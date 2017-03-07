/Поглед.инфо/ Не за първи път се забелязва, че режима Порошенко в Киев и режима на Илхам Алиев като че ли "паралелно" изострят положението, съответно, в Донбас и в Арцах. Въпрос: "Каква е причината?", дори е неуместен - тук дори хората, които са далеч от политиката могат да разберат, че "поръчителят" на изострянето и при Порошенко, и при Алиев е един и същ.

/рус.ез./

Учитывая ряд «существенных особенностей» необандеровцев на Украине, как и то, что в конце 2016 года шеф израильской спецслужбы Йоси Кохен лично признавался, что целый ряд высокопоставленных офицеров еврейской разведки «в поте лица своего» усиленно трудится в Баку в «недрах» азербайджанского Миннацбеза, волей-неволей напрашивается предположение, что ближневосточный Израиль неким образом причастен к «рассылке» приказов о возобновлении военных действий в Новороссии и Арцахе. Конечно, мы понимаем, что в одиночку израильтяне не рискнули бы вызывать на себя «огонь» со стороны России и, как нам представляется, Ирана – если иметь в виду все последние (точка отсчёта – конец декабря 2016 г.) попытки диверсионно-подрывных операций Азербайджана против как Арцаха, так и Армении.

Понятно, что в одном строю с Израилем – и США, и Турция, и ряд европейских правительств. Если как следует порыться в архивах, то многие сумеют без труда разыскать многочисленные сообщения из Ирана о том, что даже к провокациям на ирано-азербайджанской границе причастны спецслужбы Израиля и США. Не говоря уже о громком «сливе» со стороны спецслужб Ирана в августе 2014 г. о том, что именно Израиль и США причастны к созданию террористической группировки «Исламское государство» и разгулу террористической войны против Ирака и Сирии. В этом плане и прошлогодняя апрельская авантюрная агрессия Азербайджана вовсе не стоит особняком. Сейчас же, когда администрация нового президента США Дональда Трампа, как можно судить, дала все гарантии израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, а также подтвердила, что лучше Турции у США нет союзника на Ближнем Востоке, антиармянская мозаика складывается совершенно точно. Но – не только антиармянская, эта мозаика у США и Израиля однозначно также и антииранская, и антироссийская. На днях имевшее место повторное освобождение сирийской Пальмиры (Тадмора), ставшее возможным благодаря скоординированному взаимодействию армии Сирии, иранских военных советников и шиитских добровольцев с российскими Военно-космическими силами, ещё острей ставит вопрос о том, какими же будут взаимоотношения России и Ирана с турками, пусть даже и в рамках трёхсторонней инициативы «урегулирование в Астане». Ведь турки вроде всё-таки захватили городок Эль-Баб, и Эрдоган заявил, что хочет захватить и Манбидж, контролирующийся сирийскими курдами.

А в приграничном городке Азаз, после геноцида и депортации местных курдов, Анкара уже повсеместно устанавливает турецкие порядки, ввела свою полицию, ввела в оборот турецкие лиры и т.д. Дамаск уже отреагировал – Сирия оставляет за собой право уничтожить турецкие контингенты и их сателлитов, освободить свою территорию полностью. И понятно же, что в этом случае не станут молчать ни Иран, ни Ирак, ни Россия. Тем более что после Пальмиры явно заметно, что союзники по антитеррористической «коалиции Багдад» нацелились на окончательную зачистку иракского Мосула и освобождение сирийской Ракки, причём не только города, но и всей нефте- и газоносной провинции Ракка. Мир не может не понимать, что голословные заявления США и Турции о готовности «вместе с Россией» бороться против терроризма – не более чем двойная-тройная игра, а не менее голословные заверения Израиля о том, что Тель-Авив ни коим образом не причастен к сирийской трагедии, - не более чем лицемерие. В прошлом неоднократно сообщалось СМИ Сирии и Ирана о том, что именно в израильских госпиталях и лечебницах лечили боевиков и группировки ИГ, и других террористических организаций, воюющих в Сирии. Разве теперь не понятно, что марионеточный режим Алиева «вдруг» возобновил провокации против Арцаха, а ещё более марионеточный режим Порошенко всячески провоцирует возобновление войны на Донбассе, причём всё началось гораздо раньше событий в Авдеевке?

Сейчас незачем делать удивлённые глаза и, вслед за необандеровцами и азербайджанцами, отрицать взаимосвязь между серьёзными противоречиями между мировыми сверхдержавами по Ближнему Востоку и ситуациями в Новороссии и в зоне конфликта между Арцахом и Азербайджаном. И ведь заметно, что способы дестабилизации у необандеровцев и азербайджанцев – одни и те же. Вспомним серию терактов в ДНР и ЛНР, когда мишенями становились признанные герои – например, полевые командиры «Моторола» (Арсений Павлов) и «Гиви» (Михаил Толстых) погибли, соответственно, 16 октября 2016 г. и 8 февраля 2017 г. именно в результате терактов, совершённых украинскими диверсгруппами. Но сейчас укро-нацисты, видимо, не хотят довольствоваться только адресными терактами. В ночь на 25 февраля – подчеркну, что в это же время и Азербайджан предпринял диверсионные действия в Арцахе... - необандеровцы в нарушение всех договорённостей и взятых на себя обязательств захватили объекты Донецкой фильтровальной станции (ДФС) для ведения с её территории провокационного огня по позициям донецких ополченцев. Сообщалось, что из этого района украинская сторона применяла миномёты и крупнокалиберные пулемёты, огонь вёлся из помещений станции не только по позициям ополчения, но и по жилым районам населённых пунктов Ясиноватая и Спартак, были жертвы и раненные среди мирного населения. Не помнится ни одного спокойного месяца, когда бы украинская сторона не предпринимала бы регулярные попытки установить контроль над всем нейтральными территориями, откуда выводились ополченцы.

2 марта корреспонденту ИА «Красная весна» в Народной милиции ДНР официально сообщили, что необандеровцы провоцируют боестолкновения на всех участках фронта, продолжая подвергать интенсивным обстрелам населенные пункты ДНР. На северном направлении были обстреляны северные и западные окраины Горловки, а также посёлки Доломитное, Зайцево, Широкая Балка и Озеряновка. Среди вооружений, применявшихся украинскими силовиками - миномёты различных калибров, пулемёты, автоматические и противотанковые гранатомёты. Напряжённая ситуация сохраняется и на донецком направлении. В районе ясиноватского блокпоста и авдеевской промзоны украинские силовики не прекращают провоцировать подразделения Народной милиции ДНР на ответный огонь. Ночью укропо-нацисты обстреляли западные окраины Донецка, в результате чего был повреждён один частный дом в посёлке Трудовские. Во второй половине дня 2 марта украинская артиллерия начала интенсивный обстрел города Ясиноватая, посёлков Яковлевка, Жабичево и Спартак. Было выпущено около 40 артиллерийских снарядов и мин. Утром того же дня более трёх часов вёлся обстрел посёлков Саханка и Коминтерново Новоазовского района ДНР. Во второй половине дня, применяя 122-мм артиллерийские орудия и 120-мм минометы, украинская армия обстреляла посёлок Ленинское.

При этом украинские силовики и батальоны нацистов (типа печально известного «Азова») всё ближе подтягивают реактивные системы залпового огня к линии фронта. Так, на мариупольском направлении, в районе населённого пункта Приморское, разведкой ДНР было обнаружено две батареи РСЗО БМ-21 «Град». В течение предыдущих суток, 1 марта, украинцы 1520 раз обстреливали прифронтовые районы всей ДНР. Под огонь украинских силовиков попали Доломитное, Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Спартак, район бывшего аэропорта, Старомихайловка, Петровский район Донецка, Ясное, Докучаевск, Стыла, Набережное, Октябрь, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Безыменное. И нигде и никто в Киеве не скрывает, что нацистская власть лишь ждёт «отмашки» от США. Другой вопрос – дождутся ли? Нам известно, что «украинский вопрос» Трамп как будто бы затрагивал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. И понятно, что президентам США и России не удастся обойти стороной конфликт в Новороссии, когда их первая личная встреча всё-таки состоится. Но в Киеве предпочитают не ждать, а создать такой отрицательный баланс перед ожидающейся первой встречей Путин-Трамп, чтобы, вероятно, американский президент очутился бы заложником действий прежней администрации – теперь уже экс-президента США Барака Обамы, по Украине, хотя именно Трамп и был чуть ли не единственным во время предвыборной кампании в Америке, кто публично признал, что именно США несут ответственность за госпереворот в Киеве в феврале 2014 г. И, следовательно, признал, что именно США несут ответственность и за войну в Новороссии! Хотя одно из последних сообщений из Вашингтона – о том, что ряд сил в Конгрессе США призывают вдвое сократить американскую военную помощь Украине, - не исключено, свидетельствует о том, что «Украина надоела» американцам, или же они не получили вследствие украинской авантюры Обамы то, на что рассчитывали. Впрочем, вряд ли следует загадывать настолько вперёд – однако решение российских властей начать признавать паспорта ДНР и ЛНР, не исключено, это внушение с глубоким намёком. Причём как Украине – так и её «западным друзьям».

В то же время, конечно, между ситуациями в Арцахе и Новороссии есть и значительные различия. Но в целом баланс сил и ситуация эскалации напряжённости, при фактическом невозобновлении широкомасштабной войны, по сути, обеспечиваются только и только отмобилизованностью и готовностью дать отпор агрессорам, соответственно, Вооружёнными силами ДНР и Народной милицией ЛНР, а также Армией обороны Арцаха-НКР. Все остальные «гарантии», будь то от «Нормандской четвёрки» (по Новороссии) или от Минской группы ОБСЕ (по Арцаху), практически не работают. Они не сдерживают ни укро-фашистов, ни азербайджанских вояк. В то же время лидеры Новороссии намного активней в деле контрпропаганды – по сравнению с руководством Арцаха-НКР. Так, с 3 марта ДНР расширила вещание российских и республиканских теле- и радиоканалов на территории Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей Украины, заявил глава ДНР Александр Захарченко в ходе пресс-конференции в Донецке. «Телемост, который покажет в прямом эфире работу нашего министерства связи, который обеспечил устойчивый сигнал на территорию ДНР, и ту территорию, которая находится в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях», - сказал Захарченко. По его словам, для усиления сигналов ДНР установила новые передатчики. Кроме того, министр связи ДНР Виктор Яценко установил видеосвязь со специалистами ведомства, которые в свою очередь находятся на месте работы нового передатчика. По команде Захарченко он был подключен. «Пора запускать этот процесс. С сегодняшнего дня наши теле- и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов», - добавил Захарченко. С другой стороны, над предприятиями и объектами, принадлежащими олигархам, введено внешнее управление со стороны госорганов ДНР и ЛНР – средство для того, чтобы пресекать утечку средств с прибыли этих предприятий и объектов как в карманы олигархов, так и в бюджет Украины. Наконец, Донбасс с 3 марта объявил о том, что «рубит все связи с Украиной, с которой воюет» и даже, как подчеркнул Захарченко, «за счёт того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине».

Конечно, у Новороссии преимущество перед Арцахом – ДНР и ЛНР не обойдены вниманием со стороны России. Стратегического веса у Армении, как гаранта Арцаха-НКР, несравненно намного меньше, чем у России. Но Донбасс сейчас идёт ровно и строго по пути Арцаха – разумеется, с разницей в 30 лет. И важно, что этим непризнанным республикам в одинаковой мере угрожают силы, опирающиеся на внешних «игроков». Однако, есть необъяснимая убеждённость в том, что Киев и Баку обречены не просто на поражение, но и намного на более серьёзные последствия своей человеконенавистнической политики. И в этом, как и, впрочем, в постоянной угрозе возобновления войны – ситуации в Новороссии и Арцахе идентичны.