/Поглед.инфо/ Военните в САЩ готвят въоръжените сили на Европа за използване на тактическо ядрено оръжие срещу Русия.



За това заяви в сряда ръководителят на Министерството на външните работи на РФ Сергей Лавров на Конференцията по разоръжаването.

„На ядреното разоръжаване пречи и запазването на американското нестратегическо ядрено оръжие в Европа, което е съпроводено от дестабилизиращата практика на „съвместните ядрени мисии“. В рамките на тези мисии с грубо нарушаване на Договора за неразпространение [на ядреното оръжие] неядрените членове на НАТО участват в планирането на използването на американските нестратегически ядрени боеприпаси и ги привличат към усвояване на съответните навици. На всички трябва да е ясно, че с това военните на САЩ готвят въоръжените сили на страните от Европа за използване на тактическо ядрено оръжие срещу Русия“ - подчерта той.

„Русия няма разгърнато тактическо ядрено оръжие, не провежда отработване на неговото използване. Ние сме съсредоточили наличните припаси в централните бази за съхраняване на своята национална територия - обърна внимание министъра. При тези условия наличието на готови за използване тактически ядрени въоръжения на САЩ в Европа са не просто рудимент от студената война, а явно агресивна позиция.

„Надявам се, европейските граждани ще успеят да кажат твърдо “Не“ на разполагането на своя територия на оръжия за най-масово унищожаване, при това принадлежащо на онази единствена държава, която вече го е използвала срещу населението на Хирошима и Нагасаки“ - заяви Лавров.

(рус.ез.)

О запрещении биологического оружия

Также, по его словам, США блокируют выработку механизма контроля за выполнением конвенции о запрещении биологического оружия. "Нельзя забывать и об угрозе биологического оружия, способного по смертоносному воздействию превзойти все известные способы уничтожения человека, - отметил он. - По-прежнему из-за позиции США остается заблокированной выработка верификационного механизма Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Надеюсь, наши американские коллеги осознают свою ответственность за выход из этого тупика".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что пока, к сожалению, американцы "предпочитает этот тупик сохранять, пытаясь тем временем через навязывание двусторонних, не подпадающих под конвенцию договоренностей с различными странами, создать подконтрольную только США структуру биологической безопасности, которой можно манипулировать".

Предотвращение гонки вооружений в космосе

По словам Лаврова, Москва выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и готова обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. "Еще один наш приоритет - предотвращение гонки вооружений в космосе, - сказал российский министр, отметив, что перспективы милитаризации околоземного пространства вызывают тревогу не только у РФ.

"Это подтверждает широкая поддержка наших инициатив, направленных на парирование данной угрозы, - сказал глава МИД РФ. - Именно здесь, на Конференции по разоружению в Женеве, мы 10 лет назад вместе с китайскими друзьями распространили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов, обновленный вариант которого представлен нами на Конференции по разоружению в 2014 году".

По словам Лаврова, без выработки и принятия "юридически обязывающей международной договоренности, содержащей гарантии непоявления оружия в космосе, решать вопросы обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности становится практически невозможным". "Готовы обсуждать любые озабоченности заинтересованных сторон", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства также выразил мнение, что группа правительственных экспертов ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе, запуск работы которой запланирован на этот год, является "оптимальным механизмом совместного поиска ответов и дополнительной мерой, которая придаст нужный импульс этому процессу на Конференции по разоружению".

Лавров также отметил, что необходимо как можно быстрее согласовать сбалансированную программу работы Конференции по разоружению. "Надо признать, что в последние годы работа нашего форума пробуксовывает, - отметил он. - Поэтому необходимо преодолеть имеющиеся расхождения и согласовать, наконец, сбалансированную программу работы конференции. Решение актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения требует от нас неотложного возобновления переговорной деятельности".

По мнению главы МИД РФ, выправить ситуацию "возможно с опорой на богатейшее наследие и многолетние переговорные традиции, связывающие всех участников форума". "Исторический опыт подсказывает: даже в самые сложные периоды необходимо проявлять волю и ответственность, поступаться узконациональными интересами и давать консолидированный ответ на масштабные вызовы времени", - подчеркнул Лавров.

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