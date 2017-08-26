/Поглед.инфо/ На пръв поглед абсурдна, идеята за преразглеждане решенията на Ялтенската и Потсдамската конференции (на които на Полша са дадени територии като военна репарация), изглежда има известно основание при определени обстоятелства. И макар Путин многократно да заявява, че е недопустимо преразглеждане на резултатите от войната, в някои страни на Запад вече се работи по въпроса. Но един от крайъгълните камъни срещу преразглеждане резултатите от войната е, че нито Полша, нито Япония, са диктували условията: това правят две страни - САЩ и СССР, а в по-малка степен и Англия.

Според Варшава, властите, които са управлявали СССР и Полската народна република са били престъпни, следователно, действията им не могат да се считат за легитимни. Да разбираме ли, че всички трансфери на земя в полза на Полша също са незаконни?

Хей, германци, не е ли време да си върнете отнетите земи?

(рус.ез.)

«Эй, Германия, не пора ли вернуть отнятые земли?!»

Не пришла ли пора для пересмотра переданных Польше по условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году земель Германии, которые были «взысканы» в качестве послевоенной репарации?

Кажущаяся абсурдной на первый взгляд идея имеет право на жизнь и даже на воплощение, при определенных раскладах. И хотя В.В.Путин неоднократно заявлял о недопустимости пересмотров итогов войны, по факту их уже пересмотрели на Западе, следовательно, моральная сторона вопроса нас уже может не волновать ни коим образом. Одним из краеугольных камней против пересмотра итогов войны является то, что могут быть пересмотрены все её итоги, но позвольте, не Польша или Япония диктовала условия, а по сути две страны — США и СССР, в меньшей степени Англия, и уж совсем смешно в этом списке смотрится Франция, ни на что не способная в то время.

Сахалин. Был, есть и будет наш!

Аргумент против может звучать в том ключе, что нам придется отдать Калининградскую область и часть Сахалина. Не придется. Вот несколько интересных моментов: Существует документ от 30 апреля 1779 года «Указ Екатерины II Сенату об освобождении от податей населения Курильских островов, принявшего российское подданство».

Или вот ещё:

Указом императрицы от 22 декабря 1786 г. Коллегии иностранных дел Российской Империи надлежало официально объявить о принадлежности открытых на Тихом океане земель российской короне. Во исполнение указа была составлена на высочайшее имя записка об «объявлении чрез российских министров при дворах всех морских европейских держав, что сии открытые земли Россией не могут иначе и признаваемы быть, как империи вашей принадлежащими». Среди включенных в состав Российской Империи территорий значилась и «гряда Курильских островов, касающаяся Японии, открытая капитаном Шпанбергом и Вальтоном».

По Сахалину вообще всё просто — мы получили во владение его давно, Японцы могут курить бамбук, как говорится. Вот какие события происходили в начале XIX века: Сахалин. Хвостов и Давыдов посетили Южный Сахалин дважды — в 1806 и 1807 годах, где ими в заливе Анива было ликвидировано описанное ранее послом в Японии Резановым японское поселение. Сожжено два небольших судна и взято в плен несколько купцов из Мацумаэ. Кроме того, местному айнскому старшине Хвостов выдал грамоту о принятии жителей Сахалина в подданство России и под защиту русского императора. Одновременно Хвостов водрузил на берегу залива два русских флага (РАК и государственный) и высадил несколько матросов, которые основали поселение, просуществовавшее до 1847 года.

Таким образом, мы видим, что Российская империя заявила и отстаивала свои права на Сахалин за два столетия до того, как он перешел к СССР по итогам Второй мировой войны.

Кёнигсберг — Калининград

Первое, что вспоминается, когда речь заходит о германских землях — это то, что Берлин когда-то был славянским поселением. Но давайте не будем заглядывать так далеко, и признаем, что Кёнигсберг всё же являлся немецким городом (Герцогство Пруссия с 1525 г.), что однако не может являться поводом к возврату, поскольку это территориальное приобретение является скромной компенсацией победившей стороне за огромные разрушения и людские жертвы, которые понёс СССР (Россия) во время войны. Этот долг Германии вообще неоплатный, так что будем считать вопрос закрытым. Тоже самое относится к Финляндии, которой вообще не существовало никогда до 1917 года.

Может быть, имеет смысл в пропагандистских целях произвести пересчёт ущерба, поскольку Германия сейчас является снова единым государством, лидером ЕС. Не обязательно предъявлять им иски с этими цифрами, просто как бы для себя оценить ущерб, но с намёком, немцы поймут. В любом случае, Россия, как правопреемница СССР, имеет права победителя в войне, а это совсем не статус союзника или участника. Да и будем откровенны, от нас бы давно уже оторвали эти территории, если бы мы были слабее и не имели ядерного оружия. А вот пересмотреть итоги в отношении других стран нам никто не мешает, ну или поднять эти разговоры на официальный уровень. Давайте посмотрим почему.

Пересмотреть итоги войны

5 сентября 1938 года польский посол Лукасевич предлагал Гитлеру военный союз с Польшей в борьбе с СССР, а позднее поляки поддержали нацистов в территориальных претензиях к Чехословакии и оккупировали часть чешских и словацких земель, в числе которых были местности Тешинская Силезия, Орава и Спиш. Стало понятно, почему Варшава отказалась пропустить Красную Армию через свою территорию в Чехословакию, когда там начался кризис. Поляки обвиняют нас в пакте Молотова-Риббентропа, а сами какие пакты с Германией согласовывали, почему молчат?

В сентябре 1939 года, когда восточная часть Польши отошла к России, Сталин передал Литве Вильнюс и Виленскую область, Клайпеду (Мемель) и Клайпедский край, отнятые нацистами у Литвы в марте 1939 года. А также курорт Друскининкай, Свенцяны и железнодорожную станцию Годутишки (Адутишкис) с окрестными деревнями, которые прежде входили в состав Белорусской ССР и где лишь четверть населения были литовцами.

Украина. Что она получила от СССР? За первый год Второй мировой войны, после распада Польского государства Красная Армия взяла под защиту Западную Украину. Затем она вошла в состав Украинской ССР. В 1940 году к республике присоединили еще и румынскую Бессарабию и Буковину. По договору между СССР и Чехословакией от 29 июня 1945 года Закарпатье было включено в состав УССР.

Может она отдаст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском и Тернополем (эти города были включены «агрессорами» в состав УССР в 1939 г.), Румынии — Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии — Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г.? Раз на Украине осуждается всё советское, то может стоит вернутся к ДО-советским границам? — Декоммунизироваться на государственном уровне? Польше и другим соседям стоит повнимательнее присмотреться к несостоявшемуся государству, которое всем должно.

А теперь вернёмся к немецкому вопросу.

В последнее время польские политики разошлись не на шутку по отношению к пересмотру итогов Второй мировой войны. И дело даже не в предательском уничтожении памятников воинам-освободителям, которыми являлись советские люди, об этом чуть позже. В Польше политики разных мастей актуализировали вопрос репараций от Германии, видите ли, полученных земель Силезии и Померании уже недостаточно.

Польша в 1950-е годы согласилась не требовать таких компенсаций. Сегодняшние польские политики настаивают, что то решение не имеет силы, так как Польша была «марионеткой Советского Союза», и не получила должного возмещения. Некоторые скажут, что и СССР получил восток Польши по так называемой «линии Керзона», составляющую собой вертикаль Вильнюс-Гродно-Брест-Львов. При этом Белосток вернули Польше, но сейчас ничего из этого не принадлежит России, следовательно пересмотр этих границ на нас не влияет и мы можем поговорить о границах свободно.

А получается вот что - сейчас Поляки, ощущая за спиной поддержку от США, пытаются ухватить как можно больше власти в ЕС, при этом давя на Германию по различным вопросам. А когда в этом возникает необходимость, они прикрываются русофобской риторикой и тем, что они главная опора в неминуемой войне с Россией. Поскольку Польша сделала всё возможное (и невозможное тоже) для ухудшения отношений с Россией, то мы можем снять с себя ответственность в соблюдении договоров о послевоенных границах в Европе.

Германия имеет внешнеторговый профицит за 2016 год в размере 272 миллиарда евро, поляки, столь же жадные, как и находящиеся сейчас у власти Украины политики — явно хотят откусить от этого пирога кусок побольше. Получится ли? Польша сейчас находится под политическим, экономическим и военным контролем США, и немцы не могут не понимать этого. Таким образом, все разговоры о репарациях явно заказаны американцами с целью давления на Германию.

Немцы же могут выдвинуть встречное требование к Польше. Оно может звучать так: требуем немедленного погашение всей задолженности Польши в отношении Германии, которая по разным оценкам составляет от 130 до 350 млрд евро. Общий долг Польши сейчас составляет космические 490 млрд.$. Причем до вступления в ЕС долг Польши был около 35 млрд$., через 10 союзных лет *в 2014г.) долг уже составлял 289,66 млрд.$. Таким образом, Германия может запустить информационную компанию с предложением уступить польские земли когда-то бывшие немецкими, в обмен на списание долга. Государственный долг Польши, в % к ВВП в 2016 году составлял официально 44,7%, на 2017г. прогноз 53%. Внешний долг Польши существенно выше, и составляет иную цифру, около 83% ВВП. По сути — Польша страна банкрот, а её промышленность принадлежит немцам…

Пусть они грызутся до смерти

Что делать России в сложившейся ситуации? Наверное самое лучшее, что можно осуществить, это постоянно напоминать немцам, что их земли Польша получила с барской руки СССР. А поскольку в Польше больше не чтят память о СССР, советская символика является запрещенной как тоталитарная, памятники воинам-освободителям уничтожаются, то следует заявить в таком случае следующее:

Россия считает все территориальные вопросы, в которых участвовал СССР, утратившими силу по отношению к тем странам, которые запретили символику СССР и разрушают (демонтируют/уничтожают) памятники советским воинам-освободителям.

Раз Варшава утверждает, что в СССР и Польской Народной Республике правила преступная власть, значит, действия этой власти не могут рассматриваться как законные, ну тогда и все передачи земель незаконны, правильно я понимаю? Немцы, не тормозите, пришло время разделять Польшу.

P.S. Да, можно сказать, что внутри ЕС границы стёрты, но что-то никто не рискует не то чтобы их передвинуть, а даже поднимать эту тему, так что всё весьма условно.

И ещё один момент. СССР юридически всё ещё продолжает существовать, следовательно, границы СССР пересматривать опасно на перспективу, мало ли как дальше всё сложится.

Пересмотр границ будет, от этого никуда не деться, безумцев в политике сейчас много, вопрос только один — когда эта бомба противоречий взорвётся.

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