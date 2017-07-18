/Поглед.инфо/ Избирайки между икономическото развитие и борбата с корупцията, Русия е изправена пред "дилемата на затворника": как да се противостои на корупцията и в същото време да не пострадат интересите на елита? Досега Путин ефективно успява да реши тази задача: ярко доказателство е "жертвата" Улюкаев. Но опозицията набира сила и се фокусира върху корупцията. Ще се справи ли Путин?

Според някои западни медии крайната цел на „движението” на Алексей Навалний, който обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през 2018 г., е борба с властовия елит, който "слага чадър" на корупцията в Русия, поставяйки на изпитание решимостта на Путин за борба с корупцията. Подобно на много други страни в преход, границата между властта и капитала е доста размита. В момента Русия се стреми към стабилна външна и вътрешна обстановка, поради което страната се затруднява в намиране на баланс между борбата с корупцията и запазване на политическата стабилност.

Научният сътрудник Сюй Хайян от китайския Институт за политически науки счита, че в Русия постепенно се изгражда законодателна основа и система за контрол върху дейността на длъжностните лица, включително чрез сътрудничество с антикорупционните органи на други страни. Така, борбата с корупцията, започнала на политическо равнище, навлиза в нов етап.

Руският опозиционен лидер Навалний обаче е твърдо решен да продължи своето "патриотично движение."

(рус.ез.)

Дилемма путинской борьбы с коррупцией

Как побороть коррупцию и не разрушить равновесие в правящей верхушке?

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал граждан принять участие в антикоррупционном митинге в День России. Ещё до начала акции Алексей Навальный был задержан на выходе из дома. Российские правоохранительные органы обвинили его в повторном нарушении правил организации собраний и митингов и в неподчинении указаниям полиции.

Основываясь на данных российских СМИ, вечером 11 июня Навальный неожиданно изменил место проведения митинга в Москве и с помощью социальных сетей призвал граждан выйти на Тверскую улицу. До этого правительство Москвы отказало Навальному в проведении марша на Тверской улице рядом с Кремлём в связи с празднованием Дня России и одобрила проведение митинга только на северо-востоке столицы на проспекте Сахарова. Арест Навального не предотвратил проведение митинга, в конечном счёте более 100 человек из 4000 протестующих были арестованы за нарушение общественного порядка. В России примерно 50 тысяч человек приняли участие в митингах.

Этот второй крупномасштабный антикоррупционный митинг стал продолжением мартовского движения. «Фонд борьбы с коррупцией», возглавляемый Алексеем Навальным, развернул крупномасштабную борьбу с коррупцией. Основной целью протестующих являлась отставка премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также участники митинга требовали объяснения происхождения заграничной недвижимости, яхт и финансов.

В декабре 2016 года Навальный заявил о намерениях участвовать в президентских выборах 2018 года. Некоторые аналитики считают, что Алексей Навальный способен бросить вызов Путину.

По мнению некоторых западных СМИ конечной целью движения является борьба с элитами, стоящими у власти, которые «покрывают тенью» десятилетний процесс борьбы с коррупцией в России, подвергая испытанию решимость Путина в борьбе с коррупцией. Как и многие страны с переходной экономикой, российские границы между властью и капиталом несколько размыты. В настоящее время Россия находится в поиске стабильной внешней и внутренней обстановки, поэтому стране трудно найти баланс между борьбой с коррупцией и поддержанием политической стабильности.

От политической коррупции к закону по борьбе с коррупцией

Иностранный студент из Китая Цао Жань видел собственными глазами события, происходившие в марте 2017 года в Москве на Красной площади. Ему показалось удивительным, что основной контингент участников антикоррупционного движения составляли молодые люди от 15 до 25 лет, а иногда попадались даже школьники 11 лет. Среди участников митинга было много выступающих с речами, в которых участники ратовали за свободу и демократию и призывали толпу к борьбе с коррупцией.

Разгневанные молодые люди на Красной площади осмелились выразить недовольство нынешним положением. Цао Жань рассказал China Newsweek, что перед началом шествия один пенсионер, в прошлом профессор университета, выступил с речью перед молодым поколением, обратив их внимание на то, что они несут ответственность за будущий хаос в стране, что они своими действиями нарушают общественный порядок. Профессор сказал: «Вы не пережили времена полного хаоса в стране и не можете представить, что тогда ощущал народ».

В начале марта «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал в сети 45-минутный документальный фильм-расследование об имуществе и доходах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Почти десять лет назад, в декабре 2007, Путин по сути передал власть Дмитрию Анатольевичу. Когда Times брала интервью у Владимира Путина, репортёр спросил у президента: «Как решить проблему коррупции в России?» На что Путин, не раздумывая, ответил: «Сложно». Описывая сложившуюся ситуацию с борьбой против коррупции, Путин сказал: «Мы пока не смогли добиться успеха в решении данной проблемы, ситуация трудно поддаётся контролю».

Согласно исследованию, проведённому в мае того же года американским институтом Гэллапа, в России среди 1500 опрошенных, 83% считают, что коррупция в правительстве очень распространена. Другие 63% опрошенных считают, что правительство прикладывает недостаточно усилий для борьбы с коррупцией.

Коррупция в России уже давно укоренилась. Советская система отличалась высокой централизованностью. В тот период начала формироваться номенклатура, а в брежневский период она расширилась и стабилизировалась.

После распада Советского Союза российское общество постепенно утратило традиционные моральные ограничения, основой общества теперь являются деньги. Исследователь социальных наук в китайском Институте политических наук Сюй Хайян считает, что Россия унаследовала всепроникающую коррупцию.

В ускоренном процессе приватизации из-за отсутствия эффективных механизмов надзора, учитывая трудности связанные с перестройкой общественного порядка, страна находилась в тяжёлом финансовом положении. Властные органы и чиновники благодаря сложившейся ситуации смогли сильно обогатиться путём незаконного присвоения государственной собственности.

Путин сказал в интервью Times: «Некоторые люди и компании гнались за материальными богатствами, и тогда была хорошая возможность накопить деньги».

В самом начале ельцинского периода Путин, чтобы проникнуть в политические круги, не ставил во главу угла борьбу с коррупцией. Исследователь китайского Института права Лю Хунянь в интервью China Newsweek рассказал: «31 декабря 1999 года, когда Ельцин решил досрочно покинуть президентский пост, Путин оказался одной из фигур, не имеющих политического влияния».

На данный момент среди политического истэблишмента есть немало чиновников, ностальгирующих по прошлому руководству страны. Наиболее явным примером является период с 2000 по февраль 2004 года, когда пост председателя Правительства занимал Михаил Касьянов. Политик публично заявлял о недоверии к нынешнему президенту. Работавший с 24 лет в Государственном плановом комитете (Госплане), Касьянов представлял советскую интеллектуальную элиту. После распада СССР, во время президентства Ельцина, он занимал должность первого заместителя министра финансов, впоследствии был назначен министром финансов.

На следующий день после того, как Путин стал президентом, Владимир Владимирович взял на себя командование в чеченской войне. Новому президенту было необходимо установить свою политическую власть, и он прибегнул к авторитарным методам.

Что касается внутренней политики, Путин предложил реализовывать модель «регулируемой демократии». Это означает, что люди, как и в любом демократическом государстве, будут принимать участие в выборах, а государство уже будет решать, кого конкретно назначить на ту или иную должность. Таким образом, он надеялся укрепить политическую систему.

В то же время Путин реализовывал принцип «отделения олигархов от политики», запрещая элитам вмешиваться во внутренние и внешние дела страны. С тех пор российские правоохранительные органы начали тщательно проверять таких деятелей, как Гусинский, а также чиновников, которые могли заниматься противозаконной деятельностью. К примеру, в 2004 году был арестован глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, один из богатейших людей в мире. В январе того же года, за две недели до президентских выборов, Михаил Касьянов был отправлен в отставку из-за возможного заговора против Путина.

Несмотря на это, Лю Хунянь полагает, что Путин старался сдерживать «войну олигархов», именно такой метод он выбрал в борьбе с коррупцией. Например, в 2006 году Россия присоединилась к Конвенции ООН против коррупции и стала одним из 52-х государств подписавших этот документ, показав миру, что Россия готова бороться с коррупцией.

Тем не менее, за первые восемь лет президентства Путина уровень коррупции в стране не снизился, вплоть до того, что антикоррупционное законодательство в стране не стало препятствовать борьбе со взяточничеством.

Профессор китайской Академии социальных наук Института Восточной Европы Пан Дапэн, а также директор Евразийской академии общественных наук Китая Цэн Чжуаньвэнь в 1992, 1994, 1999, 2003 годах и даже в апреле 2008 года выступали с предложениями помочь России в выработке законодательной базы для борьбы с коррупцией, но все их проекты были отвергнуты.

7 мая 2008 года Дмитрий Медведев, пришедший на смену Путину, определил борьбу с коррупцией как одно из основных направлений внутренней политики. Через две недели после вступления в должность новый президент провёл совещание, посвящённое антикоррупционной борьбе, а также отметил, что «коррупция в России стала системной проблемой».

Кроме того, Дмитрий Медведев выполнил предвыборное обещание и объявил об официальном запуске «Национального плана противодействия коррупции». Бывший преподаватель Санкт-Петербургского университета был назначен ответственным за разработку законов в антикоррупционной сфере.

21 мая 2008 года Госдумой России был создан временный комитет по противодействию коррупции, отвечающий за разработку соответствующих законов.

31 июля того же года Медведев подписал документ о разработке «Национального плана по противодействию коррупции», включающего в себя: принятие законов и нормативных актов по борьбе с коррупцией, совершенствование государственного управления (то есть административная реформа), повышение уровня юридической грамотности среди населения.

С введением этого плана президентом России был создан Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции под личным руководством администрации президента для координации деятельности административной системы. Между тем, генеральная прокуратура выполняет функции по координации правоохранительных ведомств, для проведения антикоррупционной деятельности.

Под давлением руководства страны в этот раз антикоррупционное законодательство появилось достаточно быстро. В октябре 2008 года на рассмотрение в Государственную Думу был передан проект по борьбе с коррупцией. 19 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект по борьбе с коррупцией. Через три дня Федеральное Собрание утвердило данный законопроект, а 25 декабря Медведев подписал закон «О противодействии коррупции».

После принятия этого закона государственные служащие, их дети и супруги обязаны были предоставлять сведения о доходах и имуществе. В мае 2009 года Медведев принял пять поправок, уточняющих детали системы декларирования имущества. К государственным служащим и местным административным лицам в список тех, кто должен подавать декларацию, были добавлены сотрудники судов, прокуратуры, полиции, армии, органов безопасности, избирательных органов и даже руководители государственных компаний. Месяцем ранее президент Дмитрий Медведев и Владимир Путин опубликовали на официальном сайте информацию о своих доходах и имуществе и своих семей.

В апреле 2010 года, Медведев подписал «Государственную антикоррупционную стратегию Российской Федерации», обязав всех вышеперечисленных лиц в течение следующего года выполнять антикоррупционные законы и соответствующие поправки к уголовному и административному праву.

Сюй Хайян считает, что Россия постепенно занимается строительством законодательной базы, системы контроля над деятельностью чиновников, налаживает механизм сотрудничества по антикоррупционным вопросам с другими странами. В России борьба с коррупцией уже началась на политическом уровне и переходит на новый этап.

Усиливается ли борьба за власть?

15 ноября 2016 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был пойман при получении взятки от представителей компании Роснефть. Чиновник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере двух миллионов долларов США.

Улюкаев был уволен и арестован, а Роснефть в итоге успешно приобрела госпакет акций компании «Башнефть». Роснефть выполнила свои обязательства и перечислила 330 миллиардов рублей на счёт Федерального казначейства.

Следственный комитет России сообщил, что министр должен был получить эти деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила Роснефти реализовать сделку по приобретению 50% акций компании «Башнефть».

Сотрудники ФСБ наблюдали за Алексеем Улюкаевым достаточно долго, и только спустя год смогли найти обоснованные доказательства с помощью отслеживания телефонных разговоров. На месте проведения сделки Улюкаева ждали сотрудники спецслужб.

Неожиданный арест и увольнение Алексея Улюкаева вызвали волнение в политических кругах. Со времён распада СССР это один из самых громких случаев ареста высокопоставленного чиновника. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил сильное удивление в связи со случившимся и сказал: «По моему, это весьма серьёзное обвинение, надеюсь, расследование будет проводиться максимально объективно».

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента Российской Федерации Михаил Федотов заявил: «Невозможно подозревать во взяточничестве такого человека как Улюкаев, правоохранительные органы обязаны опубликовать аудио- и видеоматериалы в общественном доступе в качестве доказательства».

Многие аналитики утверждают, что это дело лишь обострило борьбу за власть на уровне политических элит. Генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, некогда занимавший пост помощника президента, выразил несогласие с выдвинутым обвинением в адрес Улюкаева.

Консультант, эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в интервью China Newsweek заявил: «Я не вижу, что в России существует какой-то антикоррупционный механизм, это всего-навсего инструмент для удержания власти российскими элитами, к тому же данная ситуация создаёт иллюзию деятельности для российских избирателей».

Тем не менее Лю Хунянь считает, что оценивать насколько эффективно то или иное государство борется с коррупцией можно только с точки зрения унифицированности законов, то есть насколько качественно составлена законодательная база, а вовсе не с нравственной точки зрения. Политика, направленная на борьбу с коррупцией, безусловно, имеет нравственное начало, и лишь стабильное, упорядоченное и надёжное законодательство является основой антикоррупционной борьбы.

«Лишь верховенство законов в государстве способно качественно бороться с коррупцией, когда все дела ведутся в соответствии с установленным порядком, тогда борьба с коррупцией становится легитимной, в противном случае всё это завязнет в нравственных перипетиях, и в таком случае из этого ничего не выйдет», — сказал Лю Хунянь.

Сразу после инцидента на следующий день Путин потерял доверие к Улюкаеву и подписал указ об отправке в отставку чиновника. Дмитрий Медведев заявил, что дело нужно расследовать «очень тщательно».До сих пор расследование ещё не закончено, 26 апреля 2016 года Московский городской суд продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 15 июля 2017 года.

Расследованием занимается ФСБ и главное следственное управление по особо важным делам Следственного комитета России (СКР). Последние несколько лет они активно сотрудничают и надеются, что объединение сил поможет расследовать это особо крупное дело и арестовать.

В июне 2016 года было возбуждено два уголовных дела по обвинению в получении взятки в особо крупном размере: первое было предъявлено губернатору Кировской области Никите Белых, второе — мэру города Владивосток Игорю Пушкареву. Оба были отстранены президентом от ранее занимаемых должностей и привлечены к уголовной ответственности.

Статистические данные говорят о том, что на данный момент в России имеется 12 федеративных структур, отвечающих за предотвращение коррупционной деятельности в стране. За исключением главного следственного управления по расследованию особо важных дел СКР и ФСБ, МВД России также несёт ответственность за задержание коррупционеров.

Генеральная прокуратура РФ несёт ответственность за контроль и координацию работы, направленной на борьбу с коррупцией. Министерство юстиции отвечает за законотворчество в антикоррупционной сфере. Министерство экономического развития отвечает за часть, касающуюся законотворчества в экономической области. Министерство труда и социальной защиты РФ отвечает за проверку имущества чиновников, а также обязано докладывать о возникающих конфликтах.

Ранее учреждённый президентом в 2010 году антикоррупционный совет был повышен до антикоррупционного комитета. Лю Хунянь сказал, что Совет несёт ответственность за разработку стратегии по борьбе с коррупцией в России, и раз в два года составляется национальный план противодействия коррупции. Данный комитет также подразделяется на несколько «подкомиссий», которые занимаются исследовательской работой в антикоррупционной сфере.

Следует отметить, что в декабре 2013 года Путин, помимо антикоррупционного комитета, учредил «Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции» непосредственно под управлением президента, в целях реализации антикоррупционной политики, контроля за исполнением законов и нормативных актов по борьбе с коррупцией, согласования антикоррупционной деятельности с другими странами.

Лю Хунянь в интервью выразил, что по сравнению с антикоррупционным комитетом, Совет при Президенте РФ по антикоррупционной деятельности больше сосредоточен на создании стратегии по борьбе с коррупцией. Данные организации были созданы по причине того, что работа правоохранительных органов полностью подчинена Генпрокуратуре РФ, что никак не может способствовать эффективному противодействию коррупции.

Президент России Владимир Путин создал антикоррупционный комитет, который обязан исполнять все положения, закреплённые в Конвенции ООН против коррупции, и усиливать антикоррупционное международное сотрудничество.

Борьба с коррупцией в центре внимания

Проблема коррупции укоренилась в России и на данный момент ситуация еще более критическая, чем прежде. Коррупция в России существует уже не просто в денежной или натуральной форме. 20 марта 2017 года в Молдавии был опубликован доклад, в котором сказано, что с 2011 по 2014 года сумма в размере 200 миллиардов долларов, пройдя через русские компании, была внесена в небольшой молдавский банк, а затем прошла через счета других государственных предприятий.

Это судебное дело выплыло благодаря деятельности международной неправительственной организации «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP). Но председатель молдавского парламента Андриан Канду заявил, что российская сторона до сих пор не отреагировала. Даже дошло до того, что Молдавию начали подозревать в отмывании денег. Кроме того, другие страны признают, что такое масштабное преступление под силу лишь высокопоставленным чиновникам.

Лю Хунянь сказал, что нынешнюю ситуацию с коррупцией решить очень сложно, помимо противостояния интересов, есть ещё и технические проблемы. Например, различные коррупционные дела, включающие в себя отмывание денег, в большинстве своем хорошо спланированы и в них задействовано много людей. Особо крупные коррупционные суммы очень быстро перевозятся в другие страны, поэтому такие махинации очень трудно поддаются расследованию.

Россия постепенно увеличивает количество научно-исследовательских работ по методам борьбы с коррупцией. Например, в этом году Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ при поддержке Счётной палаты РФ был проведен VI Евразийский антикоррупционный форум на тему «Социальный контроль как ключевой фактор противодействия коррупции». Помимо российских учёных и исследователей были приглашены специалисты из Франции, Китая, Белоруссии и других стран. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов власти, представители международных организаций, ведущих зарубежных и отечественных научных и образовательных центров, государственных корпораций и компаний. Лю Хунянь, четыре года подряд присутствовавший на данной научной конференции, в интервью China Newsweek заявил, что российская антикоррупционная деятельность выходит на новый этап верховенства антикоррупционного законодательства, и в техническом плане постепенно переходит на третий этап развития, делая акцент на технике реализации политики. В будущем результат борьбы с коррупцией будет заметен.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный выпустил документальный фильм о расследовании имущества Дмитрия Медведева. Такой поступок очередной раз доказывает «достижения» Путина в борьбе с коррупцией за все годы президентства.

Документальный фильм Навального был выложен в сеть 2 марта. В фильме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обвиняется во владении теневой сетью коммерческих организаций, большим количеством элитного жилья, яхт и виноградников. Все это было приобретено на деньги, которые проходят через неправительственный благотворительный фонд. Общая сумма достигает 70 миллиардов рублей, что намного превышает официальный оклад чиновника.

14 апреля Правительство России официально обнародовало его декларацию. Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева в середине 2016 года немного снизились, по сравнению с прошлым годом до 8 586 974 рублей. Кроме того, премьер-министр владеет двумя старинными российскими автомобилями, своим собственным имением площадью 367 квадратных метров, а также 4700 квадратными метрами земли. На его жену зарегистрирован автомобиль марки Volkswagen Golf.

По данным опроса российского независимого центра исследования общественного мнения «Левада-Центр», после протестов 26 марта 38% россиян поддерживает это движение, а 52% опрошенных выразили недоверие к премьер-министру. Кроме того, 43% опрошенных поддержали бы отставку Дмитрия Медведева. 33% россиян придерживаются противоположенного мнения.

С 2011 по 2012 год, в России также вспыхнули антиправительственные протесты, участниками демонстраций были граждане от 40 до 60 лет и пожилые люди. Разница между этими протестам в том, что в последних протестах участвовала в основном молодёжь, получающая всю необходимую информацию из интернета.

Аналитики считают, что в период с 2012 по 2106 года, из-за ситуации с Крымом, войны в Сирии, санкций, положение российского правительство в сознании граждан укрепилось и заручилось поддержкой. Однако по причине падения цен на нефть, российская экономика столкнулась с трудностями, и доверие к российскому правительству среди граждан падает.

Для молодых людей «крымская война» не имеет никакого значения

Китайский студент Цао Жань, приехавший в очередной раз в Россию по программе обмена, заметил, что за последние несколько лет молодое поколение резко изменилось. Студент сказал: «Они презирают людей, которые смотрят телевизор и причисляют их к людям, которые не знают правды». Цао Жань считает, что «поколение Путина выросло на телевизоре», а молодежь каждый день получает много негативной информации о правительстве в интернете.

26 марта, после массовых протестов, российские телеканалы в основном вещали о храбрости русских военных на Украине и о праздновании третьей годовщины возвращения Крыма. Только англоязычный телеканал Russia Today сообщил о происходящих протестах.

Кремль специально не высказывается по поводу данных протестов. Медведев заявил, что это всё ложь, которую он не собирается комментировать, и, что данное расследование было опубликовано с очевидной политической целью. Дмитрий Медведев даже имя Навального произносит с неохотой.

На третий день после демонстрации, 29 марта, Путин и Медведев, встретившись на Земле Франца-Иосифа, выразили глубокую поддержку и доверие к друг другу. Позже на Международном арктическом форуме, Путин прокомментировал произошедшие события и заявил, что Россия на данный момент постепенно борется с коррупцией, и также отметил, что вопрос борьбы с коррупцией должен быть одним из основных направлений политики. Путин не хочет, чтобы протесты в России развивались по сценарию «арабской весны» или украинского государственного переворота. «Кто-то пытается посредством несанкционированных движений прийти к власти, а не улучшить внутреннюю ситуацию в стране. Я думаю, что это неправильно», — сказал Путин.

Некоторые аналитики считают, что антикоррупционное законодательство в России сильнее многих европейских законодательств, но вся проблема заключается в реализации. Сюй Хайянь, профессор китайской академии социальных наук в институте политики, в интервью China Newsweek заявил, что русскому народу в процессе экономического развития страны необходимо участвовать в управлении государством, в обсуждении политических вопросов, а также чем больше народ будет чувствовать честность правительства, тем больше будет доверять.

Однако если выбор между социально-экономическим развитием России или борьбой с коррупцией, то, по-видимому, Россия сталкивается с так называемой «дилеммой заключённого». Сюй Хайянь считает, если проводить антикоррупционную борьбу во главе с существующими политическими элитами, то Россия столкнется с дилеммой: как эффективно бороться с коррупцией, чтобы интересы элит не пострадали. Чтобы команде Путина побороть коррупцию и не задеть при этом существующие элиты, необходимо стремиться к балансу между ними. Россия сейчас нуждается в политической стабильности, и президент таким образом старается укрепить страну.

Представленные в Государственной думе оппозиционные партии не раз призывали правоохранительные органы проверить данные расследования Навального. Лю Хунянь считает, что, возможно, на выборах 2018 года, любое политическое движение способно повлиять на ход выборов. Допустим, что расследование Навального окажется правдой, то это может вызвать широкий общественный резонанс, так как подумают, что судебные органы умышленно скрывали результаты. Путин, вероятно, сможет отложить расследование на неопределенный срок.

Навальный открыто заявлял в интервью, что хочет остановить Путина и не позволить ему остаться у власти на четвертый срок. Лидер российской оппозиции не отменил вторую демонстрацию в День России, и намерен продолжить своё «патриотическое движение».

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