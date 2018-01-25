/Поглед.инфо/ Когато писах тези промени за 2011 година, то ситуацията в много отношения не беше още определена. Ако борбата за хегемония между САЩ и Китай беше предсказуема, то чия страна ще избере Русия – още не беше ясно.

Вчера един човек ми изпрати линк към моя статия от 2011 година, описваща основните геополитически контури и промени, изхождайки от които и си струва да изграждаме разбирането си за ставащото в глобалната политика.

Добрият аналитик не се срамува да се върне към архивите на своите публикации и събрани материали защото те са реалистични. Това не са Жуковски и Демура, които са принудени истерично се карат на всички, които ги питат кога да чакаме долара за двеста рубли.

Човекът беше съпроводил линка с думите: „Именно от тази статия и започнах да Ви чета“ и се заинтересува ще има ли продължение,

Сега ще има.

За седем години, разбира се се случиха много събития. „Арабската пролет“, свалянето и убийството на Кадафи, държавният преврат в Украйна и гражданската война с онези, които не се съгласиха да бъдат роби на Запада за безвиза и курабийки, началото и прелома във войната в Сирия и много други неща.

Когато писах тези промени за 2011 година, то ситуацията в много отношения беше още неопределена. И ако борбата за хегемония между САЩ и Китай беше предсказуема, то чия страна ще избере Русия – още не беше ясно.

И аз силно се опасявах, че американците ще се окажат достатъчно хитри за да подкупят руските елити и да сблъскат Русия с Китай (те и до сега се опитват да направят това с нелепи съобщения в пресата за „китайците завладяват Далечния изток“). Това би бил най-лошия от всички възможни сценарии. Изглежда в Кремъл точно така са счели.

Освен това, вместо подкуп и кооптиране на руските елити с тяхната система, те се опитаха „да наведат“ руснаците по навик (както казваше живият класик л*йняни каубои). А с руснаците това не работи.

Руснаците тръгнаха да се сближават с Китай (а аз въздъхнах с облекчение, защото правилото „англичанката вреди“ никога не лъже). Англосаксонците нямат нито приятели, нито съюзници (планът „Немислимо“ нагледно потвърждава това).

В отговор САЩ устроиха държавен преврат в Украйна. Те така и го планираха, но за след една година (за това има огромно количество доказателства), а тук им се наложи да се ускорят. В резултат се получи фалстарт, Крим се присъедини към Русия,а ЛДНР съсредоточиха върху себе си всичките сили на американския райхскомисариат „Украйна“.

Опитът на Вашингтон да се помири с Иран се провалиха. Краткият период на "затопляне на отношенията“ бързо се смени с възобновяване на враждебната реторика.

Да се смаже бунта против хегемонията на САЩ във Венецуела с помощта на поредния майдан не се получи (в това число благодарение на руската и китайската помощ).

В Сирия американските планове по създаване на Халифат (отдавна съобщени от редица западни аналитици и от изтекла информация от ЦРУ и други разузнавателни ведомства) също се провалиха. И сега унищожената „ислямска държава“ няма да има възможност да бъде използвана нито срещу Иран, нито срещу Русия.

(рус.ез.)

Судя по последним событиям, курдскую карту американцам тоже полноценно разыграть не получится (то есть определенное количество нестабильности будет ещё посеяно, но никакого «Великого Курдистана» с карт Пентагона и из выкладок «StratFor» не получится).

Я уже молчу о титанических усилиях администрации Обамы по выстраиванию вокруг Китая «пояса враждебности», которые закономерно превратились в полный пшик.

Опять же, попытка спровоцировать Россию на открытый военный конфликт с Украиной провалилась. Если бы такое случилось в 2014 году, то американцам удалось бы создать широкую военную коалицию из стран НАТО.

А сейчас не только режим Порошенко уже полностью себя дискредитировал и всем смертельно надоел (сейчас киевский режим заявляет, что может «разорвать отношения с МВФ»), но и в самом НАТО нет согласия.

Противоречия интересов ЕС и США регулярно порождают всё новые конфликты. А Турция, которая ещё несколько лет назад была не против поучаствовать в разборках с Россией (по крайней мере опосредованно, через свои прокси в виде «Серых волков» и всяких «Тахриров»), облизываясь как минимум на Крым, после инспирированной американцами попытки госпереворота и поддержки ими же курдских сепаратистов дошла в конфронтации с США до той стадии, на которой закрывает на своей территории американские базы, закупает российские ПВО и бомбит американский аэродром Минниг.

Ещё недавно казавшаяся монолитом западная коалиция разваливается, ещё не вступив в бой. И это во многом результат как выжидательной политики Кремля, так и совершенно идиотских стратегических и тактических ошибок самих американцев. А также блестящих успехов российской дипломатии, которая в полной мере сумела этими ошибками воспользоваться (хотя временами можно было и посильнее дожимать).

К этому всему прилагается ещё и раскол внутри самих США, который через год после избрания Трампа не только не думает затихать, но и становится всё сильнее и маразматичнее (а чем более иррационален конфликт, тем тяжелее его погасить).

Стоит также добавить обращение к русским главного редактора крупнейшего китайского издания «Global Times», в котором он говорит, что России и Китаю нужно принять реальность, в которой с Соединёнными Штатами невозможно договориться. И обращение Си Цзинпиня к НОАК, где он призывает китайскую армию быть максимально готовой к отражению иностранной (читай «американской») агрессии.

Так что в вероятном грядущем противостоянии будет не «одинокая Россия против консолидированного Запада», как мечтали в Вашингтоне ещё несколько лет назад. А «слабеющие и раздробленные США против союза Китая, России и Ирана» (а может и Турции, вопрос которой, как говорил Мольтке «три дивизии»).

Хотя самым предпочтительным (и одним из самых вероятных) вариантов является дальнейшее ослабление экономики США, потеря долларом статуса мировой резервной валюты (не за один день, естественно) и скатывание Штатов в гражданскую войну. Сценарий первый будущего США из «Калифорнийской трилогии» Кима Стэнли Робинсона.

Никому ещё не удавалось обмануть циклы гегемонии (описанные Иммануилом Валлерстайном), и у меня нет никаких сомнений, что Вашингтону это тоже не удастся.

P.S. Будет интересно поднять этот текст ещё лет через семь, чтобы убедиться, в какой степени я прав в своих расчетах и прогнозах.

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