/Поглед.инфо/ Най-близкото обкръжение на Сталин - ветераните от Политбюро и свидетели на кървавото му управление, се уплашили от нови масови чисти в техните редици. Само смъртта на лидера през март 1953 г. била в състояние да спре вълната от репресии, които разтърсват страната след октомврийския конгрес на партията. Именно атмосферата на недоверие, породила популярната и до днес версия за убийството на Сталин.

Версията за „кървавото управление” на Сталин, като мотив за неговото убийство, отдавна е опровергана от историческата наука. Интерес в случая представлява кому е изгодно преиначаване на един от най-мрачните епизоди от съветската история, – убийството на Сталин, в момент, когато популярността на тази личност неимоверно нараства не само в Руската федерация, но и по целия свят; при това в навечерието на парламентарните избори в Русия, където дейността на Владимир Путин все по-често се сравнява с дейността на Йосиф Сталин, като деец, възстановил мощта и влиянието на Русия на световната арена.

(рус.ез.)

Мучительная смерть Иосифа Сталина. Кто убил кровавого диктатора?

Вечером 28 февраля 1953 года Иосиф Сталин собрал на ближней даче в Кунцево своих ближайших соратников. Гости смотрели кино, разъехались под утро, когда Сталин пошел спать. По одной из неофициальных версий Сталин покинул гостей после бурного спора с Кагановичем и Ворошиловым.

На следующий день Сталин из кабинета не выходил. Прислугу и дежурных к себе не вызывал. Зайти в его комнату без приглашения никто не отваживался. Около 22 часов сотрудник охраны взломал дверь и обнаружил Сталина на полу рядом с диваном. На вожде была вчерашняя одежда. Говорить он не мог. У Иосифа Сталина случился инсульт. Агония продолжалась несколько дней. Смерть наступила 5 марта 1953 года. Такова официальная версия. Однако до сих пор вокруг смерти советского руководителя остается много тайн. Существует предположение, что Сталина могли убить.

«Страх и ненависть к престарелому тирану были настолько сильны, что, казалось, воздух пропитан ими», - пишет посол США в СССР о последних месяцах жизни советского лидера, который более 30 лет был вождем Коммунистической партии СССР. Возвышение Иосифа Сталина во власти сопровождалось жесткими методами подавления любой критики в его адрес. Сам Ленин незадолго до смерти призывал сместить Сталина, которого называл «грубым», и который в итоге стал виновником, возможно, самого кровавого геноцида в истории.

Здоровье и память подводят Сталина

В послевоенные годы в период начала «холодной» войны здоровье Сталина, повинного в гибели миллионов людей, начало ухудшаться. На протяжении жизни вождь народов страдал множеством заболеваний. Будущий диктатор родился со сросшимися пальцами на левой ноге (синдактилия). В 7 лет он переболел оспой, шрамы от которой остались на всю жизнь. В 12 лет попал под конный экипаж и получил тяжелое увечье руки, от которого не смог оправиться. Помимо этого, в детстве Иосифа и его мать бил отец. Во взрослом возрасте Сталин страдал псориазом (заболевание, вызывающее огрубление и воспаление кожных покровов).

Когда Сталину исполнилось 70, у него появились проблемы с памятью. Он стал быстро уставать. Началась физическая деградация. Лечащий врач Сталина Владимир Виноградов диагностировал у вождя острую гипертонию и назначил ему курс лечения, прописав соответствующие таблетки и уколы. Доктор Виноградов также порекомендовал Сталину снять с себя часть ответственности за руководство страной. Естественно, вождь заподозрил врачей в заговоре. Отказался принимать таблетки и уволил Виноградова.

Ухудшение здоровья совпало с его стремлением смягчить политический курс страны, что редко случалось с вождем коммунистической партии СССР. За несколько месяцев до смерти Сталина состоялся XIX съезд КПСС, где советский лидер призвал ограничить применение военной силы за рубежами Советского Союза. Однако Георгий Маленков, его ближайший соратник, ставший после его смерти председателем Совета министров СССР, выступил с докладом, в котором подчеркнул необходимость дальнейшего участия Москвы в военных конфликтах за пределами СССР в интересах поддержки социалистических революций в других государствах. Впоследствии это стало одним из основных проявлений «холодной» войны. Впервые за годы сталинского правления съезд поддержал линию Маленкова, а не вождя.

Тогда Сталин ужесточил репрессии. На самом деле чистки и не прекращались. На новые репрессии его сподвигли результаты XIX съезда, а также письмо доктора Лидии Тимашук, врача кремлевской поликлиники. В этом письме она обвиняла прежнего врача Сталина, доктора Виноградова, а также восемь медиков еврейского происхождения в недобросовестном лечении высокопоставленных партийных деятелей и военных.

Не дожидаясь подтверждений, Сталин приказал арестовать врачей. Медиков пытали, дело стало известно, как заговор «врачей-вредителей». По всей стране преследованию подверглись 37 докторов, 17 из которых были евреями. В результате чего, антисемитская паранойя перекинулась на все общество. В конце 1953 года бесследно исчез секретарь Сталина. 15 февраля при странных обстоятельствах был расстрелян глава личной охраны вождя.

Ближайшее окружение Сталина, ветераны Политбюро, свидетели его кровавого правления, испугались новых массовых чисток своих рядов. Только смерть вождя в марте 1953 года смогла остановить прокатившуюся по стране после октябрьского съезда партии волну репрессий. Именно атмосфера недоверия породила популярную по сей день версию об убийстве Сталина. Официально считается, что советский вождь умер от инсульта.

Лаврентий Берия. Возможный исполнитель

Когда диктатора обнаружили на полу в комнате, первым на помощь пришел его самый преданный соратник, Лаврентий Берия. Однако был он весьма нетороплив. Говорят, что Берия вызвал врачей только через сутки после инсульта. Профессора Академии медицинских наук срочно собрали экстренный консилиум, чтобы спасти самого могущественного человека Советского Союза. Для выработки правильного лечения создали медицинскую комиссию, которую возглавил лично министр здравоохранения Третьяков.

Агония продолжалась несколько дней. Никто из хирургов не решился на операцию или какое-либо медицинское вмешательство. В своих воспоминаниях дочь Сталина Светлана Аллилуева пишет, что иногда он открывал глаза и рассеянно смотрел на окружавших его людей. Среди них был и Берия, глава НКВД и милиции. Он сжимал руку вождя и просил его поправиться.

«Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился…» — вспоминает Светлана. Перед смертью диктатору стало трудно дышать. Вдохи и выдохи участились. Лицо из-за нехватки кислорода и нарушения кровообращения посерело.

4 марта наступило мнимое улучшение. Медсестра начала кормить Сталина с ложечки молоком. В этот момент у него случился повторный приступ, и он впал в кому. Несколько раз сердце Сталина останавливалось, но врачи возвращали его к жизни. 5 марта в 22:10 очередная попытка реанимации не удалась. Медики все еще пытались что-то сделать, когда подошел Хрущев и сказал: «Послушайте, бросьте это, пожалуйста. Умер же человек».

За полтора часа до смерти Сталина, в 20:40, состоялось заседание пленума ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР, на котором обсуждали, кто станет преемником вождя. Все так спешили похоронить Сталина и назначить ему преемника, что даже не дождались, пока вождь скончается.

Первым версию об отравлении Сталина высказал его сын Василий, у которого, как известно, были проблемы с алкоголем. Он с самого начала обвинял врачей в смерти отца, хотя эти обвинения ничем не подтверждаются. Куда более вероятным виновником может считаться Лаврентий Берия. В своих мемуарах Никита Хрущев, ставший впоследствии руководителем страны и развенчавший культ личности Сталина, пишет, что Берия как-то признался членам Политбюро: «Это я его убрал. Это я вас всех спас». Несомненно, Берия мог быть тем человеком, который встал на пути Сталина к новым чисткам в стране. На следующий день после смерти вождя Берия прекратил расследование дела о заговоре «врачей-вре вредителей», признав, что обвинения были надуманными.

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