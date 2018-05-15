/Поглед.инфо/ Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че Европа вече не може да разчита на подкрепата на САЩ в областта на военната сигурност; и разкритикува САЩ, че излизат от ядрената сделка с Иран. Тази позиция беше подкрепена и от френския президент Еманюел Макрон, и от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Според Юнкер, европейците трябва да заемат свободното място на световен лидер, освободено от Доналд Тръмп. Политолозите вече нарекоха охладняването между Вашингтон и неговите съюзници от Стария свят, конфронтация между Тръмп и «Макрели» (от имената на германските и френските лидери).

Анализаторите от канала RT се опитват да обяснят политическите стратегии на Берлин и Париж.

Според германският канцлер Ангела Меркел европейските държави трябва да спрат да се надяват на външнополитическата подкрепа на САЩ и да поемат в собствените си ръце своята съдба.

„Съединените щати вече няма да могат да ни защитават”, каза Меркел в германския град Аахен на 10 май 2018 г., на церемонията по връчването на наградата „Карл Велики”. „Това е нашата задача на бъдещето."

Този път традиционната годишна награда за приноса за укрепване на европейското единство бе присъдена на френския президент Еманюел Макрон. В обръщението си към публиката, той фактически повтори призива на Меркел: "Европа трябва да управлява собствената си съдба..."

(рус.ез.)

«МАКРЕЛЬ» ПРОТИВ ТРАМПА: СМОЖЕТ ЛИ ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЙ АЛЬЯНС ПОТЕСНИТЬ США С ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на поддержку США в области военной безопасности, и раскритиковала выход Соединённых Штатов из ядерной сделки с Ираном. Эту позицию поддержали также президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По словам Юнкера, европейцы должны занять вакантное место мирового лидера, освобождённое Дональдом Трампом. Политологи уже окрестили похолодание между Вашингтоном и его союзниками из Старого Света противоборством Трампа и «Макрели» (от фамилий немецкого и французского лидеров). RT разбирался в политических стратегиях Берлина и Парижа.

«Взять судьбу в свои руки»

По словам премьер-министра Германии Ангелы Меркель, европейским странам нужно перестать надеяться исключительно на внешнеполитическую поддержку со стороны США.

«США уже не будут просто нас защищать, — подчеркнула Меркель, выступая на церемонии вручения премии имени Карла Великого в немецком городе Ахене 10 мая 2018 года. — Европе нужно взять собственную судьбу в свои руки. Это наша задача на будущее».

В этот раз традиционную ежегодную награду за вклад в укрепление европейского единства получил президент Франции Эммануэль Макрон. В своём обращении к собравшимся он практически повторил призыв Меркель.

«Европа должна сама распоряжаться своей судьбой, — подчеркнул французский президент. — Мы не должны менять свой курс лишь из-за того, что одна страна не сдержала слова».

Согласно комментариям европейских СМИ, Макрон намекнул таким образом на односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном. По мнению французского президента, миссия ЕС — сохранить сложившийся после Второй мировой войны миропорядок с опорой на механизмы, учитывающие интересы не одной, а многих стран.

«Если мы позволим другим определять нашу политику за нас, это не сделает нам чести, и наших граждан тоже перестанут уважать», — добавил французский президент.

Профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Фокин отметил в интервью RT, что по мере ослабления США в качестве мирового лидера усиливаются противоречия между Вашингтоном и европейскими столицами.

«Сейчас идёт очень хитрая «борьба под одеялом» между США и Европой. Вы видите сами состояние США — влезли везде, а успехов нет нигде», — заявил Фокин в беседе с RT.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, появление определённых сложностей в отношениях между ЕС и США сегодня уже очевидно.

«Это связано в первую очередь с тем, что американский президент делает всё возможное, чтобы развязать новую большую войну на Ближнем Востоке, что вызывает у европейцев стойкие фрустрации», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Укрепление суверенитета

По словам Ангелы Меркель, ЕС необходимо выступать единым фронтом в области внешней политики, поскольку в непосредственной близости от Европы сложилась очень опасная ситуация. Прежде всего, заявила немецкий канцлер, это касается конфликтов на Ближнем Востоке.

«Эскалация военных действий, имевшая место в последние несколько часов, продемонстрировала нам, что речь действительно идёт о войне и мире», — подчеркнула Меркель, комментируя недавний обмен ракетными и артиллерийскими ударами между Израилем и Ираном.

В свою очередь, Эммануэль Макрон также особо остановился на ближневосточном векторе европейской политики.

«Мы сделали выбор в пользу строительства мира на Ближнем Востоке. Другие державы… не сдержали своё слово», — подчеркнул французский президент, не называя прямо страну, о которой идёт речь.

«Мы должны преуспеть в укреплении нашего собственного суверенитета, который в этом регионе будет гарантией стабильности», — заявил французский лидер, выступая в бывшей столице империи Карла Великого.

Ранее лидеры Германии и Франции подчеркнули, что не поддерживают позицию США по выходу из ядерной сделки с Ираном, и провели переговоры по телефону с президентом исламской республики Хасаном Рухани. Макрон и Меркель заверили Рухани, что их государства останутся привержены духу и принципам Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. За сохранение ядерной сделки выступили и другие участники соглашения — Великобритания, Россия и Китай.

«Можно надеяться, что внешняя политика администрации Трампа сыграет роль клея, который соединит страны со схожими интересами, например в переговорах с Россией Владимира Путина или в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке», — отмечает европейская редакция издания Politico.

«Подвижки есть»

«Как минимум пять болевых точек прослеживаются в отношениях между США и ЕС», — отмечает Камкин.

К ним, по словам эксперта, относятся требование увеличить военные расходы всех стран — членов НАТО до 2% ВВП, «призрак торговой войны» и перспективы американских заградительных пошлин против европейских товаров, односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном, инициатива американцев о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и опасения по поводу очередной волны антироссийских санкций, которые могут затронуть европейские компании.

Однако, по мнению немецкого издания Handelsblatt, среди угроз, которым вызвались противостоять европейские лидеры (и в первую очередь Эммануэль Макрон) — не только политика администрации Дональда Трампа, но и «Владимир Путин, пытающийся подорвать европейские демократии пропагандой и хакерскими атаками, и председатель КНР Си Цзиньпин, рассматривающий нерешительность Европы как возможность для усиления мощи и влияния своей страны». Издание подчёркивает, что Макрон особо призвал к защите демократических ценностей Евросоюза.

«Разногласия между США и ЕС всё-таки носят тактический характер, — отмечает Камкин. — Применительно к российско-европейским отношениям (нужно отметить, что. — RT) наши элиты говорят на ментально разных языках».

Так, по мнению эксперта, если Россия придерживается принципов Realpolitik, то европейские лидеры живут политикой ценностей.

«Если тот же немецкий бизнес обеими руками за сближение с Россией и постепенное снятие санкционного режима, то политический класс Европы в этом отношении инертен, — полагает Камкин. — Тем не менее определённые подвижки есть. Это и решение по «Северному потоку — 2», и просьбы к США не распространять санкции на немецкие компании».

Центр силы

До Макрона и Меркель знаковое заявление сделал ещё один европейский политик. Выступая во фламандском региональном парламенте в Брюсселе 9 мая 2018 года, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провозгласил, что ЕС может стать новым мировым лидером вместо США.

«На данном этапе мы должны заменить США, которые потеряли силу как международный игрок и из-за этого в долгосрочной перспективе — и своё влияние», — подчеркнул Юнкер.

По словам Камкина, ЕС уже сейчас является центром силы.

«ЕС при всех его проблемах и противоречиях является одним из примеров успешного интеграционного объединения. Совокупный ВВП ЕС и объём его внешнеэкономических отношений позволяют говорить о том, что это центр экономического притяжения, сопоставимый с экономикой США», — отметил эксперт.

Рассматривая оборонительный потенциал ЕС, Камкин констатировал его раздробленность в настоящее время.

«Ещё в 1980-х годах была попытка создания совместного франко-германского батальона как основы будущих единых сил Евросоюза. И в последнее время этот вопрос снова поднимается», — заявил Фокин.

Однако, по словам эксперта, дальнейшую интеграцию ЕС в этой области ослабляет борьба за лидерство между Парижем и Берлином.

«Франция претендует на то, чтобы быть лидером, не понимая, что таковым может быть только Германия, — считает эксперт. — По сути, Евросоюз — это трансформационное восстановление средневековой Священной Римской империи германской нации. Давний проект «Срединной Европы» ещё Фридриха Науманна. Где печатаются евро? Во Франкфурте-на-Майне».

Камкин полагает, что, напротив, сейчас существуют достаточно хорошие перспективы сотрудничества Германии и Франции.

«Серьёзных разногласий между Меркель и Макроном сейчас нет, и франко-германский тандем существует уже довольно давно, — подчёркивает эксперт. — Это две страны-лидера ЕС, между которыми существует глубокая экономическая интеграция».

В 2000-х бытовал даже такой политологический термин, как «Меркози», образованный путём слияния фамилий канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

«Сейчас, возможно, будут говорить о «Макрели», — шутит политолог.

Однако, по его мнению, пока не стоит утверждать, что Евросоюз способен стать мировым жандармом наподобие США.

«Маловероятно, что ЕС станет мировым гегемоном в обозримом будущем, но определённый потенциал у европейцев есть», — полагает Камкин.

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