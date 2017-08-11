/Поглед.инфо/ Специалният прокурор Робърт Мюлер свика голямо федерално жури (1) във Вашингтон – то е необходимо за да му помогне да събере информация в рамките на разследването за намесата на Русия в изборите през 2016 година и за възможия сговор с участието на трима представители от предизборния щаб на Тръмп. За това разказаха трима събеседници.

Мюлер използва колегията от съдебни заседатели от Вашингтон, а също и от Александрия (щат Вирджиния). Че последната участва в разследването разказаха хора, които помолиха да не се разкриват имената им поради чувствителността на въпроса. По време на изявлението си в Западна Вирджиния в четвъртък президентът отново разкритикува разследването, наричайки го “абсолютна измислица”. Голямото жури помага на прокурорите да определят трябва ли да се предявят наказателни обвинения на обвиняемия или да се произнася обвинителна присъда. Журито може да издава разрешение за изземване на документи, а също и за изпращане на призовки на свидетели, на които ще им се наложи да дават показания под клетва и които са заплашени от отговорност за предоставяне на лъжлива информация. За сега не е ясно започнало ли е голямото жури от Вашингтон изслушването на свидетелите. Офисът на Мюлер отказа коментар, за което съобщи в писмото си неговия представител Джошуа Стюв. В четвъртък The Wall Street Journal съобщи за това, че специалният прокурор привлича голямото жури във Вашингтон. Тай Коб, специалният адвокат на президента каза в заявление, публикувано от Белия дом, че той не е знаел, че Мюлер е прибягнал до помощта на голямото жури във Вашингтон. “Делата на голямото жури като правило са секретни” - каза Коб. “Белият дом е съгласен с всичко, което ще доведе до бърз и справедлив резултат” и “се стреми изцяло да сътрудничи с Мюлер”, отбеляза той. Той каза, че “ние нямаме основания да предполагаме”, че Тръмп лично се намира под следствие.

(рус. ез.)

Специальный прокурор Роберт Мюллер созвал федеральное большое жюри в Вашингтоне — оно нужно, чтобы помочь ему собрать информацию в рамках расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года и возможный сговор с участием трех представителей предвыборного штаба Трампа. Об этом рассказали трое собеседников.

Мюллер использует коллегию присяжных из Вашингтона, а также из Александрии (штат Вирджиния). Последняя уже участвует в расследовании, рассказали люди, которые попросили не раскрывать их имена из-за чувствительности вопроса.

Во время выступления в Западной Вирджинии в четверг президент снова раскритиковал расследование, назвав его «абсолютной выдумкой». Большое жюри помогает прокурорам определять, следует ли предъявлять обвиняемому уголовные обвинения или выносить обвинительный вердикт. Жюри может выдавать ордер на изъятие документов, а также повестки свидетелям, которым придется давать показания под присягой и которым грозит ответственность за предоставление ложной информации. Пока не ясно, начало ли большое жюри Вашингтона опрос свидетелей.

Офис Мюллера отказался от комментариев, о чем сообщил в своем письме его представитель Джошуа Стьюв. В четверг The Wall Street Journal сообщил о привлечении специальным прокурором большого жюри в Вашингтоне. Тай Кобб, специальный адвокат президента, сказал в заявлении, опубликованным Белым домом, что он не знал, что Мюллер прибегнул к помощи большого жюри в Вашингтоне. «Дела большого жюри, как правило, секретны», — сказал Кобб. «Белый дом выступает за все, что приведет к быстрому и справедливому результату», и «стремится полностью сотрудничать с Мюллером», отметил он. Он сказал, что «у нас нет оснований полагать», что Трамп лично находится под следствием.

Джон Доуд, не являющийся официальным юристом Белого дома, но представляющий интересы Трампа, сказал, что не получал никакой информации от большого жюри, и добавил: «Президент Трамп не находится под следствием».

В последние недели Мюллер расширил сферу своего расследования, чтобы изучить широкий спектр сделок Трампа, а также его сотрудников, сообщил человек, которому известны детали расследования.



Бизнес-сделки

Следователи также изучают деловые связи его зятя, Джареда Кушнера, который теперь — советник Белого дома, и бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта, говорят двое других людей, знакомых с расследованием.

Все собеседники говорили об этом расследовании на условиях анонимности.

Мюллер также попросил Белый дом сохранить все сообщения, связанные с произошедшей в июне 2016 года встречей, в ходе которого старший сын президента Дональд Трамп-младший, Кушнер и Манафорт разговаривали с российским адвокатом Натальей Весельницкой и российско-американским лоббистом и бывшим офицером советской контрразведки Ринатом Ахметшиным.

Расследование в отношении России приводит Трампа в ярость. Оно часто провоцировало вспышки гнева в Twitter и комментариях. На встрече в четверг вечером в Западной Вирджинии он сказал радостной толпе, что предположения о сговоре с Россией являются «абсолютной выдумкой» и что его «подогревают» демократы, возмущенные поражением на ноябрьских выборах.

«Причина, по которой демократы говорят лишь об этой полностью сфабрикованной российской истории, заключается в том, что у них нет ни своих посланий, ни конкретных планов, ни видения, — сказал Трамп. — Они пытаются лишить вас лидера обманом, с помощью поддельной истории, унижающей всех нас и — что самое главное — унижающей нашу страну и Конституцию».

Проблема обеих партий

Но речь идет не только о демократах. Обеспокоенность по поводу того, что Трамп хочет заменить Мюллера, стала стимулом для обеих партий в Сенате. Они подготовили законопроект, который «позволит осуществлять судебный контроль», если специальный прокурор будет уволен. Согласно одному из предложений (авторами которых стали республиканец Том Тиллис и демократ Крис Кунс), если судейская коллегия не найдет законных причин для увольнения спецпрокурора, он будет немедленно восстановлен в должности.

«На мой взгляд, это отражает более широкую обеспокоенность обеих партий вероятностью того, что президент предпримет ненадлежащие действия ради вмешательства в текущую — и важную — работу Боба Мюллера», — сказал Кунс журналистам.

Другой законопроект предлагает позволить принимать решения об увольнении спецпрокурора только генеральному прокурору или исполняющему обязанности генпрокурора. Он также вводит обязательную проверку подобных действий коллегией федеральных судей. Эти поправки представили сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины и сенатор Кори Букер, демократ из Нью-Джерси.

Кунс сообщил журналистам, что он свяжется с Грэмом, Букером и Судебным комитетом Сената для совместной работы.

Как отметил Кунс, планы сената по проведению «формальных» сессий во время августовских каникул может позволить сенаторам принять меры в случае, если Трамп решит предпринять атаку на Мюллера в отсутствие законодателей.

Законодатели обеих партий встревожились после того, как Трамп начал публично критиковать Мюллера. Юридическая команда президента изучает потенциальные конфликты с участием некоторых следователей Мюллера. Среди них — вопрос о том, жертвовал ли он деньги кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп также публично предупредил, что расследование Мюллера в отношении финансов президентской семьи было бы неприемлемым.

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(1) Голямото жури е малка група съдебни заседатели – обикновено със шест члена, която според Конституцията на САЩ единствено може да повдигне обвинение след като е изслушала представените от прокурора доказателства, събрани от полицията по време на следственото дирене. Голямото жури не може да обвини президента на САЩ (това може да направи само Камарата на представителите), но може да повдигне обвинения срещу други висши служители (бел. пр.).

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