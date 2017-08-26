/Поглед.инфо/ "Тези събития доведоха до сериозен разрив в американското общество. Страната е разделена. Ние не се доверяваме един на друг. Вече нямаме общ дом и мечти ", заяви пред вестник VIEW Ричард Спенсър, един от организаторите на факелното шествие в Шарлотсвил. Така той коментира промените във вътрешния живот на САЩ, които започнаха след тези вълнения.

Идеологът на американското "алтернативно дясно", един от организаторите на факелното шествие в Шарлотвил (Вирджиния), Ричард Спенсър, за първи път след тези трагични събития реши да говори в пресата, като даде интервю за вестник Взгляд.

Описвайки събитията в щата Вирджиния, медиите в САЩ се фокусират върху трагичния епизод, при който един от защитниците на паметника на генерал Ли с кола се блъсна в тълпа от противниците на паметника, в резултат на което 19 души бяха ранени, а една млада жена беше убита. Тази терористична атака обаче беше предшествана от масов скандал, който избухна в близост до паметника. Едва ли е възможно да се разбере кой нападна пръв, тъй като полицията позволи да се сближат двете демонстрации - и сбиването вече беше неизбежно. Именно това обстоятелство позволи на Тръмп да каже, че и двете страни са виновни за насилието.

/рус.ез./

На прошлой неделе Newsweek также попытался найти в подоплеке событий руку Кремля, написав, что Спенсер не скрывает своей привязанности к политике Владимира Путина, описывая Россию как «единственную белую силу в мире». В мае, участвуя первый раз в протестах в Шарлоттсвилле, Спенсер скандировал: «Россия – наш друг!»

На этой неделе кампания против Спенсера продолжилась – в среду телеканал СNN снова объяснил беспорядки происками Москвы. Об этом в комментарии телеканалу заявила декан юридического факультета Йельского университета Аша Рангаппа, которая ранее работала агентом ФБР, специализируясь на контрразведке.

«На сегодня нет улик, свидетельствующих о том, что Россия напрямую поддерживает праворадикальные организации в США, – цитирует ее портал Inosmi.ru. – Но если посмотреть на эту связь через призму президентской реакции на события в Шарлоттсвилле, то можно сказать, что у российской разведки появилась новая возможность для использования таких групп ненависти для осуществления активных мероприятий в Соединенных Штатах».

Все же пару «улик» Рангаппа нашла. Она напоминает, что Ричард Спенсер женился на «русской пропагандистке» Нине Куприяновой, которая в своих статьях «вторит кремлевской риторике», а также что сам Спенсер «пропагандирует свои экстремистские взгляды» в российских СМИ. Кстати, это как раз правда – Спенсер несколько раз выступал в российской прессе, например полгода назад дал интервью нашей газете. Опираясь на эти факты, экс-агент ФБР предсказывает теперь попытки Москвы «дестабилизировать» США изнутри. Очевидно, она уверена, что американцы в массовом порядке читают газеты на русском языке.

О том, грозит ли и впрямь американскому государству дестабилизация, идеолог «альтернативных правых» Ричард Спенсер рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Господин Спенсер, вы ведь поддерживали Трампа во время его избирательной кампании. Как вы оцениваете его реакцию на события в Шарлоттсвилле? Он осудил расизм, с опозданием, но осудил ультраправых и вместе с тем выступил против левых, на которых возложил ответственность за начало беспорядков.

Ричард Спенсер: Его реакция была одновременно и хорошей, и плохой. Он мог бы быть более твердым в осуждении властей Шарлоттсвилля. Но Дональд Трамп был одним из немногих, может быть, единственным политиком, кто проявил в данном случае честность. То, что произошло в Шарлоттсвилле, не было нацистским нападением на невинных демонстрантов. Наша демонстрация была атакована распоясавшимися левацкими придурками. Это была акция тех, кто идет против человеческой природы. Трамп заявил, что проблема – в действиях обеих сторон. Так что нужно отдать должное его честности.

ВЗГЛЯД: Как вы думаете, изменится ли поведение Трампа после того, как он отправил в отставку своего советника Стивена Бэннона? Ведь Бэннона вашингтонская пресса также называла ультраправым идеологом и чуть ли не вашим единомышленником.

Р. С.: Я сам не очень хорошо знаю, за что же Бэннон выступает. Но факт заключается в другом: как только Бэннон покинул Белый дом, Трамп анонсировал большое увеличение американского военного контингента в Афганистане. Это заставляет меня предположить, что Бэннон положительно влиял на Белый дом, он хотел остановить бессмысленную войну, которую США ведут далеко за морем. Меня беспокоит, что политика Соединенных Штатов по отношению к России и Ближнему Востоку тоже может ухудшиться после ухода Бэннона.

ВЗГЛЯД: В какой мере вы довольны политикой Трампа? Сделал ли он, например, все возможное, чтобы выполнить свои предвыборные обещания?

Р. С.: Я не удовлетворен действиями Трампа. Но мы в любом случае не ожидали даже, что он решится зайти так далеко. Он стал наконец-то применять законы о нелегальной иммиграции. Это положительный момент. Печально, конечно, что Трамп не поменялся в той степени, в которой нам хотелось бы. Но опять-таки я не думаю, что он плохой президент, и желаю ему успеха.

ВЗГЛЯД: Губернатор Вирджинии Теренс Маколифф заявил, что Дональд Трамп заигрывал с вашими сторонниками во время своей избирательной кампании, поэтому это он виноват в жертвах. Что вы думаете об этом?

Р. С.: Нет, Трамп, конечно, ни в какой мере не ответственен за это насилие.

ВЗГЛЯД: Еще губернатор Маколифф сказал вашим сторонникам следующее: «Позор вам. Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, но не патриоты. Разнообразие нашего общества, которое создают иммигранты, – это то, что делает нас особенными. И мы не позволим никому прийти и разрушить все это». Как бы вы прокомментировали эти слова?

Р. С.: Губернатор, конечно, полный, законченный идиот. Я очень рад, что этот придурок нападает на меня. Я был бы очень обеспокоен, если бы этого не было. Он и мэр Шарлоттсвилля Майк Сайнер – по-настоящему ужасные люди, которые разрушили традиционную культуру Соединенных Штатов. Они ненавидят меня из-за моего патриотизма. Но мне на это плевать. Я выступаю за то, за что выступаю – за идентичность белых людей Соединенных Штатов, историческую идентичность. Я выступаю за белое братство по всему миру, которое, конечно, включает в себя и русских. И я хочу, чтобы такие люди, как Маколифф и Сайнер, ненавидели меня.

ВЗГЛЯД: Так почему все же в Шарлоттсвилле пролилась кровь? Кто виноват в насилии?

Р. С.: Причина хаоса в Шарлоттсвилле заключается в том, что власти города не справились со своими обязанностями. Власти несут ответственность – они инспирировали хаос и насилие. У властей были полномочия, предоставленные им губернатором штата – объявить чрезвычайную ситуацию. Это означает, что они могли перевести город на военное положение и не допустить столкновений. Они могли задействовать всех офицеров полиции, все имеющиеся у них возможности и силы, чтобы обеспечить соблюдение порядка. У них было достаточно полномочий.

Вместо этого власти создали хаос. Они столкнули равные по численности демонстрации, включая ту, в которой участвовал я, на Парк-стрит в Шарлоттсвилле, где коммунистические фанатики смогли развязать насилие. Власти несут прямую ответственность за ранения и гибель людей.

ВЗГЛЯД: Что вы думаете о гибели участницы противостоящего вам митинга Хезер Хейер? Арестованный за ее убийство Джеймс Алекс Филдс-младший, говорят, был участником вашей акции.

Р. С.: Мне очень жаль, что унесена человеческая жизнь. Это очень досадный инцидент. Я не могу сказать наверняка, что именно произошло. Мне жаль, что этот молодой человек вовлекся в безрассудные действия, вызванные хаосом. Возможно, он невиновен в убийстве, потому что его машина была атакована. Ее ударила другая машина – и в итоге это привело к гибели человека. Существует версия, что это был результат действий ополчения (ополчением или «милицией» Спенсер называет своих сторонников – прим. ВЗГЛЯД). Но я в этом не уверен.

ВЗГЛЯД: Считаете ли вы, что события в Шарлоттсвилле оказались в некотором роде продолжением закончившейся более 150 лет назад Гражданской войны?

Р. С.: Да, эти события привели к серьезному разлому в американском обществе. Страна раскалывается. Мы не доверяем друг другу. У нас больше нет общего дома и мечты. Да, я считаю, что снова началась Гражданская война – только в иной форме.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели