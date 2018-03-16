/Поглед.инфо/ Великобритания трябва да отговори твърдо и по-активно за отравянето на Скрипал, отколкото беше в случая с Литвиненко, но при това Лондон не трябва да забравя своите дългосрочни цели, пише в The Guardian бившият посланик на Великобритания в Русия Тони Брентън. А те се заключават в това да се избегне големия сблъсък и да се решат насъщните световни проблеми, което е невъзможно да се направи без сътрудничество с Москва.

Отговорът на Лондон на отравянето на Скрипал трябва да бъде по-силен, отколкото в случая с Ливиненко, пише в своя статия за The Guardian Тони Брентън. Той служи като посланик в Русия от 2004 до 2008 година именно когато беше извършено убийството на Алексанър Литвиненко, в което обвиняват Кремъл.

Според него Великобритания има сега три пакета мерки. Първо, дипломатически. Пакетът предлага да бъдат замразени всички контакти с руските служби за сигурност, които „практически непременно“ стоят зад нападението в Солсбъри, а също да бъде изгонена по-голямата част от сътрудниците на руското посолство. При това той признава, че от това ще пострадат и неговите “невиновни колеги-дипломати и приятели от посолството на Великобритания в Москва“, та нали Кремъл неизбежно ще вземе огледални мерки.

Второ, има икономически проекти, в частност борбата с парите, придобити по нечестен път. В Лондон такива са много и този проблем е свързан не само с Русия. Освен това, настоява бившият дипломат, британското правителство трябва да гласува закона Магнитски, в рамките на който под санкции биха попаднали всички, които нарушават правата на човека.

(рус.ез.)

В-третьих, Тони Брентон предлагает оказывать влияние на Москву через ограничение контактов с ней. И хотя он признаёт, что вряд ли британские футболисты будут согласны отказаться от чемпионата мира, но в целом можно ограничить визиты ключевых представителей Великобритании в Россию и участие страны в крупных международных мероприятиях, которые проводятся в России.

Впрочем, бывший дипломат отмечает, что односторонних действий Лондона будет недостаточно. Так, по его словам, в случае с Литвиненко европейские союзники говорили правильные вещи, но не хотели рисковать своими отношениями с Москвой. И теперь, он настаивает, нужно сделать так, чтобы слова поддержки превратились в реальные действия со стороны европейских стран. При этом США, как он отмечает, переживают глубокий внутренний раскол и почти точно будут вне игры.

Однако при этом, настаивает бывший посол, нельзя забывать и про долгосрочные перспективы. «Когда в конечном итоге накал сойдёт на нет, Россия по-прежнему будет крупной ядерной державой, имеющей ключевое значение для разрешения целого спектра международных проблем, таких как Сирия, Иран, контроль за вооружениями, исламский терроризм и кибербезопасность», — пишет Тони Брентон. По его словам, попытки изолировать Россию после 2014 года были большим промахом. Ключевые страны вроде Китая или Индии к этим усилиям не присоединились, а те, кто участвовал в изоляции, скоро осознали издержки и опасность таких мер. «Великобритания не сразу признала этот урок, но было бы ошибкой, например, отозвать нашего посла из Москвы и разорвать другие ключевые официальные связи», — предупреждает бывший посол.

Отношения между Западом и Россией сейчас находятся на максимально опасном уровне за последние десятилетия. «Мы обязаны перед будущим поколением избавить их от тени ядерной войны, которая нависла над нами», — пишет Брентон. И, по его словам, Запад как более сильная сторона должен сделать первый шаг. Так, он должен отыскать те сферы, в которых возможно сотрудничество с Россией. Начать дипломат предлагает с борьбы против терроризма и с управления киберпространством.

Если у России будут плодотворные и конструктивные отношения с Западом, она будет меньше склонна совершать шаги, которые могут этим отношениям навредить, настаивает автор статьи. Как только Лондон сможет дать сильный и законный ответ на произошедшее в Солсбери, безопасность своего народа ему будет легче защищать через сотрудничество, а не через конфронтацию с Россией, пишет бывший посол в Москве Тони Брентон в статье для The Guardian.

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