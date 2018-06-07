/Поглед.инфо/ "В никоя друга страна от ЕС Путин не е посрещан така приятелски, както в Австрия", пише Рудолф Грубер, журналист от германския вестник Rheinische Post. Австрийските десни виждат във Владимир Путин "еталон" на политик, а техният "анти-европейски" курс се съгласува с линията на Кремъл.

Официалният повод за посещението на Путин му във Виена е 50-годишнината от газовото споразумение: през 1968 г. Австрия стана първата западна страна, която подписа такова споразумение със СССР. Посещението на Путин във Виена през 2014 г. отново беше свързано с газа: тогава австрийската енергийна компания OMV подписа споразумение с "Газпром" за изграждането на газопровода "Южен поток". Освен това OMV участва в изграждането на "Северен поток-2".

"Бизнесът с Русия е неразделна част от приятелството с Путин, дори представителите на австрийското правителство и деловите кръгове да се опитват да създадат различно впечатление." Но, подчертава авторът на статията, австрийците изпитват "първичен страх " и "чувство на зависимост от благосклонността" на Москва.

(рус.ез.)

Rheinische Post: дружелюбие австрийцев покоится на «первичном страхе» перед Россией

Ни одна другая европейская страна не настроена так дружественно по отношению к России, как Австрия, пишет Rheinische Post. Австрийские правые видят во Владимире Путине «эталон» политика, в то время как их «антиевропейский» курс согласуется с линией Кремля. Кроме того, австрийцы испытывают «первичный» страх и «чувство зависимости от благосклонности» Москвы, отмечает издание.

«Ни в одной другой стране ЕС Путина не принимают так дружественно, как в Австрии», — пишет журналист Rheinische Post Рудольф Грубер. Официальный повод его визита в Вену — 50-летие газового соглашения: в 1968 году Австрия стала первой западной страной, подписавшей подобное соглашение с СССР. Визит Путина в Вену в 2014 году тоже был связан с газом: тогда австрийский энергетический концерн OMV подписал с «Газпромом» соглашение о строительстве газопровода «Южный поток». Кроме того, OMV участвует в строительстве «Северного потока — 2».

«Бизнес с Россией неотделим от дружбы с Путиным, даже если представители правительства и экономики Австрии усердно пытаются создать иное впечатление», — отмечает автор материала. Канцлер Австрии Себастьян Курц редко следует курсу ЕС в отношении России. Например, после покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь 14 стран ЕС выслали российских дипломатов, однако Австрия демонстративно отказалась это делать. Также Курц неохотно соблюдает режим санкций и призывает к их постепенному снятию. В ходе своего визита в Москву в марте молодой канцлер был назван «путинскими СМИ» «политическим вундеркиндом» и соперником Меркель, который стремится к диалогу, а не к конфронтации.

«Самые верные союзники Путина — это Австрийская партия свободы (АПС), враждебная к ЕС политика которой согласуется со стратегическим интересом Путина по ослаблению Евросоюза», — утверждает автор. «Настало время отказаться от отвратительных санкций против России», — заявил лидер АПС и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе накануне визита Путина.

В конце декабря 2016 года АПС и «Единая Россия» заключили «соглашение о дружбе». «Политик насилия» Путин — это эталон для руководства АПС, в то время как Еврокомиссию в Брюсселе они называют «системой опекунства».

Дружелюбие Австрии в отношении России коренится в послевоенной эпохе. СССР был одной из четырёх стран, подписавших декларацию о независимости Австрии в 1955 году. С тех пор австрийцы испытывают своего рода «первичный страх» и чувство зависимости от благосклонности Москвы, резюмирует автор Rheinische Post.

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