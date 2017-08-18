/Поглед.инфо/ Заплахата от протекционистични мерки и търговски ограничения между САЩ и Китай се засилва, затова търговската война изглежда неизбежна. Единственият въпрос е кога ще започне и под каква форма ще се прояви, счита Вячеслав Холодков, началник на Сектора за международните икономически организации в Центъра за икономически изследвания към РИСИ.

Стивън Бенън, главен стратегически съветник на американския президент Доналд Тръмп, каза същото, при това официално, пред журналисти: САЩ са в състояние на икономическа война с Китай. Според него, през следващите 25-30 години едната от двете страни ще бъде хегемон. Но ако САЩ „се забият” по пътя, никога няма да бъдат в състояние да се възстановят и Китай ще се превърне в световен лидер.

Икономическата война между двете икономически суперсили е неизбежна по обективни причини: на първо място, по обем на БВП, ако се отчита паритетът на покупателната способност, китайците отдавна са надминали американците. Съотношението е в полза на Поднебесната - 19,4 трилиона долара срещу 17,9 трилиона. Но най-важното е, че Китай стремително се движи напред...

(рус.ез.)

Китай затягивает "ржавый пояс" на "талии" США

Угроза принятия протекционистских мер и торговых ограничений в отношениях между США и Китаем усиливается уже сейчас, поэтому торговые войны неизбежны. Вопрос лишь в том, когда они начнутся, и какую форму примут, отмечает начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

Экономическая война США и Китая

США находятся в состоянии экономической войны с Китаем, заявил журналистам главный стратегический советник американского президента Стивен Бэннон. По его словам, одно из двух государств в ближайшие 25-30 лет станет гегемоном. Но если США застрянут на этом пути, то уже никогда не смогут восстановиться, а Китай станет мировым лидером.

«Возможно, журналисты не правильно поняли слова Бэннона. Пока США и Китай все-таки не находятся в состоянии войны - китайско-американская торговля успешно развивается. Но экономическая война между двумя экономическими сверхдержавами остается неизбежной и тому есть ряд объективных причин. Во-первых, китайцы по объему ВВП, если считать по паритету покупательной способности, уже обошли американцев. 19,4 трлн долларов против 17,9 трлн долларов. Но самое главное, что Китай стремительно движется вперед.

Даже с учетом того, что в последнее время у них несколько замедлились темпы экономического роста Китая, они все равно в 2-3 раза превосходят американцев. Причем речь идет не только о темпах роста ВВП и его объеме, но и о качестве роста. В свое время глобализация привела к деградации американской промышленности, стоит вспомнить хотя бы известные факты о «ржавом поясе» США (кризис сталелитейной промышленности, когда сотни тысяч людей потеряли работу – прим. ФБА). В Китае же наоборот промышленность растет стремительными темпами», - комментирует нам эксперт.

Холодков обращает особое внимание, что в Китае демонстрирует рост именно высокотехнологичные отрасли промышленности. Общий рынок подобной продукции оценивается примерно в 2 трлн 100 млрд долларов. На долю Китая приходится около 560 млрд долларов или 25% всего рынка, в то время как на долю США только 153 млрд, приводит статистику наш собеседник....

Угроза торговых ограничений

«И хотя американцы всегда гордились высоким уровнем своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, да и вообще инноваций, китайские инженеры и ученые обходят их сегодня и здесь. В прошлом году изобретатели Поднебесной зарегистрировали 1 млн 100 тысяч патентов, а американцы только 589 тысяч.

Аналогичная ситуация с развитием искусственного интеллекта – два самых мощных суперкопьютера являются китайскими. А так как американцы очень амбициозная нация и считают себя самыми прогрессивными в мире, то им обидно осознавать, что кто-то их обходит. На этом фоне и возникло интервью Бреннана», - продолжает Холодков.

Торговые войны неизбежны, но когда они начнутся и какую форму примут? Как отмечает экономист, Дональд Трамп неоднократно говорил, что основной целью его президентства является возрождение промышленной мощи Америки и сокращение дефицита во внешней торговле.

«Но за полгода дефицит внешней торговли увеличился до 276,6 млрд долларов, что на 25 млрд больше, чем за прошлый период. Причем дефицит в 175 млрд долларов или 63% приходится на торговлю с Китаем. Несмотря на грозные заявления Трампа, расцениваемые как проявление протекционизма, ему здесь пока ничего сделать не удается. Если же дефицит и дальше будет расти, то угроза принятия протекционистских мер и торговых ограничений серьезно возрастет» - резюмирует эксперт РИСИ.

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