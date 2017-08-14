/Поглед.инфо/ Още един французин се влюбва в Русия: за това говорят книгите на младия френски пътешественик Седрик Гра. По време на своя знаменит преход от Якутия до Владивосток, той намира философско уединение и "меланхолични нотки", открива сибирските простори, в които "се фокусира върху своите мисли".

Навсякъде сибиряците приемат французина "с огромно любопитство и гостоприемство." Руската щедрост и доброта го удивляват и в европейската част на Русия, където изминава обратния път на Наполеон от Москва. Заедно с писателя Силвен Teсон, двамата прекарват шест месеца на брега на езерото Байкал; навсякъде Седрик Гра изключително сърдечно се озовава за руснаците...

(рус.ез.)

Французский писатель: Если бы не родился французом, то хотел бы быть русским

Ещё один француз влюбился в Россию, - об этом говорят книги, написанные молодым путешественником из Франции Седриком Гра. У него нет русских предков, как это часто бывает с французскими коммивояжерами в российской глубинке. Тем не менее, он «хотел бы быть русским» и жить в России, поскольку считает, что обладает «соответствующим характером».

В России Седрик Гра впервые оказался по заданию издательства, которое отправило подающего надежды журналиста в Антарктику. Там он познакомился с российскими полярниками и, благодаря их рассказам, заинтересовался Русским севером, Сибирью и Дальним Востоком. Выучив полторы сотни русских слов, Седрик совершил знаменитое пешее путешествие от Якутии до Владивостока.

В сибирских просторах молодой французский писатель ищет философское одиночество и «меланхолические нотки», чтобы «сосредоточиться на своих мыслях», а также «умеренный риск», обеспечивающий возможность «проверить себя». Кроме того, здесь он ощущает себя абсолютно своим, поскольку принимают сибиряки француза «с огромным любопытством и гостеприимством». Русская щедрость и доброта удивила Седрика и в европейской части России, где он повторил путь бегства Наполеона из Москвы. Совместно с писателем Сильвеном Тессоном, который полгода провел в одиночестве на берегу Байкала, Седрик Гра проехал 15 дней на мотоцикле «Урал» и был чрезвычайно удивлен «теплой встречей», которую им оказали россияне.

Однако уникальность России француз ощутил именно в азиатской части страны, где природа «потрясающей красоты», а люди понимают друг друга, несмотря на расстояния многие тысячи километров. Седрик Гра уверен, что «родился для России». Живя во Франции, он постоянно думает, что обязательно вернется сюда, и потому стремится донести свою любовь к нашей стране до своих соотечественников. Его культурная миссия в России выразилась в открытии центра французского языка «Альянс Францез» во Владивостоке. Открыв для французов русское Приморье, Седрик Гра отправился осваивать близкий России юго-восток Украины. В Донецке он проработал четыре года до начала войны, с 2010 по 2014 год. Трагическая история геноцида Донбасса также нашла отражение в его творчестве на французском языке, приоткрыв для французов эту запретную тему.

В общей сложности Седрик Гра прожил среди русских 10 лет, посвятив России свои лучшие годы – с 24 до 34 лет. Он с удовлетворением отмечает, что в России «хорошо относятся к Франции и французам», в то время как в самой Франции документальные фильмы о России собирают большие аудитории. Однако его тревожит та волна русофобии, которая раскручивается на Западе и особенно в СМИ. Чтобы противостоять этой несправедливой политике очернительства, Седрик Гра, как мастер слова, советует России больше использовать «мягкую силу». Ведь нынешняя политика в отношении России во Франции, например, во многом основывается на том, что на культурном фронте там доминируют англосаксы, хоть это и противоречит традиции исторической конкуренции с британцами. Развенчание навязываемого негативного стереотипа России пролегает через «саморекламу» и культурную пропаганду. Седрик призывает россиян сказать всей планете: «Смотрите, какие мы замечательные», и здесь у России полное преимущество.

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