/Поглед.инфо/ Назначаването на новия държавен секретар на САЩ е факт. За целия свят, както и за САЩ и Армения, появата на нов шеф на Държавния департамент на САЩ е важно събитие, то може да се сравни само с това кои са външни министри на Русия, Китай и Иран. Тъй като настъпи "часът X", въпросът за неутрализиране на заплахата от Трета световна война зависи именно от споменатите четири държави. Нас, разбира се, освен глобалните проблеми, не може да не ни вълнува каква е политиката на САЩ по Арменския въпрос, при държавния секретар на Уейн Rex Tillerson./рус.ез./

Техасскому нефтянику Тиллерсону предстоит стать 69-м госсекретарём Америки. Что это значит? Безусловно, многое. Даже в истории самих США штат Техас очень часто играл крайне негативную роль – достаточно вспомнить об убийстве в Далласе президента-ирландца Джона Кеннеди, остающееся до сих пор, по сути, нераскрытым. Председатель Совета директоров и главный управляющий нефтяной компании «ExxonMobil» (1 января 2006 – 1 января 2017), на мой взгляд, личность противоречивая и странная. По крайней мере, он – точно российский «награжденец», в 2012 г. президент России Владимир Путин вручил Тиллерсону высшую награду РФ для иностранцев - Орден Дружбы. Нефтяник получил его за большой вклад в реализацию совместного российско-американского экономического, нефтегазового проекта «Сахалин-1», хотя официально значится «за значительный вклад в сохранение и развитие русской культуры за рубежом». Но это никого не должно вводить в заблуждение или в розовые сны о полном будущем взаимопонимании между США и Россией при паре Трамп-Тиллерсон. За свой твёрдый характер он получил прозвище «Техасский Ти-Рекс» («Тираннозавр Рекс»). По словам его друзей, Тиллерсон - убеждённый протестант, который начинал деловые совещания с молитвы, пишет «The Wall Street Journal». По утверждению Сары Пэйлин – видной республиканки от штата Аляска, в книге мемуаров «Going Rogue» («Жёсткая игра»), это прозвище Тиллерсону присвоили именно на Аляске из-за нежелания «ExxonMobil» сотрудничать с новыми властями штата после выборов. Между тем сенат уже утвердил Майкла Помпео (итальянца по происхождению) директором ЦРУ. Теперь внешнеполитическое крыло кабинета Дональда Трампа почти сформировано, учитывая, что ещё в самые первые дни после президентской присяги Дональда Трампа шефом Пентагона США был утверждён генерал Джеймс Маттисс (прозвища - «Чёрный монах», «Бешенный пёс»).

Так что можно только порадоваться за то, что Тиллерсон – хоть не мормон, как Трамп. В остальном – жёсткий человек. И понятно, почему. Известно, что он участвовал в движении бойскаутов США, и в 1965 г. даже удостоился звания «Eagle Scout». Для бойскаутов это высшее достижение, которого за всю историю движения удостоились лишь 4% всех участников. Через бойскаутов проходят наиболее реакционные семьи элит США – от родителей до детей и т.д. И не случайно, что даже родители мистера Тиллерсона познакомились именно в лагере бойскаутов. Женат также на «элитарной» Ренде Сент-Клэр, род известный. В 2010-12 гг. Тиллерсон являлся президентом организации «Бойскауты Америки» и долгие годы входил в её совет попечителей, сыграл важную роль в принятии решения о разрешении приёма в члены организации гомосексуалистов. Не правда ли, щекотливый нюанс из идеологической составляющей 69-го госсекретаря США? Уважает геев, оказывается… Выступал в поддержку инициативы о введении в США стандартов школьного образования Common core. Любимая книга - знаменитый роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», антиутопия об установлении во всём мире, включая США, тоталитарного режима вследствие постепенного расширения госконтроля над разными сферами общественной жизни. При этом даже в США есть эксперты, считающие, что якобы Тиллерсону удастся найти те точки соприкосновения, по которым Вашингтон сумеет найти общий язык с Москвой. Например, американский политолог Эдвард Лозанский: «Не было сомнений, что Тиллерсон получит одобрение в сенатском комитете и в сенате в целом. Его поддерживает значительная часть американского истеблишмента. Он очень опытный и влиятельный бизнесмен. Рекс - убеждённый консерватор. Думаю, что это поможет ему выстраивать контакты с Россией в новом качестве. Тиллерсон понимает и знает Россию, а его религиозность только лишь поможет в выстраивании отношений. Он сторонник совместной с Россией борьбы с терроризмом. И очевидно, что если Москва и Вашингтон усилят совместную борьбу с радикальными исламистами, из этого могут появиться новые форматы сотрудничества».

Честно говоря, я продолжаю настаивать на том, что сегодня мир серьёзно изменился, и будущее всей планеты зависит отнюдь не только от отношений США-Россия. А стремления у президента Трампа и у председателя Совета директоров и главного управляющего фирмы «ExxonMobil» Тиллерсона нормализовать отношения Вашингтона одновременно с Китаем и Ираном пока не отмечено. И, значит, напряжённость в мире не спадёт даже если отношения США-Россия станут намного мягче. Но ведь и у Тиллерсона «не всё в порядке» в плане восприятия российской политики и, скажем так, нюансов российской истории - на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете Сената США госсекретарь заявил, что не поддерживает воссоединение Крыма с Россией. А это один из главнейших вопросов сегодняшней мировой политики – и не менее важный, чем, допустим, деоккупация Северного Кипра от турок, урегулирование израиле-палестинского конфликта или признание Тайваня составной частью Китая. Итак, Тиллерсон поддерживает неофашистские власти Украины – и это проблема для «российского орденоносца». С другой стороны, он по-прежнему «в бизнесе» с Россией. Согласно документам, предоставленным немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» анонимным источником, в 1998 г. Тиллерсон стал директором зарегистрированной на Багамских островах российско-американской компании «Exxon Neftegas Ltd» (по сведениям самой «ExxonMobil», он оставил эту должность в 2006 г., когда возглавил корпорацию), которая занимается разработкой нефтяных месторождений в Каспийском море. В 1990-е годы, будучи представителем «Exxon» в России, Тиллерсон сыграл важную роль в достижении соглашения по созданию международного консорциума для разработки нефтегазовых месторождений «Сахалин-1», а в 2007 г., уже возглавив корпорацию, сумел отстоять её интересы в противостоянии с российскими властями и «Газпромом». В 2009 г. обеспечил 30-миллиардный контракт «Exxon» с Катаром по производству сжиженного природного газа. В 2011 г., получив «по мозгам» от Белого дома за пиратский договор с автономным районом Ирака о поставках сырой нефти в обход официального Багдада, «Exxon» заключила соглашение с корпорацией «Роснефть», в соответствии с которым получила доступ к нефтяным запасам в российском секторе Арктики в обмен на инвестиции российской компании в заморские проекты «Exxon». Этот контракт был заморожен после введения санкций в 2014 г., убытки американской компании оцениваются примерно в 1 млрд. долларов, и Тиллерсон добивался отмены принятых решений. По утверждению британской газеты «The Guardian», Тиллерсон лично знаком с главой «Роснефти» Игорем Сечиным с 1990-х гг., когда тот работал в городской администрации Санкт-Петербурга. Тогда же, кстати, Техасский Ти-Рекс познакомился и с Владимром Путиным, если верить деловому изданию «The Wall Street Journal».

То есть, как можно заметить, Тиллерсон постоянно балансировал на «российских весах» - то он с Москвой, то он против неё. За отмену антирусских санкций – но не признаёт Крым российским. И это – при том, что советник Трампа – Пейдж, уже публично признал, что решения США при Обаме по Крыму строились на дезинформации и назвал историю событий последних лет на Украине в целом и в Крыму в частности одним из самых вопиющих примеров «поддельных новостей» за последнее время! Плюёт на администрацию Обамы, и его корпорация продолжала сотрудничество с «Роснефтью» после введения санкций в 2014 г. Бывший замминистра обороны США Джон Хамр называет Тиллерсона человеком, который общался с Путиным чаще любого другого американца, за исключением Генри Киссинджера. Но в то же время Тиллерсон входит в совет попечителей Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) – то есть «имеет отношение» к разработке и предоставлению властям США готовых решений, основанных на стратегическом видении в вопросах политики и стратегическом анализе политических, экономических вопросов и вопросов безопасности по всему миру, с особым акцентом на вопросах, касающихся международных отношений, торговли, технологий, финансов, энергетики и геостратегии. Вспомним - назначение «техасца» поддержано бывшим госсекретарём Кондолизой Райс, бывшим шефом Пентагона Робертом Гейтсом и действующим председателем Комитета Сената США по иностранным делам Бобом Коркером, а это всё – деятели довольно жёсткие. И совсем не миролюбиво настроенные по отношению к РФ. И вспомним, чего добиваются США в отмеченных сферах… Вот вам и разгадка, что там за политика будет у дуэта Трамп-Тиллерсон.

Теперь о том, что в мозгах Техасского Ти-Рекса относительно Армянских вопросов. Он ещё не выступал отдельно – как, в сущности, и по взаимоотношениям с Россией, и поэтому приходится руководствоваться тем, что новоназначенный госсекретарь США говорил об Арцахе, о признании Геноцида армян 1915-23 гг. и других вопросах, волнующих 11 миллионов армян по всей планете, ещё до своего утверждения в должности во время слушаний в Комитете Сената по внешним делам.

Итак, об Арцахе. Тиллерсон: «Я буду работать с правительствами Армении и Азербайджана для нахождения мирного, долгосрочного решения, которое позволит обеспечить стабильность и процветание в регионе. Первым шагом в этом направлении должно стать установление доверия, чтобы быть уверенным, что все соглашения между сторонами будут соблюдаться». Ничего утешительного для армянской нации. Подобные заявления являются достаточно стандартными в процессе назначения госсекретарей, послов в Армению, Турцию, Азербайджан. В числе вопросов американских законодателей к кандидатам звучат и такие, которые представляют интересы армянского лобби. Но и – разумеется, позиции еврейского и турецкого лобби, которые однозначно – за Азербайджан. Заявления отражают традиционную позицию США, в очередной раз подтверждающую их приверженность мирному решению конфликта, попыткам нахождения некого компромисса в армяно-турецких отношениях, в том числе в виде открытия границ. Госсекретарь США, как представитель страны, являющейся сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ, должен говорить о необходимости поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Но сколько же повторять сопредседателям МГ ОБСЕ (неважно – какому из них, российскому, американскому или французскому), что такие «обтекаемые» и безадресные формулировки и воззвания только развязывают руки апшеронским воякам? Чему подтверждение – попытка диверсии против Арцаха 1 февраля. А Тиллерсон и Госдеп молчат… И что – на момент слушаний в Сенатской комиссии техасец, как кандидат на пост госсекретаря, не знал о попытке диверсионного прорыва в Армению накануне Нового года??? Так о каком «установлении доверия» был, извините, трёп? Имеешь нефтебизнес на Каспии – ну, так покажи, что серьёзно настроен, поугрожай Азербайджану тем-то или этим. А так – пустая болтовня. И самое большее, что можно ожидать от Тиллерсона – это косвенного содействия армяно-российской инициативе об установлении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта и на армяно-азербайджанской границе…

О признании Геноцида армян и других вопросах армяно-турецких отношений – Тиллерсон: «Трагические события 1915 года остаются болезненным вопросом в отношениях между Арменией и Турцией, и в интересах США - обеспечение мирных и стабильных отношений между этими двумя странами. Я буду поддерживать открытый диалог между Арменией и Турцией в интересах региональной стабильности. Неозвучивание США выражения «Геноцид армян» плохо характеризует наши ценности и поощряет продолжение таких преступлений. Я никогда не стесняюсь называть страны, действия которых противоречат ценностям США и нарушают права человека и международные нормы… Я буду поддерживать нормализацию дипломатических и экономических отношений, а также отношения между гражданскими обществами Армении и Турции в ходе обсуждений с обеими сторонами. Лидерство США и вовлечённость в регион в целом помогут установить необходимое доверие, чтобы улучшить отношения между Арменией и Турцией… Я гарантирую защиту религиозных меньшинств в Турции и их собственности, включая армянскую общину. Религиозная свобода является ключевым американским принципом и важным аспектом мира и стабильности. Я буду работать с Турцией, чтобы защитить религиозные меньшинства и поддерживать уважение по отношению к их культурному наследию». Ну и как гарантировать-то? Отстранённостью от подробностей, например, убийства Гранта Динка – я уж не говорю о том, что госсекретарь косвенно признаётся в том, что суть политики США в Армянском вопросе это именно «неозвучивание выражения «Геноцид армян»» и что это «плохо характеризует американские ценности»… Но вряд ли такое заявление будет способствовать тому, чтобы Трамп 24 апреля 2017 г. в обращении к армянскому народу назвал бы Геноцид – «геноцидом». Данная формулировка со стороны госсекретаря США говорит о том, что там, конечно, понимают всю важность и сложность этого вопроса как в контексте американо-турецких отношений, так и с точки зрения позиций и интересов армянской диаспоры США. Но ведь, как и Трамп, так и Тиллерсон, тесно связан с нефтебизнесом – и… уже не зря очень даже известная русофобская, да и проамериканская радиостанция «Эхо Москвы» сознательно не «подчищает» из комментариев под новостями о назначении Тиллерсона один из них, в котором новый госсекретарь однозначно назван «евреем» и выражается уверенность, что он обязательно «встретится со своими» в России. Ну и на чьей же стороне господа из различных еврейских организаций США, если не на стороне Турции и Азербайджана? Кому помогают высокопоставленные офицеры, военнослужащие среднего офицерского состава из израильской спецслужбы «Моссад», работающие в Миннацбезе Азербайджана в Баку? Армянам?! Я позволю себе сильно сомневаться в этом и, в свою очередь, утверждать, что цепочка «евреи США - Израиль» работала и работает исключительно в интересах пантюркизма и пантюркистов. Благо что сама «идеология» пантюркизма – плод усилий именно… да, тех самых кругов, которые и создавали «Иттихад-ве-терекки», и планировали и осуществляли Геноцид армян, и т.д.

Об отношениях Армения-США и беженцах из Сирии, безопасности армян Сирии – Тиллерсон: «В интересах США развивать взаимовыгодные торговые отношения с Арменией. Я буду работать с торговым представителем США и другими заинтересованными структурами американского правительства в направлении выявления возможностей для расширения торговли и инвестиций между нашими странами с тем, чтобы создать рабочие места и способствовать экономическому росту. Буду также работать с европейскими партнёрами, чтобы обеспечить эффективную помощь Армении в вопросе беженцев. Это станет частью более широкой стратегии по управлению ситуацией, связанной с сирийскими беженцами и защитой интересов национальной безопасности США». Итак, стандартность заявления – стандартностью, но очевидно, что Тиллерсону плевать на все общины Сирии, на их безопасность, а не только на сирийских армян. Да, позиция США по отношению к сирийским и христианским беженцам с Ближнего Востока в целом отличается от отношения к беженцам из других стран. И США, и ЕС предпринимают усилия для реабилитации и абсорбации беженцев из Сирии вне своих границ. Если перед сирийскими беженцами-армянами откроются какие-то возможности в самой Армении, то они будут всячески это поддерживать. Не исключено, что подобное заявление может быть своего рода заявкой на финансовую помощь Армении. Но… Кто не знает, как «улетучивается» американская финансовая помощь – даже своим же, американским марионеткам?

Если кто хочет узнать – то вспомните, как на слушаниях в Сенате представители Пентагона признали, что на 600 млн. долларов удалось подготовить только 50 (!!!) боевиков для «умеренной сирийской оппозиции», из которых на момент слушаний воевали во имя интересов США в Сирии только… 2-3 человека, а остальные разбежались по террористическим группировкам. Так что пусть никто не воодушевляется – даже обещание и выделение финансовой помощи Армении «для сирийских беженцев» ерунда, а тут в словах Тиллерсона прямого намека нет даже. Да и что такое – помогать в абсорбации и интеграции армян Сирии в Армении? Это – уход от ответственности за антиармянские действия марионеток США в самой Сирии. Нет человека – нет проблемы, не надо платить, никому. За уничтоженное жильё, иные объекты недвижимого имущества, за утрату возможных прибылей от продолжения армянского бизнеса в том же Алеппо, за уничтожение армянских кладбищ и осквернение церквей, и т.д., и т.п. Наконец – это и уход от ответственности за деарменизацию одной из исторических частей Армянской Киликии, которая волею судеб сейчас в составе Сирии. Как интересно – не правда ли? «Эффективная помощь Армении в вопросе беженцев» - это действия, направление на то, чтобы тщательно покрывать факт Геноцида армян в северной Сирии, ибо насильственная депортация или же создание условий невозможности для безопасной жизни в местах постоянного проживания – это УЖЕ ДЕЯНИЕ ГЕНОЦИДА. За который должны нести ответственность именно США – как главный идеолог и спонсор «арабской весны», коль скоро Трамп обвинил администрацию Обамы в трагедии Ливии, в потворстве формированию группировки «Исламское государство» (IS), и так далее, и так далее…

Что ж, уроженец Техаса не впервые выбивается на самые верхи вертикали власти в США. Памятна повальная безграмотность президента Джорджа Буша-младшего, путавшего Австрию с Австралией и искавшего Пакистан в Африке. Но у того хоть грамотнейший госсекретарь был – «Чёрная пантера» Райс, а вот тут… Нефть в мозгах у Тиллерсона – нефть, с двухтысячных годов – и катарский сжиженный газ. А это – в какой-то степени, не только антироссийский, но и антииранский гарантированный вектор в мозгах у нового госсекретаря. Всем, не только Армении, придётся с этим считаться и ожидать, что дуэт Трамп-Тиллерсон (пусть даже никто из них не еврей) предумышленно будут вести и свою страну, и мир к новым обострениям во взаимоотношениях с Ираном. Все непосредственные соседи Армении и Арцаха откровенно боятся Ирана и его возможной негативной реакции на то, если кто-то из соседних государств (допустим, Грузия) рискнёт ввязаться в антииранские акции и «операции» той или иной страны. Я не преувеличиваю – во время правления американской марионетки Саакашвили власти Грузии по заказу США арестовывали некоторых иранских дипломатов и деятелей «иного фронта». Но… Итог для Саакашвили был более чем плачевный – в итоге он не только без предусловий освободил арестованных иранцев, но и безоговорочно признал (с восстановлением всех прав) Тбилисскую мечеть ИРАНСКОЙ, а не просто шиитской, в итоге он предоставил в Аджарии одно из лучших зданий в Батуми под иранское консульство (в регионе, где вообще нет шиитов…), и т.д. Страх перед Ираном и в крови турок, и в крови «младших турок» - кавказских татар, причём до такой степени, что в середине 90-х годов лично турецкий президент Демирель раскрыл планы турецкого генералитета и своей премьер-министра Чиллер по развязыванию вооружённых провокаций на приграничных иранских землях и лично ездил в Тегеран извиняться. Итог – преждевременная отставка Чиллер и… усиление исламизации Турции, из-за чего СШа и Израиль и поспешили взять контроль над «умеренным исламизмом» Турции… Ну а про страхи Азербайджана на фоне панического озноба у турок и грузин вообще как-то даже смешно рассуждать, перечислять. Тиллерсон не может идти против своих нефтяных интересов – как и Трамп. В Армении и Арцахе это придётся помнить минимум 4 года и попытаться не стать Грузией или Турцией, чтобы не бояться иранских контрдействий «в случае чего» со стороны США.