собирается наводить порядок в Управлении по делам ветеранов войны. Для меня это очень важно. Армия. Нам нужна сильная армия. Мы не сможем быть первым номером, не имея самой большой дубины. Мы должны укреплять вооруженные силы, которые Обама опозорил.

Роветта Лэйер (Rovertta Laier)

Молочный фермер, мать шестерых детей

Просто левые пытаются его преследовать, так как он — человек посторонний. Он им там не нужен, поэтому они пытаются наскрести что угодно, лишь бы подвергнуть его импичменту. Это как в Энн-Арборе, в Мичиганском университете. Они там проводили марш за его импичмент. А я спрашиваю: ну что он сделал? Слишком много пишет в Твиттере? Да, мне не нравятся некоторые вещи из того, что он там размещает. Но это не основание для импичмента — то, что он говорит, о чем думает. Вы посмотрите, ему уже 70. Да люди, когда стареют, они могут сказать и сделать что угодно. У них нет фильтров.

Я просто думаю, что они все будут и дальше его преследовать, пока не сумеют что-то накопать или не заставят его что-то сделать. Они будут продолжать все это, как мне кажется — все четыре года. Но если он не сойдет с пути, не создаст себе слишком много проблем, то я думаю, все будет прекрасно.

Брайан Саад (Brian Saad)

Новый администратор Арджентины от Республиканской партии, избранный в ноябре и победивший демократа

Мне кажется, весь этот шум для того, чтобы другая сторона, демократы, могла закрепиться на созданном плацдарме, а в 2018 и 2020 году вернулись на свои позиции. У демократов последние 10 лет выборов были не очень успешными. Сколько губернаторских кресел они потеряли, сколько мест в палате представителей?

Я голосовал за Обаму. Мне казалось, это нужно стране. Я вырос в Детройте. Меня воспитывала мать, потому что родители развелись. Я ливанец. Моя семья уехала оттуда 110 лет назад, убегая от того, что происходило тогда и происходит сейчас. И я думаю, что все это просто большая шумиха.

Всем надо просто отказаться от узкопартийной политики. Хотелось бы, чтобы все забыли про этих демократов и республиканцев. Я просто человек. Прежде всего я американец. Мне ненавистно то, что у власти всегда то одна команда, то другая. Кто там защищает Трампа? Только Трамп. А у всех остальных, кто голосовал за Трампа, на это нет времени. На следующий день после выборов мы пошли на работу. А остальные очень сильно расстроились, что их команда проиграла.

Джош Браун (Josh Brown)

Директор рекламной компании, недавно переехавший в этот район из Солт-Лейк-Сити

Что бы там ни происходило, мы должны решать более важные проблемы. Я думаю, что СМИ последние 20 лет постоянно говорят не о том. Я хочу больше знать о законах, которые принимаются, и все такое. Мне надоело слушать политические драмы, не имеющие никакого отношения к народу нашей страны.

Если хотят расследовать, хотят искать улики, пусть ищут. Но наша администрация должна заниматься своей работой. Эти люди победили на выборах. Вообще-то я голосовал не за них, а за другую сторону. Но я не расстроился из-за того, что эта сторона победила. Это большинство, или по крайней мере, так устроены выборы. Они победили. Поэтому я буду поддерживать их, пока не найду доказательства их вины.

Дэниел Стэнли (Daniel Shanley)

Студент Хиллсдейлского колледжа в южном Мичигане

Я думаю, обвинения такого калибра в адрес президента надо воспринимать серьезно. Но на самом деле, из того, что я читаю и слышу, я не понимаю, насколько весомы эти обвинения. На самом деле, нет неопровержимых доказательств и улик, чтобы Трампа можно было подвергнуть импичменту, как говорят люди. Поэтому мне кажется, что здесь все чрезмерно раздули. Если честно, я думаю, что некоторые станции новостей делают это просто из-за рейтингов.

Обычно новости я смотрю на Fox, но также просматриваю CNN и другие информационные сайты, чтобы услышать обе стороны. Я не хочу строить свои утверждения и мысли на мнении одной стороны. CNN постоянно твердит: «Трамп должен уйти. Трампа надо подвергнуть импичменту. Сторонники Трампа ни к черту не годятся». А Fox отвечает: «Где доказательства? Почему его вообще в этом обвиняют, если нет реальных доказательств его вины?»

Но мне кажется, что-то все-таки было с Трампом. Люди говорят, что было, когда еще Обама был президентом. Какое-то вмешательство, которое Россия во что-то осуществляла… Поэтому хорошо, что мы пытаемся выяснить, как именно это было. Но как я уже говорил, они типа ведут дело к тому, чтобы отстранить Трампа от власти.

Нэнси Андроски

Местная жительница, чьи внуки учатся в школе в этом районе

Мне надоело слушать про Россию. Надо оставить ее в покое и идти дальше. Это СМИ ведут пропаганду. Они просто не хотят, чтобы эта тема ушла на второй план. Они снова и снова, снова и снова поднимают ее. Сейчас есть дела поважнее, а с этим пора кончать.

Знаете, сейчас у нас множество проблем, с Ираком и с — ах, да, с администрацией Трампа. У него есть проблемы с его администрацией, которая тоже плоха. И пора ему прекращать эти записи в Твиттере. А еще иногда кажется, что он против женщин, и здесь ему надо немного притормозить. Еще есть проблема террористов. Нам надо защищать самих себя, делая для этого все необходимое.

Если Трамп и был к чему-то причастен, то даже в этом случае, как говорится, проехали, и с этим пора кончать. Надо идти дальше.

Кэнди Шульц (Candy Schultz)

Работает в частном загородном клубе

Я просто не знаю, что происходит. У меня нет времени, чтобы следить за этим. У меня даже нет кабельного телевидения.

Из того, что мне известно, могу сказать: я рада, что Трамп стал президентом, потому что с Клинтон это было бы продолжение безумия. Мне кажется, Трамп делает то, на что многим людям просто не хватит смелости, скажем так. Но я не знаю, что там было у него с Россией и все такое. Действительно, я не знаю, потому что не слежу за новостями, а занимаюсь своими собственными делами.

Я раньше никогда не голосовала. Я даже за Трампа не голосовала, но я его поддерживаю. Мне кажется, голосуют далеко не все. Я живу в этом мире, мне надо заботиться о себе и о своих детях. Я работаю. Я не нищая, но и как сыр в масле тоже не катаюсь. У меня есть кредит и все такое. Но это все мой маленький мир. А все, что вне его и выше, я про это думаю так: «Да Бог мой, мне и без этого дел хватает». Я уповаю на Бога. Бог решит, что правильно, и мне кажется, он это уже сделал.

Норман Шмидт

Более 20 лет проработал в администрации города. Сейчас он казначей Арджентины

На самом деле, мне все равно. Что бы ни случилось в Вашингтоне, это меня никак не касается. Для нас это пустая трата времени и сил. Мы здесь в глубинке не очень-то беспокоимся о том, что происходит в вашингтонской выгребной яме. Это болото. Это настоящее болото.

Менталитет в Вашингтоне — не такой, как во всей стране. Достаточно взглянуть на нее от берега до берега. Есть левое побережье, и есть правое побережье. Но важнее всего то, что в глубинке.

Демократы пришли в такое бешенство из-за поражения на выборах, так как думали, что дело в шляпе с самого начала. Поэтому проигрыш для них как красная тряпка для быка. И так получилось, что такой красной тряпкой стала Россия. Знаете, что для меня важнее? То, что происходит в Корее. [Северная] Корея очень опасна. Чрезвычайно опасна.

Девяносто процентов людей из прессы — им наплевать на Дональда Трампа. Они просто хотят вышвырнуть его с должности. Но это нечестно. Его выбрали по правилам. А они выдумывают все эти схемы про русских, про то, как они что-то где-то хакнули. Такого быть не может. Русские ничего не могут сделать с выборами.

Я работаю в одноэтажной Америке, в маленьком городке. Я знаю клерка по соседству, который занимается выборами. Я точно знаю, что они не могут взломать эти машины. Они могут выписать кому-то чек на рекламу и поддержать его? Конечно. Но такое за кулисами происходит постоянно.

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