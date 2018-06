/Поглед.инфо/ Медиите в Съединените щати са готови да лъжат, изкривяват и преувеличават фактите, само и само да могат да предложат на своята аудитория "идеологически правилната" версия на новината, заяви Джеймс О'Кийф, създател на проекта Project Veritas. Според него, подобна тактика се е използвала от комунистическия вестник "Правда", само че съветските граждани, за разлика от американците, са знаели, че са подложени на пропагандата. Комунистическото правителство на бившия Съветски съюз смятало, че може да държи своите граждани в подчинение, контролирайки достъпа до информацията.

В съответствие с концепцията на Оруел за същността на Съветския съюз, най-важният вестник в страната се е наричал "Правда". Но правда в "Правда-та" не е имало...

Но най-интересното е, че почти никой в Съветския съюз не бе оглупен. Те знаеха, че ги лъжат!

По ирония на съдбата, за разлика от повечето съветски хора, гражданите на Америка през XXI век позволяват на медиите да ги отлупяват. Смятаме, че водещите ни медии ни информират за всичко – такова, каквото е; но не е така. Когато включите телевизора, четете The New York Times или The Washington Post, всъщност ние получаваме много изкривена версия на новината....

(рус.ез.)

PragerU: американские СМИ применяют советскую тактику, чтобы дурачить своих граждан

Ведущие СМИ в США готовы лгать, искажать и преувеличивать, чтобы представить своей аудитории «идеологически правильную» версию новостей, отмечает основатель Project Veritas Джеймс О’Киф. По его словам, подобную тактику применяла ещё коммунистическая «Правда», вот только советские граждане, в отличие от американцев, знали, что их потчуют пропагандой.

Коммунистическое правительство бывшего Советского Союза считало, что может держать своих граждан в повиновении, контролируя доступ к информации. В соответствии с оруэлловской сущностью Советского Союза, самая важная газета в стране называлась «Правда». Но правдой «Правда» не была: в ней было полно лжи.

Но вот что интересно: почти никто в Советском Союзе не был одурачен. Они знали, что им лгут! По иронии судьбы, в отличие от большинства советских граждан, граждане Америки XXI века позволяют СМИ себя дурачить. Мы думаем, что наши ведущие СМИ рассказывают нам всё как есть, но это не так. Когда мы включаем телевизор, читаем The New York Times или The Washington Post, мы на самом деле получаем крайне перекошенную версию новостей. Перекошенную влево.

Это должно глубоко беспокоить как правых, так и левых. Для принятия обоснованных решений свободному обществу нужна пресса, которой можно доверять. А вовсе не безнадёжно предвзятая.

В 2017 году Project Veritas тайно направил своих репортёров в крупнейшие СМИ, чтобы установить, насколько эти СМИ привержены объективному сбору информации. В частности, касательно недавно избранного президента Дональда Трампа.

Наш первый репортаж был посвящён CNN. Местный продюсер Джон Бонифилд признал, что его каналу недостаёт доказательств, чтобы подкрепить утверждения о сговоре избирательного штаба Трампа с российским правительством для манипуляции выборами 2016 года. Бонифилд сказал нам: «Думаю, президент, может быть прав, когда заявляет: «Вы ведёте против меня «охоту на ведьм», у вас нет неопровержимых улик, нет никаких реальных доказательств». Так почему же CNN так неутомимо твердило нам о сговоре с Россией? Идеология: «Выборы не легитимны». И рейтинги. Как отметил Бонифилд, история о сговоре Трампа с Россией была «хороша для бизнеса».

Затем мы опубликовали ещё одну серию репортажей — на этот раз о The New York Times. Сначала мы выслушали Ника Дудика, который работал в этой газете редактором по стратегии аудитории. Дудик сказал нашему тайному репортёру, что отвечал за выбор видеоматериалов The New York Times для публикации на Facebook, YouTube и Instagram. Дудик похвалялся: «Мой отпечаток есть на каждом видео, которое мы делаем». И каков же был этот отпечаток? Дудик, работавший на избирательные штабы Обамы и Хиллари Клинтон, рассказал нашему репортёру, что надеялся использовать своё положение, чтобы усложнить президенту жизнь, насколько это возможно. «Я буду объективным, — сказал он нашему репортёру с неприкрытым сарказмом. После чего раскрыл свои истинные намерения: — Нет, я не такой. Вот почему я здесь». Дудик поведал нам, что вернулся в журналистику именно для того, чтобы продолжить свою политическую активность.

Затем мы встретились с Дез Шу, редактором газеты. Она недвусмысленно выразила свою позицию: «Думаю, помимо прочего, журналисты могли думать так: «Если мы будем писать о Трампе и о том, какой это сумасброд и как смехотворна его политическая программа, тогда, может быть, люди прочтут и решат: «Ого! Нам не стоит за него голосовать!».

Как пишет The New York Times в своём собственном руководстве по журналистской этике, журналистам «… нельзя делать ничего, что подрывает репутацию The Times как строго нейтрального источника новостей о политике и государственной власти». При таком нарушении их собственных стандартов мы ожидали, что газета обрушит свой гнев на Дудика и Шу. Вместо этого она обрушила свой гнев на нас. Исполнительный редактор Дин Бакет назвал меня «гадким человеком» за то, что я записал, как один из его сотрудников рассказывает правду.

Однако когда в 2012 году The Times распространила снятое скрытой камерой видео, на котором кандидат от республиканцев Митт Ромни заявляет, что 47 процентов американцев за него не проголосуют, потому что зависят от государства, этот поступок превозносился как «редкое откровение о личных взглядах Ромни».

На самом деле, своими нападками на нас Бакет невольно разоблачил всю игру американских СМИ. «У настоящего журналиста, — заявил он комиссии Национального клуба печати, — в сердце должно быть желание улучшить общество». Редактор The Times неправ. Настоящие журналисты хотят узнать правду. Потом они позволяют гражданам использовать эту правду, чтобы улучшить общество. Но когда журналисты подгоняют новости под своё видение лучшего общества, они не выполняют свою задачу.

Возможно, всё было бы не так плохо, если бы ведущие СМИ просто признали свои политические мотивы. Но они не признают! Ради собственной узкой повестки дня они лгут, искажают и преувеличивают. И они ждут, что мы будем называть это «правдой». Но с каждым днём среди американцев находится всё меньше желающих.

С вами был Джеймс О’Киф, основатель и президент Project Veritas. Специально для Prager University.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели