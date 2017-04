/Поглед.инфо/ В първата си реч като директор на ЦРУ, Maйк Помпео обяви война на свободата на словото, а не на истинските противници на САЩ. От гледна точка на Помпео, разкриването на истината може да се окаже престъпление; и главният прокурор Сешънс побърза да подчертае, че негов "приоритет" е арестуването на Джулиан Асанж.

"Доктрината Помпео" е насочена срещу всички големи медийни издания и правозащитни организации. Критикувайки WikiLeaks, на което издание съм главен редактор, Помпео нарече медията "враждебна неправителствена разузнавателна служба," оръжие, насочено срещу конституционните права на американците да получават честна информация за своето правителство. Това обвинение е най-пресният пример в дългата поредица от безуспешните опити на бюрократи от миналото и настоящето, да обявяват за престъпници онези, които разобличават техните нередности. Президентът Теодор Рузвелт разбираше, че не трябва да се отстъпва пред тези "глупави и коварни хора, които се опитват да обявяват за престъпление, опитите да се каже истината за администрацията тогава, когато администрацията е виновна поради некомпетентност, или поради други недостатъци." Такива опити "от само себе си представляват престъпление срещу нацията", изтъква Рузвелт. Президентът Тръмп и неговите съветници трябва да се вслушат в тези думи.

Джулиан Ассанж: директор ЦРУ ведет войну против тех, кто говорит правду

В своем первом публичном выступлении в качестве директора ЦРУ Майк Помпео (Mike Pompeo) решил объявить войну свободе слова, а не настоящим противникам США. Он раскритиковал WikiLeaks, где я являюсь главным редактором, назвав эту организацию «негосударственной враждебной разведывательной службой». С точки зрения Помпео, раскрытие правды об администрации может быть преступлением, на чем генеральный прокурор Джефф Сешнс (Jeff Sessions) поспешил сделать акцент, назвав мой арест «приоритетом». Как сообщили информационные издания, федеральная прокуратура рассматривает возможность выдвижения обвинений против членов WikiLeaks, в том числе обвинений в заговоре, краже государственной собственности и нарушении Закона о шпионской деятельности.

Вся эта риторика, призванная подавить свободу слова, стала реакцией на начало публикации на сайте WikiLeaks серии документов, получивших название Vault 7. Документы Vault 7 представляют собой доказательства некомпетентности и других недостатков ЦРУ. Сюда относится тот факт, что агентство — ценой миллиардов долларов, взятых из карманов налогоплательщиков — создало целый арсенал компьютерных вирусов и хакерских программ, над которым оно очень быстро потеряло контроль, после чего попыталось скрыть свои ошибки. В этих документах также говорится о попытках ЦРУ заразить наиболее популярные потребительные товары и системы автомобилей компьютерными вирусами.

Когда директор ЦРУ, являющийся неизбранным государственным чиновником, публично очерняет такой ресурс, как WikiLeaks, называя его «мошенником», «трусом» и «врагом», это служит или должно служить предостережением для всех журналистов. Следующий неподтвержденный фактами тезис Помпео о том, что WikiLeaks - это «негосударственная враждебная разведывательная служба», является оружием, направленным против конституционного права американцев получать честную информацию о своем правительстве. Это обвинение стало очередными примером в длинной череде безуспешных попыток бюрократов прошлого и настоящего сделать преступниками тех, кто разоблачает их недостатки. Президент Теодор Рузвельт понимал, что нельзя уступать тем «глупым и вероломным людям, которые пытаются назвать преступлением попытки рассказать правду об администрации тогда, когда администрация виновна в некомпетентности и других недостатках». Такие «попытки сами по себе являются преступлением против нации», — писал Рузвельт. Президенту Трампу и его советникам стоит прислушаться к этому совету.

Слова имеют значение, и я полагаю, что Помпео действительно подразумевал это, говоря, что «Джулиан Ассанж не имеет свобод, гарантированных Первой поправкой. Он не гражданин США». Это утверждение просто не соответствует действительности. И оно лишний раз подчеркивает, насколько опасно давать неизбранному чиновнику и главе агентства, чья работа предполагает постоянную ложь и попытки сбить всех с толку, право быть единственным арбитром правды и толкователем Конституции.

Помпео продемонстрировал совершенную неспособность к иронии, когда он предложил WikiLeaks «сосредоточиться на авторитарных режимах в нашем мире, которые на самом деле подавляют свободу слова и любое недовольство» — хотя он сам только что призывал к наступлению на свободу слова. Получается, что Помпео можно поставить в один ряд с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (257 934 документа, опубликованных на сайте WikiLeaks), президентом Сирии Башаром аль-Асадом (2,3 миллиона документов) и диктатурой Саудовской Аравии (122 609 документов), потому что все они пытались, но не смогли подвергнуть WikiLeaks цензуре.

Не так давно Помпео был фанатом WikiLeaks. 24 июля Помпео опубликовал в Твиттере злорадное сообщение: «Вам нужны новые доказательства того, что президент Обама был в курсе ситуации? Попался! WikiLeaks опубликовал 19 252 электронных письма членов НКДП». Помпео нравился сайт WikiLeaks, когда на нем публиковались материалы, разоблачающие недостатки его политических соперников. Но как только наши публикации стали затрагивать самого Помпео и его соратников, WikiLeaks превратился в объект для преследования. Позже Помпео удалил этот твит, но, как он убедился, в цифровую эпоху скрывать правду очень трудно. Нельзя сегодня любить правду, а завтра уже пытаться ее заглушить и посадить в тюрьму того, кто ее публикует.

Будучи еще кандидатом в президенты, Трамп написал в Твиттере: «Нечестные СМИ не обратили почти никакого внимания на невероятные данные, опубликованные WikiLeaks». В прошлом месяце президент упомянул WikiLeaks 164 раза, заявив: «Я люблю WikiLeaks».

Very little pick-up by the dishonest media of incredible information provided by WikiLeaks. So dishonest! Rigged system!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2016

Всеми демократическими правительствами руководят несовершенные люди. В диктатурах дела обстоят еще хуже: «мягкий диктатор» — это миф. Эти люди, как демократы, так и диктаторы, совершают ошибки и преступления и зачастую служат скорее себе, чем своим странам. Именно они и становятся объектами публикаций WikiLeaks.

«Доктрина Помпео», находящая отражение в его выступлениях, направлена против всех серьезных новостных изданий и правозащитных организаций, от ProPublica и Amnesty International до Human Rights Watch. Заявления о том, что WikiLeaks или эти организации каким-то образом являются «разведывательными агентствами», настолько же абсурдны, как и утверждение, что ЦРУ — это информационное издание. И журналисты, и разведывательные агентства ищут и защищают свои источники, собирают информацию и пишут доклады, но на этом сходство между ними заканчивается. Мир не может себе позволить — и наша конституция это запрещает — чтобы власти затыкали рот организациям, чья работа заключается в обеспечении прозрачности и в информировании американской и мировой общественности.

Фундаментальные принципы свободы слова и свободы прессы, а также принцип взаимозависимости свободы и безопасности уходят своими корнями в эпоху основания Республики. Имена тех, кто путем подавления и преследования правды пытаются достичь своих ограниченных целей, неизбежно забываются. В честной борьбе, как когда-то написал Джон Мильтон, правда всегда одерживает победу.

