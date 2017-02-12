/Поглед.инфо/ Милиардерът Джим Роджърс, един от основателите на фонда Quantum, през 2007 г. продава имението си в Ню Йорк и се преселва в Сингапур. Цитиран е да казва: "Ако през 1807 г. сте били умни, щяхте да се преселите в Лондон; ако през 1907 г. сте били умни, щяхте да се преселите в Ню Йорк; ако през 2007 г. сте били умни, щяхте да се преселите в Азия."

Неотдавна той отправи предупреждение: „Подгответе се за най-лошото, което някога сте виждали. Следващата вълна на суперкризата ще помете институции, хора, фирми, правителства, вероятно ще бъдат заличени и цели държави. Проблемите ще ни връхлетяват като снежни лавини. Дори да не желаем войните, те може да се случат! Тръмп вече обяви намерението си да забърка търговски войни с Китай, Мексико, Япония, Корея. Той все още не говори за тарифите с Китай, но аз съм сигурен, че и това му е в ума. Историята ясно показва, че след търговски войни, често идват и реални...”

За Русия Джим Роджърс казва: „Предишната администрация организира преврат в Украйна, но руснаците ни изиграха и Държавният започна да съчинява истории, и да се оправдава... Сега демократите се осраха на изборите и пак обвиняват руснаците..."

(рус.ез.)

Миллиардер: Наступает худший кризис, чем мы когда-либо видели и в котором очень многие сгинут

Джим Роджерс, известный миллиардер, сделал следующее предупреждение:

"Готовьтесь, ибо сейчас мы увидим худшие экономические проблемы, чем видели за всю жизнь, и когда это случится - многие сгинут. В 2008 накрылся тазом Bear Stearns с историей в 90 лет, потом накрылся Lehman Brothers с историей в 150 лет - они успешно проходили многое, пережили войны, депрессию, гражданскую войну, но теперь исчезли.

На следующей волне суперкризиса будет хуже, чем нам доводилось видеть - многие институты, люди, компании, правительства и, может быть, целые страны будут стерты с лица земли. Сперва случится одна проблема, потом другая, потом все покатится как снежный ком. Пока я даже не рассуждаю о войнах, но все может быть!

Трамп уже заявил о намерениях замутить торговые войны с Китаем, Мексикой, Японией, Кореей. Он еще не запустил тарифы с Китаем, но я уверен, что это все еще у него на уме. А история нам ясно говорит, что за торговыми войнами частенько следуют и реальные...

Курс доллара может взмыть вверх на некоторое время, и поднять слишком высоко - до степени пузыря. Надеюсь, я успею к этому моменту свои доллары слить - потому что пузырь неизбежно лопнет".

Кстати, и пару слов про Россию сказал:

"Предыдущую администрацию уличили в организации переворота на Украине - поймали за руку, как ее, эту Нулланд. Русские переиграли нас и Госдеп начал сочинять все больше и больше чтобы отмазаться. Определенно это был наш прокол в той или иной степени, и Госдеп, будучи пойманным, просто попытался закопать это в куче своих встречных обвинений...

Теперь демократы просрали выборы и обвиняют русских. Мне уму непостижимо, как русские могли на это повлиять. Ну кинули статейку или пару статеек, и что? Если мы проведем исследование нелегальных голосов, опасаюсь, что демократы мутили гораздо больше, особенно в крупных городах, где у них есть крепкие позиции".