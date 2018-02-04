/Поглед.инфо/ Противно на американците, които преди няколко месеца погребаха проекта за разработката на плазмено оръдие, китайците, напротив, публично обявиха, че ще монтират такова оръдие на бойния кораб «Хайяншань» и се готвят да организират първите по рода си стрелби в морето.

Между другото, слабоизвестно е,че за да постигне пробив в тази област, на Пекин е помогнал учен от Харков, който предаде на китайците съветски разработки на плазмено оръжие.

Според информация на ВЗГЛЯД, китайски специалисти монтират на десантния кораб «Хайяншань» електромагнитното оръдие - релсотрон. Изглежда Китай ще стане първата страна, която ще тества това оръжие в морето.

Релсотронът е потенциално революционна технология, която може да промени същността на бойните действия. Въвеждането на такова оръжие в експлоатация може да бъде сравнено по важност с изобретяването на барута. То ще позволи да се нанасят удари на голямо разстояние, да се решават задачите на противоракетната отбрана с цената на незначителни средства, включително за сваляне на балистични ракети.

(рус.ез.)

Китай спешит вооружить флот рельсотроном

Словно в пику американцам, которые пару месяцев назад похоронили проект плазменной пушки, китайцы, наоборот, публично установили такую пушку на боевой корабль «Хайяншань» и, похоже, собираются устроить первые в истории такие стрельбы в море. Кстати, мало кто знает: добиться рывка в этой сфере Пекину, очевидно, помог ученый из Харькова, сбывший китайцам еще советские разработки плазменной пушки.

Китайские специалисты установили на десантный корабль «Хайяншань» электромагнитную пушку (рельсотрон), сообщила в пятницу газета ВЗГЛЯД. Китай может стать первой страной, протестировавшей это оружие на море.

Ученые морского университета инженерных наук Народно-освободительной армии КНР установили на десантный корабль «Хайяншань» рельсотрон. Корабль при этом был заметно переоборудован. По правому борту появилось несколько дополнительных контейнеров.

Специалисты китайского ВМФ разрабатывают рельсотрон уже более десяти лет, и уже достигли успехов. Как пишет China Daily, на снимках судна с другого ракурса китайская конструкция выглядит вполне работоспособной. Снимки предположительно сделаны на реке Янцзы в центральном Китае. Издание отмечает: когда КНР начнет испытания, то станет первой страной, применившей такую пушку на море.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин считает начало морских испытаний рельсотрона серьезным достижением. Он отметил тот факт, что китайцы демонстративно поставили пушку на корабль и явно хотели привлечь внимание к этому событию.

«Поставить рельсотрон на вооружение теоретически возможно в течение считанных лет – к середине следующего десятилетия. Но технические риски и расходы велики. Потребуется время для отладки не только самой пушки, но и систем управления», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД, оговорившись, что установка этой системы на серийных кораблях потребует изменения характеристик их энергоустановок. «Потребуются корабли нового поколения с так называемым электродвижением, при котором двигатель не вращает валы, а работает на генераторы, которые производят электроэнергию для гребных электродвигателей и прочих потребителей. Скажем, таких, как оружие с направленной энергией типа рельсотронов и лазеров», – пояснил эксперт.

Рельсотрон – потенциально революционная технология, которая изменит облик боевых действий, предрекает Кашин. Постановка такой техники на вооружение будет сравнимо по значению с изобретением пороха и позволит наносить удары на огромное расстояние и решать задачи противоракетной обороны за ничтожные деньги, сбивая в том числе и баллистические ракеты.

Правда, концепция рельсотрона появилась еще в период Первой мировой войны, но создать работающее изделие не удалось до сих пор. «Не решен вопрос с огромным энергопотреблением. Именно поэтому предполагается первоначально устанавливать рельсотроны на кораблях, где есть возможность разместить мощный источник энергии», – пояснил Кашин.

При попадании мишень просто испаряется

Как известно, рельсотрон – это система, которая использует электромагнитное поле для артиллерийской стрельбы. При этом снаряд изготавливается из материалов, проводящих ток. Между рельсами, по которым он разгоняется, возникает плазменная дуга. Такой пушке не нужен порох: снаряд вылетает из дула за счет кинетической энергии.

Ранее российские инженеры смогли разогнать до скорости 6 км/сек экспериментальный трехкилограммовый снаряд. В результате попадания стальной лист-мишень просто испарился. Подобное оружие теоретически может быть использовано в ВКС.

Американцы тоже до недавних пор активно разрабатывали рельсотрон, запустив в 2005 году программу Velocitas Eradico. На маневрах в прошлом году они впервые произвели два выстрела подряд. Но затем появились неофициальные сообщения о том, что в конгрессе и в Пентагоне этим видом оружия окончательно разочарованы.

Согласно этим утечкам, заказчиков не устроили дальность полета снаряда и скорость перезарядки и проект решено вообще свернуть. Теперь у России есть шанс успеть первой, тем более что появление этого чудо-оружия неизбежно в любом случае.

В прошлом месяце стало известно о том, что Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН нашел способ в шесть раз увеличить мощность рельсотрона. Как рассказал «Известиям» завлабораторией Шатурского филиала ОИВТ Владимир Полищук, специалисты института создали новый емкостный накопитель, позволяющий разгонять тела массой 100 граммов до скорости свыше 3 км/с.

По словам Кашина, что китайцы взялись за рельсотрон чуть ли не с 80-х годов. Они уже достигли успеха в смежной технологии – в создании электромагнитной катапульты для авианосца.

Следы китайского рельсотрона приводят в Харьков

Кстати, Пекин мог получить незаменимую помощь от украинского физика из Харькова Владимира Чумакова. Как писала украинская печать в 2013 году, СБУ обвиняла ученого в передаче китайцам еще советских наработок по созданию рельсотрона. Чумаков несколько лет находился под следствием, но в итоге был оправдан.

Китайцы в целом делают ставку на научно-технический прорыв сразу по нескольким направлениям, что должно обеспечить им не только военное превосходство, но и укрепить позиции в экономике.

«В Китае прорывные научно-технические программы курируются лично лидером страны. У них создан Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому развитию. Он управляет такими ключевыми проектами. Например, создание искусственного интеллекта. Там заседают четыре из семи членов постоянного комитета бюро ЦК КПК – это высочайший уровень курирования. Они регулярно собираются и обсуждают, как продвигается тот или иной проект. Денег на это не жалеют», – отметил Кашин.

По мнению эксперта, для китайцев еще и по идеологическим причинам важно первыми испытать рельсотрон в море, закрепить здесь свое первенство, как это произошло с истребителем пятого поколения. Именно Китай вслед за США поставил на вооружение истребитель пятого поколения Chengdu J-20.

«Но сейчас выясняется, что мощностей и подготовленного серийного производства у них нет. Штучно сделали несколько машин, а наладить ритмичный выпуск не могут. Я бы вполне мог допустить, что на самом деле китайцы не опережают тех же американцев, которые стреляли из рельсотрона на наземном полигоне, но хотят продемонстрировать, что сильны», – подытожил Кашин.

Эксперт напомнил, что ранее американцы, несмотря на требование решить большое число технических проблем, обещали создать первые образцы в следующем десятилетии. Но теперь проект, похоже, стал жертвой конкуренции разных бюджетных программ.

Впрочем, американцы наверняка еще вернутся к нему. Россия, отметил Кашин, в этой сфере гораздо более закрыта, сообщения об экспериментах появляются изредка, поэтому составить представление о том, в какой стадии находится такой проект, трудно.

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