/Поглед.инфо/ Икономическата разруха, последвала Майдана, отвори много възможности за обогатяване на „революционния елит” чрез „сиви” схеми и спекулации със съветската собственост. Сега в Украйна е в ход нова машинация, замаскирана под благовидния предлог за оптимизация по „европейски модел”, този път в такава чувствителна област като енергетиката. Чрез подобна „реформа” електроснабдяването „се предава” на три фирми от „сенчестата” структура на Порошенко.

Впрочем, схемата е добре известна на българския потребител: след разпарчетостване на българското електроснабдяване от правителството Сакскобургготски по „европейски модел” на три части, „предадени” непосредствено след това на три „сенчести” фирми, т.нар. цена на тока скочи с 1000% (хиляда процента)...

Братя украинци, не е ли време за нов Майдан...

(рус.ез.)

Электрическая афера Порошенко: во сколько обойдется украинцам европейский энергопакет

Экономическая разруха, наступившая после Майдана, открыла массу возможностей «революционной» элите обогащаться за счет серых схем и спекуляций на советской собственности. Сегодня на Украине назревает новая махинация, призванная замаскировать вывод средств из страны под благовидным предлогом оптимизации, на этот раз в такой проблемной сфере, как энергетика. Показательно, что по времени реформа электроснабжения совпала с продажей трех «облэнерго» теневой структуре Порошенко.

В настоящее время братья Суркисы готовятся продать энергосетевые компании Тернополя, Львова и Прикарпатья в обмен на возвращение средств, которые застряли в национализированном Порошенко «Приватбанке». Фактически речь идет о банковском шантаже президентом ради получения энергетических активов.

Поводом к утечкам о формировании Порошенко собственного «энергопакета» стало решение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заменить систему оплаты за электроэнергию. Вместо прежней схемы «затраты плюс» вводится так называемое RAB-регулирование (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала). Главная цель рокировки заключается в поиске средств на модернизацию электросетей Украины, износ которых составляет 70-80%.

Суть новой системы оплаты заключается в следующем. Раньше тариф включал себестоимость электричества и уровень рентабельности поставщика, то есть прибыль установленной величины. При такой схеме все затраты, включая коррупцию и потери от износа сетей, составляющие на Украине 10-12%, включались в себестоимость, то есть перекладывались на плечи плательщиков. Такая схема вызывала рост тарифов и избавляла поставщиков от необходимости модернизировать электросети. Принцип RAB заменяет фиксированную ренту поставщика уровнем дохода на капитал, вложенный из прибыли. Увеличиваясь, он должен снижать себестоимость электроэнергии для потребителей и обеспечивать средства на модернизацию электросети, а также стимулировать поставщика на рост капитализации и поиск инвестиций. RAB-регулирование зарекомендовало себя в странах Восточной Европы.

Например, в Румынии таким образом за семь лет удалось сократить изношенность сетей с 75% до 48%. Однако на Украине успешный европейский опыт не прижился ещё 16 лет назад, поскольку майданные реформаторы пошли на откровенный подлог, заменив в расчете нормы прибыли реальные инвестиции на стоимость активов. Это значит, что владельцы предприятий ТЭК на ровном месте будут получать прибыль только за то, что в свое время за бесценок сумели прибрать к рукам советские активы. Естественно, что полученную дармовую прибыль они будут выводить за рубеж, либо вкладывать в банк под те же самые проценты.

Именно поэтому инициатива Ющенко ещё в 2001 году при ставке 17% обернулась выводом 95-100% прибыли с каждого из пяти задействованных в эксперименте «облэнерго». Похоже, что новые майданные власти также решили нагреть руки на манипуляции с оплатой за электроэнергию. Однако если в 2000-е годы RAB-регулирование вводилось локально, то теперь в эксперимент собираются вовлечь всю страну. «Энергетическое лобби» уже подготовило для беспрепятственного воровства поправки, позволяющие в разы увеличить норму прибыли. Уже через три года после перехода на RAB-тариф норма прибыли на амортизационный капитал составит 14,79%. Правда, сегодня рента более низкая – 12,5%, однако она вводится не с вновь созданных мощностей, а со старых советских активов, которые на момент приватизации стоили в 10 раз дешевле. Например, стоимость «Днепроблэнерго» с 2012 года выросла с 1,32 млрд гривен до 12 млрд гривен, а «Киевэнерго» - с 56,5 млн долларов до 482 млрд долларов. Таким образом, афера с новомодными RAB-тарифами призвана обеспечить олигархам ренту с приватизированных советских активов ТЭК, а вовсе не улучшить энергообеспечение Украины. При этом дальнейшее обогащение майданной элиты также будет происходить за счет ограбления простых украинцев, которые теперь будут платить за свет и тепло больше, чем при старой коррупционной системе.

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