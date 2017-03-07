/Поглед.инфо/ Съединените щати реално възприемат развитието на ситуацията в света и не възнамеряват да продължат да се движат „за никъде”. В хода на избирателната кампания Тръмп заложи на напълно различна стратегия: не външно доминиране, а вътрешно развитие на страната, от което следва не само налагане на прагматична външна политика, но и отказ от постоянно разпалване на конфликти в духа на "контролирания хаос". Оттук и идеята за геополитическо преформатиране на съвременния свят с преразглеждане на ролята не само на Русия, но също на Китай и НАТО.

И двата подхода по различни причини са неприемливи за либералните кръгове на Демократическата партия, както и за ултра-консервативните републиканци, които от времето на "студената война" изпитват екзистенциална омраза, отначало към Съветския съюз, а сега, "по наследство", и към Русия – единствената страна в състояние да нанесе на САЩ "неприемливи вреди" в случай на пълномащабна война. От тази гледна точка посланията на Тръмп показват колко далеч е отишло разцеплението на американския елит и в състояние ли е Америка, при сегашните обстоятелства, да избегне втора гражданска война, дори "студена" или "хибридна".

Рискованата игра на "командата на Тръмп" очевидно ще бъде по посока в максимална степен "да разгони" долара (чрез увеличаване процентната ставка на Федералния резерв и повишаване на фондовите индекси до рекордни нива), а след това да го доведе до рязък спад (чрез одит и фалит на Федералния резерв, отказ от "зеления" долар в полза на "червен" или "син", емитиран от Финансовото министерство на САЩ). Възможно е такава стратегия ще бъде съпроводена от "затягане на гайките" вътре в страната; не е случайно, че в администрацията са събрани редица популярни генерали от средите на военните, и тази тенденция вероятно ще продължи. Колкото по-далеч отиват опонентите му по пътя на импийчмънт, толкова по-голяма е вероятността от въвеждането на военно положение (относителто формално то съществува от октомври 2001 г.). Ако съдим по аплодиращите речта му на 28 февруари, Тръмп е спечелил важна тактическа победа. Но решителната битка тепърва предстои.

(рус.ез.)

Трамп: городу и миру

В США реально воспринимают развитие общемировой ситуации и не намерены продолжать движение в никуда.

1. Политический контекст послания Трампа

Прошло 40 дней со дня вступления Трампа в должность 45-го президента США, и он, согласно политической традиции, бытующей со времён Франклина Рузвельта, обратился с посланием к политической элите страны. В зале Конгресса, помимо представителей двух палат парламента, находились и члены нового правительства, и судьи, и губернаторы — все, кто непосредственно определяет внутреннюю и внешнюю политику по-прежнему самого влиятельного государства современного мира. Дополнительный интерес этому мероприятию придавал беспрецедентный для истории Соединённых Штатов конфликт между самим Трампом и большей частью американской элиты, сформированной за четверть века безраздельного господства неолиберального глобализма, однополярного Pax Americana, «империи доллара» и прочих «общечеловеческих ценностей» типа толерантности, мультикультурности, полигендерности, постгуманизма и т.д.

В США уже после президентских выборов сформировалась направленная против Трампа «фиолетовая» коалиция, состоящая не только из проигравших демократов, но и, в немалой части, из вроде бы победивших республиканцев. Такой странный и необычный идейно-политический симбиоз требует пояснения. Можно выделить два фундаментальных фактора антитрамповской ненависти. Это, во-первых, идеологическая ориентация 45-го президента США на традиционную и во многом патриархальную Америку, с её христианскими ценностями, которые планомерно разрушались масс-медиа и Голливудом с 70-х годов ХХ века и в особенности в период правления Барака Обамы. Во-вторых (не менее важный аспект), Трамп в ходе избирательной кампании делал ставку на совершенно иную стратегию: не внешнего доминирования, а внутреннего развития своей страны — откуда следовала не только прагматичная внешняя политика, но и связанный с ней отказ от постоянного разжигания конфликтов в духе «управляемого хаоса», особенно на межгосударственном уровне и прежде всего — с Россией, которая при Обаме вновь стала «врагом Америки номер один». Одним из вариантов дальнейшего развития событий в этом случае становилось и геополитическое переформатирование современного мира с пересмотром ролей не только России, но также НАТО и КНР. Оба эти момента по разным причинам являются неприемлемыми или «некомфортными» как для либеральных кругов Демократической партии, так и для ультраконсервативных республиканцев, со времён «холодной войны» испытывающих экзистенциальную ненависть сначала к СССР, а теперь, «по наследству», — и к России, единственной стране, способной в случае полномасштабного военного конфликта нанести США «неприемлемый ущерб». Послание Трампа, с этой точки зрения, должно было показать, насколько далеко зашёл раскол внутри американских элит и можно ли Америке в нынешних условиях избежать второй гражданской войны, пусть даже «холодной» или «гибридной».

Если оценивать визуальный антураж мероприятия, то пресловутого фиолетового цвета, который в нынешних условиях воспринимается как флаг непримиримого противостояния Трампу, в зале оказалось на удивление мало. Фиолетовые галстуки наблюдались только у нескольких человек, включая хорошо известного нам республиканского сенатора от штата Аризона, «сбитого лётчика» Джона Маккейна. «Фиолетовые» женщины, типа лидера демократического меньшинства Нэнси Пелоси, встречались чаще: их было примерно полтора-два десятка, включая носительниц бус и прочей бижутерии данного цвета, — но всё это в целом никак не тянуло на массовый вызов «хозяину Белого дома». Отсюда следует, что большинство критически относящихся к Трампу представителей американской политической элиты очень хорошо понимают, что «дом, разделённый в основании своём, не устоит», а потому считают необходимым не углубление конфликта, а достижение некоего компромисса. Количество желающих пожать руку 45-го президента США, а потому подошедших поближе к проходу на трибуну, тоже было достаточно велико, и ни один из них приветствие Трампа не отверг. Представителей президентской семьи, казалось, восторженно встречали всем залом, но на самом деле значительная часть рядов, состоящих преимущественно из руководства Демократической партии, угрюмо молчала. Молчала в предвестии новых антитрамповских боёв и антитрамповского заговора.

2. Содержательные аспекты выступления нового президента

Основным содержательно-психологическим фоном послания Трампа можно назвать скрытую брезгливость, которую американский деятель демонстрировал к своим недругам, противникам и потенциальным врагам. Но всё это относилось к внутренней арене. «Большой Дональд» выступал в течение часа с небольшим, без бумажек и телесуфлёра, в основном — спокойно и не проявляя каких-либо сильных эмоций, своей «коронной» правой рукой жестикулировал весьма умеренно, изредка подключая левую. Содержание его речи трудно назвать революционным, а тон — наступательным. Однако бессодержательной или безвольной она ни в коем случае не была. Трамп, по сути, предъявил счёт своим предшественникам и оппонентам внутри страны, и счёт этот выглядел впечатляюще. Во всём этом ощущались грозовые всполохи будущих боёв, которые задумал этот политический деятель, видимо, ощущающий, что за ним идёт смертельная охота. А отсюда и необходимость нанесения первого смертельного для врагов удара. Возможен ли на этом сгустке противоречий военный переворот или же оглушительный импичмент?

Однако вернёмся к содержанию выступления возбудителя спокойствия Трампа. За всеми внешними театральным деталями – и мы можем это со всей убеждённостью утверждать – всё же крылось большое новое содержание, хотя оно серьёзно уступало объёмным предложениям и обещаниям избирательного периода.

Во-первых, Трамп, в отличие от всех своих предшественников, жёстко и прямо выдвинул на первый план существующий негатив в социально-экономическом положении Америки. Он констатировал фундаментальную тенденцию на деиндустриализацию США, говорил о падении уровня жизни и наличии растущего количества американцев, которые живут за чертой бедности, указывал и на то, что средний класс фактически скатывается всё ниже и ниже по своему положению. Миллиардер Трамп говорил о защите интересов рабочих и трудящейся интеллигенции. И надо сказать, что в этой части его речи невольно на ум приходили послания нашего президента, в которых чаще всего говорится о достижениях, а не о том, что у нас вот уже более пяти лет идёт спад производства, происходит то же понижение социальных условий и среднего класса, и наиболее бедных слоёв населения. И это осуществляется вполне осмысленно через введение тотального платного медицинского обслуживания, повышение цен на ЖКУ и введение всё новых и новых налогов на квартиры и дачи граждан. В этом месте речи Трампа невольно думалось о том, что, вероятнее всего, Владимир Владимирович прочтёт его выступление и возьмёт из него некие позитивные детали. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.

Во-вторых, наличие осложняющихся проблем не помешало Трапу найти весьма оптимистический выход из довольно сложного положения. Он это сделал в своём выступлении (и, видимо, будет придерживаться в своей деятельности) при помощи ставки на научно-техническую революцию. Президент США торжественно заявил, что американцы будут летать к другим мирам, и Америка победит самые серьёзные болезни, от которых страдает человечество. Опять же вспоминается наша ситуация, когда в последние годы в наших посланиях законодательным органам не ставятся никакие сверхзадачи, а параллельно идёт планомерный организационный разгром Академии наук с нивелировкой роли существующих институтов фундаментальной науки. И в этом месте Трамп как бы отошёл от своей тотальной критики программы Obamacare, предусматривающей медицинское обслуживание без страховки, пообещав медицинское обслуживание всем.

В-третьих, нынешний президент США обещал – а фактически уже начал делать – максимальное сокращение бюрократических проволочек и снижение налогов, что действительно увеличивает шансы экономики США на серьёзный бросок вперёд. И опять же на ум приходило повышение наших налогов на землю, на строения, на квартиры и дома…

В-четвёртых, Трамп выступил фактически за усиление государственной вовлечённости в экономику при партнёрстве с частным капиталом, для чего обратился к Конгрессу с предложением выделить на инфраструктурное перевооружение США триллион долларов. В том же направлении были сделаны обещания новых миллиардов на военные расходы и создание новых миллионов рабочих мест для американских рабочих, которые будут за триллион долларов модернизировать всё более уязвимую инфраструктуру США (вспомним недавний прорыв плотины в Оровилле) — это, конечно же, прекрасно. И вариация привычного трамповского лозунга, прозвучавшая как «Мы сделаем Америку стальной», — работала в том же ключе

Таким образом, пятым содержательным элементом была идеологическая установка, которая пронизывала всю речь Трампа – сделать Америку вновь великой. Правда, оговоримся сразу: Америка, хотя и начала спуск в своей мощи под давлением таких экономических движителей, как Индия и Китай, Южная Корея и страны АТР, тем не менее осталась флагманом мирового научно-технического и военно-технического прогресса.

Именно потому, что США довольно часто выполняют то, что намечают, России и нашему политическому руководству надо очень серьёзно отнестись к заявкам, сделанным Дональдом Трампом. Дело в том, что Трамп и часть правящих кругов Америки чутко уловили, что происходит поворот не в пользу будущего доминирования США. Именно поэтому в выступлении Трампа перед Конгрессом с посланием к стране и звучали эти алармистские ноты. И надо сказать, что именно эти ноты должны насторожить наше руководство, которое всё ещё движется без всякого стратегического плана и без всякого обсуждения будущих вызовов РФ. А ведь и выступление Трампа, и его первые решения по углеводородам (снятие ограничений на добычу) создадут, вероятнее всего, в ближайшее время ещё один кардинальный спад мировых цен на нефть. С соответствующими последствиями для РФ. Если только кремлёвское руководство не одумается и не начнёт целевую плановую деятельность по переводу нашей экономики на новые рельсы.

Таким образом, перед всей страной и всем миром Трамп констатировал возможность фундаментальной утраты американского лидерства. Новый президент не клеймил и не обвинял — он просто демонстрировал, что «банкет окончен», и вот счёт, который обязателен к оплате для всех присутствующих в зале, а если кому-то вдруг всё безразлично и требуется продолжение банкета — что ж, они так признают свою политическую неплатежеспособность и безответственность. «Денег нет, но вы держитесь, работайте, братья!» - такой формулы опять же не было у Трампа. Конечно, российское общество сильно отличается от американского и по своей истории, и по своей внутренней структуре, и по внешним условиям существования, но ещё никто нигде и никогда не решил ни одной проблемы, делая вид, что таковой не существует, игнорируя и замалчивая её.

3. Последствия для Америки и мира: новый рывок или падение в пропасть?

Всё вышесказанное вызывает закономерный вопрос: насколько реализуемой является программа Трампа, насколько серьёзно нужно к ней относиться? Несмотря на то, что США утратили значительную часть своего былого потенциала и авторитета, по уши залезли в долги и постепенно сдают позиции новым «центрам силы» — таким, как Китай и Индия, — недооценивать Америку не стоит. Сама победа Трампа — показатель того, что в США реально воспринимают развитие общемировой ситуации и не намерены продолжать движение в никуда. Тем более что 45-й президент за 40 дней своего правления успел не только «зарубить» Obamacare, но и отказаться от Транстихоокеанского партнёрства, рассориться с глобальными медиа-империями, запретить въезд мигрантов из семи мусульманских стран (впоследствии для Ирана было сделано исключение), потребовать выполнения финансовых обязательств от союзников по НАТО, начать строительство стены на границе с Мексикой и трубопровода Dakota Access.

Конечно, можно себя утешать тем, что 28 февраля мы видели на трибуне в зале Конгресса уже не тот сгусток энергии, который сметал всех конкурентов на своём пути во время избирательной кампании 2016 года. Трамп победил — и теперь ему предстоит совсем другая война, в которой придётся не столько заниматься блицкригом, сколько вести позиционные бои. Да ещё непривычные для его масштабов. Стоит заметить, что нью-йоркский миллиардер — несомненно, крупная фигура в американском большом бизнесе, но всё же далеко не первого ряда. В списке богатейших американцев 2016 года, опубликованном журналом «Форбс», в целом благоволящим к 45-му президенту США, он занял всего лишь 113-е место с состоянием в 4,5 млрд. долл. При этом он — несомненный «шоумен номер один» среди миллиардеров, что помогло ему победить на выборах 8 ноября. Но Трамп никогда в жизни не реализовывал проекты, стоившие больше десятка миллиардов «вечнозелёных». Триллионами долларов он не ворочал никогда — в отличие, скажем, от Рекса Тиллерсона (госсекретарь) или Стивена Мнучина (министр финансов). Даже президентская кампания обошлась ему всего в 429,5 млн. долл. (на самом деле, были задействованы куда большие силы и средства, но в данном случае это неважно. — А.Н.). В результате он получил — в аренду всего на четыре года — Белый Дом. И новый масштаб работ в 70 лет осознать и освоить намного сложнее, чем в 40 или даже в 50. Тем более что Трамп привык всегда всё делать сам и контролировать лично — с делегированием полномочий и ответственности у него имеются существенные проблемы. И то, что допустимо — пусть с натяжками — в большом бизнесе, оказывается неприемлемо и даже опасно в большой политике.

Трамп любит называть себя лучшим в мире кризисным менеджером и переговорщиком. И не останавливается перед тем, чтобы сказать: «Если честно, то я получил в наследство (от Барака Обамы. — А.Н.) полный бардак. Беспорядок что в стране, что за рубежом». Но его главная проблема вовсе не в этом «бардаке» или в отсутствии денег: если Конгресс откажется в марте увеличить потолок госдолга, то искомый триллион долларов на модернизацию американской инфраструктуры Трампу в начале января 2017 года, ещё до инаугурации, твёрдо пообещали японцы. Правда, видимо, всё-таки не «просто так», а в связи с ответными шагами и в сфере внешней политики, и в сфере экономики — направленными против Китая. Главная проблема Трампа и США в том, что ни Китай, ни Индия, ни другие страны АТР не собираются снижать темпы своего экономического развития. И бесконечно «кормить» их пустой долларовой массой невозможно — требования перехода от «империи доллара» к новой международной расчётной единице с проведением реформы мировой банковской системы будут становиться всё более массовыми и настойчивыми.

Поэтому рискованная игра «команды Трампа», видимо, будет заключаться в том, чтобы максимально «разогнать» доллар (повышение учётной ставки ФРС, выход фондовых индексов на рекордные уровни), чтобы затем его резко обвалить (аудит и банкротство ФРС, отказ от «зелёного» доллара в пользу «красного» или «синего», эмитируемого минфином США). Возможно, подобная стратегия будет сопровождаться «завинчиванием гаек» внутри страны — недаром в администрации Трампа собралось такое количество популярных в вооружённых силах генералов, и эта тенденция, судя по всему, будет продолжена. И чем дальше его оппоненты будут заходить по пути импичмента, тем больше будет вероятность введения на территории США военного положения («обычное» чрезвычайное формально действует с октября 2001 года).

Пока же в конце послания 28 февраля количество встававших с мест и аплодировавших словам 45-го президента США представителей политической элиты стало заметно большим, чем было в его начале. Поэтому можно сказать, что Трамп одержал важную тактическую победу. Но решающие бои ещё впереди.