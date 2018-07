/Поглед.инфо/ Русия изгражда енергийната инфраструктура, Китай – транспортната, а Тръмп форсира процеса. Скоро американският пазар няма да е толкова ценен за Китай и Япония, защото икономическата политика на Бизнесмена ще закопа и последните остатъци от платежоспособно американско население.

"Регионалните различия в САЩ се увеличават, нараства икономическото неравенство, общественият гняв задълбочава политическите разделения...." Вж доклада на водещия мозъчен тръст - Центърът за външни отношения": https://www.cfr.org/report/the-work-ahead/report/! Едно от последните проувания на неравенството в Америка показва, че 51 милиона американски домакинства не печелят достатъчно, за да си позволят месечен бюджет за жилища, храна, грижи за деца, здравеопазване, транспорт и мобилен телефон. Повече от 16 млн живеят в бедност, 34.7 млн са с ограничени доходи, на плаваща заетост....1 В момента Съединените щати се намират в центъра на масова епидемия от тероризъм, реализиран чрез уличното насилие, честите масови (неизбирателни) стрелби и убийства като форма на протест срещу определени институции, публични политики и т.н.2 Увеличава се вътрешнополитическата поляризация, фрагментацията на политическите партии. Републиканската партия е в процес на разделяне на три фракции... Tрадиционни републиканци, „Tea Party републиканци“ и „Тръмп популисти“.3 „От това, което видях досега, изглежда малко вероятно администрацията на Тръмп да успее да отмени тези негативни тенденции“ – предупреждава Питър Турчин – един от основателите на клиодинамиката. Драстичното намаляване на данъците върху богатите едва ли ще засили фискалното здраве на държавата. Трябва да очакваме много години на политически сътресения, достигащи връх през 2020-те години. И ако не се направи нещо, нестабилността ще продължи да расте.“4 Всички изявления и опити за промяна на икономическата политика при Тръмп са насочени към облагодетелстване на корпоративния капитал, което означава, че социално-икономическите противоречия ще се засилват и тепърва ще взривят обществото. И тази тенденция едва ли е обратима, доколкото в Америка политическите (и идеологически) структури на властта са подчинени на „тези, чиято лична стойност надхвърля 5-10 милиона долара.“ „..Ако искате да сте в пословичния 1%, трябва да натрупате поне 7-8 милиона долара“ – посочва още Турчин.5 За това популярното твърдение „Тръмп срещу елитите“ от социологическа гледна точка „е глупост.“6

Като цяло, зад платформата на всеки американски президент стои някакъв мозъчен тръст. Администрацията на Обама работеше в тясно сътрудничество с Института Брукинг, активно консултирал и администрацията на Дж. Кеннеди, Л. Джонсън, Дж. Картър, Буш мл., по въпросите на националната и международна сигурност (и провеждането на военните операции в Ирак, 2003 г.). В същия институт е разработен проектът „Отбранителна инициатива на XXI в.“ (21st Century Defense Initiative7), в рамките на който се проиграват възможни сценарии на бъдещите конфликти и се лобира за нарастване отбранителната мощ на САЩ. В момента зад Тръмп стои консервативният „Фонд Наследство“ (Heritage Foundation), което ясно пролича от речта на държавния секретар Майк Помпео на 21 май, 2018 г.: “Фондация Херитидж е оформила моето мислене по въпросите на световната политика. Благодарен съм за тази отлична работа… ще работя в тясно сътрудничество с Министерството на отбраната и нашите регионални съюзници, за да възпрем иранската агресия…“.8 Тази фабрика за политическо инженерство в продължение на три десетилетия е водеща в лобирането за развитието на американската система за противоракетна отбрана. В кулоарите на Фондацията е „проиграна“ и „новата стратегия за Иран“. Отмяната на реформите в здравеопазването (Обамакеър), антиимигрантската политика, изходът на САЩ от Парижкото споразумение за климата, русофобската риторика, бюджетът на „твърдата сила“…- това са политики, предимно диктувани от Херитидж. „Чрез натиска за правителствена дерегулация и по-ниски данъци за богатите, мозъчният тръст ще използва новото си влияние от името на своите донори, които се нареждат сред най-богатите граждани на Америка“ – коментира Алекс Шефърд за „The New Republic“.9

За момента поведоха във високото ноу-хау - изобретиха по-бърз от най-бързия китайски компютър. Но само техното няма да ги спаси! Пазарът означава платежоспособно население, а то вече не в щатите. Обратно - американски специалисти бягат на Изток! А китайските учат там и се връщат в Китай. През 2017 г. рекордните 480 000 китайски студенти, които са учили в чужбина, се завръщат в родината. Според китайското министерство на образованието до 2016 г. около 70% до 80% от китайските студенти в чужбина в крайна сметка са се завърнали да живеят в КНР. 57% планират да се завърнат след няколко години в САЩ, 9% искат незабавно да се приберат и само 13% възнамеряват да останат в Щатите, но не завинаги! Вж. https://macropolo.org/who-loses-from-restricting-chinese-s…/.

Американските власти се опитват да държат населението на къса каишка, тъпчат бедните и имигрантите по затворите, но в Силиконовата долина започнаха протести срещу политиката на Тръмп да разделя деца-имигранти от родителите им, срещу практиката корпорации като Гугъл, Амазон...да продават технологии за преследване на службите за сигурност, срещу връзката на технологичните гиганти с ЦРУ и ВПК-то....Вж тук: https://www.cnbc.com/…/tech-ceos-are-losing-unilateral-powe…Компании като DeepMind забраниха използването на свои разработки за военни цели и за преследване: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-upustil-promyshlennuyu-revolyutsiyu-ne-propustit-tsifrovuyu/

Дедоларизацията върви с пълна сила, осигурят ли си експортен пазар, който да замести американския, от доларови резерви вече няма да има такава нужда. В момента все още икономиките на Япония и Китай са зависими от потребителите в САЩ. Затова е в техен интерес да държат резерви. Внезапен колапс на долара би създал глобална икономическа криза. Абе, Путин и Си не са откачени...Но доверието в американската валута пада и процесът е необратим. Въпросът е не дали, а кога ще се срине. По този въпрос („When Will the U.S. Dollar Collapse“) в Google излизат ок. 51 500 000 резултата. В повечето статии се дават препоръки какви мерки да предприемат притежателите активи, деноминирани в долари. Докато има кой да ги купува, ФЕД ще ги печата, а Тръмп ще се опитва да се пазари с частната печатница да държи лихвите ниски (скоро ги вдигнаха)...История на опитите за контрол над ФЕД обаче е доста нещастна...Според специалисти Тръмп има повече възможности за влияние, но това е краткосрочен тренд... Вж "Dick Bove: Trump will eventually clash with the Federal Reserve, turning monetary policy into a political activityhttps://www.cnbc.com/2018/07/02/dick-bove-trump-will-eventually-clash-with-the-federal-reserve.html?recirc=taboolainternal.

„Нека си представим, че Южна Корея и Япония стигнат до извода, че САЩ вече не са надежден гарант за тяхната сигурност и трябва да осигурят собствената си отбрана, което би могло значително да намали връзката им с долара“ – отбелязва проф. Бари Ейхенгрийн, автор на книгата „Как функционират глобалните валути: минало, настояще и бъдеще“, 2018 г. Според него дните на долара като господстваща резервна валута ще приключат „по-скоро, отколкото се очаква“. Скоростта на промяната ще зависи от действията на Доналд Тръмп.“: https://qz.com/1150533/the-dollars-days-as-the-worlds-most-important-currency-are-numbered/. Прогнозата му се сбъдва: Натискът, упражняван от Вашингтон, накара блока от държавите в АСЕАН, както и Австралия, Китай, Индия, Япония, Нова Зеландия и Южна Корея да оставят старите спорове и да сключат предсрочно споразумението RCEP (регионално всеобхватно партньорство на 16-членния икономически азиатско-тихоокеански блок, обединяващ три от четирите най-гъсто населени държави в света, както и две от трите най-големи икономики). На 1 юли 2018 г. в Токио на срещата на върха на RCEP, Шиндзо Абе заявава: „Тъй като сме изправени пред опасността от нарастващия протекционизъм, всички ние в Азия трябва да се обединим, защото бъдещето ни зависи от това дали можем да продължим да издигаме нашия водещ принцип за свободна и справедлива търговия.“ Според д-р Мохан Гурусамми (Индия), „RCEP се очерта като жизнеспособна алтернатива на TTIP и може да помогне на азиатските страни да преодолеят вътрешните противоречия и да разрешат стари спорове. Ако Китай започне да инвестира в производствения сектор в Индия, това ще създаде десетки хиляди работни места, както и нови възможности за индийски износ, което в крайна сметка ще реши глупавия териториален конфликт“. Преговарящите трябва да се срещнат в средата на юли в Тайланд, за да разгледат премахването на тарифите и установяването на правила за свободна търговия в региона. Очаква се отново да се срещнат през август в Сингапур, за да се подготвят за окончателна среща през ноември. Блокът има всички шансове да се превърне във водеща световна икономическа асоциация. Според Световната банка общият БВП на участниците се е увеличил от 21,9 трлн. до 25,5 трлн. дол. между 2012 и 2017 г. Делът им в световния БВП е скочил от 29,3% на 31,6% през същия период. Освен това населението в него наброява 3,5 милиарда души, което е 47,5% от населението на света: https://sputniknews.com/asia/201807101066229452-asia-trade-bloc. На 28 април, 2018 г. Си Цзинпин и Нарендра Моди на неофициална среща в Китай се договориха за усъвършенстване механизмите за комуникация между въоръжените сили и обезпечение на мира по приграничните територии. Обсъждани са не толкова проблемите, колкото огромният потенциал на двустранното сътрудничество. Въпреки класическите противоречия между Дракона и Слона, след влизането на Индия (заедно с Пакистан) в ШОС, отношенията помежду им се променят в положителна посока. Нараства търговско-икономическият оборот, все по-интензивни стават културният обмен и регулярните срещи между лидерите на двете страни на международни мероприятия: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-indiya-nezamechennaya-vstrecha-globalnogo-masshtaba/ .

В бъдеще постепенно ще се премине към цифрова икономика, при която не частни структури, а правителствата ще контролират процеситте. Ще оцелее ли bitcoin? „В казиното, но не и другаде“: https://qz.com/…/the-dollars-days-as-the-worlds-most-impor…/

Не случайно в В Италия се състоя ежегодната среща на Белдербергите: https://www.youtube.com/watch?v=uy3AJfGzfBM, а престъпната клика, узурпирала властта в България се напиня да заграби на макс все що е останало неокрадено! Това е, което Деивид Харви нарича "НАТРУПВАНЕ ЧРЕЗ ОТНЕМАНЕ"!: „приватизацията, разграбване, лишения въз основа на хищничество, измама, насилие.., характерни за първоначалната фаза, за дълбоката историческа география на натрупването“, „лешояден капитализъм“, отнасящ се за „канибалистичните практики и принудителни девалвации, прикрити зад фрази като „хармонично глобално развитие“.

Ето защо, ако не ги спрем (а сега е моментът), и кожата от гърба ни ще съдерат!

