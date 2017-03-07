/Поглед.инфо/ Кандидатката за президент на Франция Марин Льо Пен успя да очарова американските журналисти и да разруши битуващи стереотипи за нейната личност. Тя говори за отношението си към Русия и Владимир Путин и обясни опасността за целия свят от глобализацията.

Журналистите, които присъстваха на едночасовото интервюна лидерът на "Национален фронт" по американския канал CBS,бяха уверени, че Льо Пен е френският Тръмп в пола, но съдейки по последващите публикации, тя е успяла да разбие предварително създадените им стереотипи. Някои журналисти дори изтъкват качествата й на опитен и способен френски политик, дори с "очарователен характер".

Според Льо Пен "глобализацията се превърна в доминираща идеология, без каквито и да било ограничаващи фактори. Днес нациите отново си възвръщат правото да бъдат чути. Нации с граници, които контролират, с хора, които трябва да бъдат чути, с истинска икономика с фабрики и ферми, а не под господството на Уолстрийт. Всичко това противоречи на неконтролираната глобализация, на дивата, по-точно, дивашката глобализация".

(рус.ез.)

Американские журналисты убедились в различиях между Трампом и Ле Пен

Кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен удалось очаровать американских журналистов и разрушить их стереотипы о себе. При этом она рассказала о своем отношении к России и Владимиру Путину, выступила против буркини, ермолок и дастаров и объяснила, какую опасность для всего мира несет глобализация.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен дала серьезное и обстоятельное часовое интервью американскому каналу CBS. Журналисты шли на встречу с уверенностью, что Ле Пен – это французский Трамп в юбке, но, судя по опубликованным на сайте канала статьям, кандидату в президенты Франции удалось разбить их стереотипы.

«Сложно найти людей, которые бы больше отличались друг от друга, – говорит Андерсон Купер, один из интервьюеров. – Трамп является харизматиком (отметим, что в английском языке это слово не является однозначно положительным, но отмечает спонтанную способность человека привлекать внимание – прим. ВЗГЛЯД). Он может быть обаятельным, когда захочет. Его способность импровизировать в интервью и выступлениях создает ему особую привлекательность в глазах сторонников. Она гораздо более опытна и умела. Все в ее образе тщательно отработано. Она – настоящий политик». При этом он отметил, что у Ле Пен «обворожительный характер».

Интервью французского политика можно назвать программным: она коснулась большинства тем, с которыми идет на выборы и надеется победить. При этом на вопрос «Вы видели результаты социологических опросов, которые говорят, что вы не можете победить?» она ответила:

«Они говорили, что Брексит не может произойти, они говорили, что Трамп не будет избран президентом, что он даже не сможет выиграть праймериз. Теперь они предсказывают будущее с гораздо меньшей уверенностью. Гораздо меньшей».

По мнению французского политика, нынешние западные лидеры зашли «слишком далеко». «Глобализация стала господствующей идеологией без каких-либо сдерживающих факторов. И теперь нации снова возвращают себе право быть услышанными. Нации с границами, которые они контролируют, с людьми, к которым прислушиваются, с настоящей экономикой – фабриками и фермами, а не с господством Уолл-стрит. Все это противоречит беспорядочной глобализации, дикой, точнее, дикарской глобализации», – подчеркнула Ле Пен.

Словосочетание «дикарская глобализация» понравилось американскому журналисту, и он попросил собеседницу поподробнее объяснить, что именно она имеет в виду. «Дикарская глобализация – это такой процесс, от которого выигрывают единицы, но подавляющее большинство получают катастрофические последствия», – пояснила глава «Национального фронта». Среди катастроф она перечислила «опустошенную» французскую экономику и огромное количество мигрантов, которые «отвергают французские ценности» и «меняют культуру страны».

«Франция – это не буркини (мусульманский костюм для купания, закрывающий все тело) на пляже. Франция – это Брижит Бардо», – отрезала Ле Пен, подтвердив, что является противницей ношения мусульманских платков в публичных местах. Также она выступает против ермолок и любых других бросающихся в глаза символов принадлежности к той или иной религии. Сикхи, по ее мнению, тоже не должны носить в публичных местах свои тюрбаны-дастары (их ношение для мужчин обязательно). «Впрочем, во Франции, к счастью, мало сикхов», – добавила лидер «Национального фронта».

Однако Ле Пен оговорилась, что ни в коем случае не является врагом мусульман или ислама в целом – только лишь исламского фундаментализма. Иностранцам любого вероисповедания, которые соблюдают законы и кодексы и трудоустроены, нечего бояться во Франции.

Не обошлось и без традиционных вопросов, вроде того, собирается ли Ле Пен сделать Францию «снова великой» (разумеется, собирается). Спросили ее и об отношении к Владимиру Путину. По словам французского политика, президент России не сделал ничего, чтобы кто-либо имел право называть его «убийцей» (так российского лидера охарактеризовал американский консервативный телеведущий Билл О'Рейли, отказавшись извиняться).

В то же время Ле Пен весьма жестко ответила на вопрос, восхищается ли она Путиным. «Послушайте, я не фанатка на рок-концерте. Я политический лидер великой нации. То, что для меня важно, – это интересы Франции», – осадила она журналиста. Лидер «Национального фронта» не стеснялась в выражениях и когда говорила о так называемой российской угрозе, которой пугают европейцев как местные, так и американские СМИ. По ее словам, сама концепция «российской угрозы» – это настоящее мошенничество.

«Я скажу вам, что является опасностью для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза Европе», – подчеркнула Ле Пен.

Довольно холодным был ее ответ и на предположение, что ее положительное отношение к России связано с тем, что три года назад Первый Чешско-Российский банк выдал Ле Пен кредит на избирательную кампанию. «Как это могло повлиять на меня? Когда вы берете кредит, вашим единственным обязательством является его возврат. Больше никаких обязательств вы не несете. Если вы знаете американский банк, который готов выдать мне кредит – я по-прежнему ищу деньги на кампанию, потому что французские банки по политическим причинам отказываются открывать финансирование нашей избирательной кампании», – подчеркнула кандидат в президенты.

Не обошлось и без вопросов личного характера. В частности, Ле Пен рассказала, что возле дома ее семьи была взорвана бомба, когда ей самой было восемь лет. Кроме того, вновь была озвучена история о том, что учителя срывали на Марин недовольство политической позицией ее отца – Жан-Мари Ле Пена, основателя «Национального фронта». «Ей пришлось отрастить толстую кожу уже тогда», – отмечает интервьюер Андерсон Купер.

При этом Марин Ле Пен отметила, что в настоящее время с отцом не общается – «политические разногласия повлекли семейный разлад». «Но это был его выбор», – добавила она.

В целом интервью производит впечатление выступления уверенного в себе, в своих ценностях и в своих сторонниках политика – и американские журналисты не могли это не признать.

Тем временем появились данные нового социологического опроса – предполагаемый результат Марин Ле Пен в первом туре выборов президента Франции улучшился на 2% и составляет 40%, следует из исследования компании OpinionWay. При этом политологи по-прежнему прогнозируют лидеру «Нацфронта» поражение во втором туре против любого противника: Ле Пен проиграет Эммануэлю Макрону (специфику этого политика газета ВЗГЛЯД подробно разбирала здесь) с результатом 40% против 60%, а если соперником станет Франсуа Фийон, то Ле Пен потерпит поражение с результатом 44% против 56%.

Впрочем, есть и оптимистичные новости. Действующий президент Франсуа Олланд с его микроскопическим рейтингом и самым большим в истории Франции антирейтингом в интервью Le Monde заявил, что считает своей главной задачей не допустить победы Ле Пен на предстоящих выборах главы государства. Если Олланд действительно будет активно агитировать против Ле Пен и за ее конкурентов, есть шанс, что противники нынешнего президента-социалиста (а их, по данным социологов, 85% от общего французских избирателей) проголосуют за кандидата от «Национального фронта» назло Олланду.

Вручение Марин Ле Пен ключей от Елисейского дворца будет, пожалуй, самым красивым завершением политической карьеры Франсуа Олланда, известного также по кличке Желе.